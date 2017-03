جے یو آئی بنوں میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہی ہے:عمران خان

اسلام آباد ، بنوں(آئی این پی) پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ جے یو آئی بنوں میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہی ہے‘ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کو متعصب اقدام کے خلاف کارروائی کرنی چاہئے۔ پیر کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا کہ جے یو آئی بنوں میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہی یہ وزیراعلیٰ کے پی کے کو متعصب اقدام کے خلاف کارروائی کرنی چاہئے۔

JUI-F in Bannu promoting disrespect & hatred amongst diff sects & religions. CM KP must act against spread of bigotry & discrimination in KP pic.twitter.com/IvlxEY76y4