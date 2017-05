یو بی ایل اور پنجاب حکومت میں ای کریڈٹ معاہدہ

کراچی (پ ر)پاکستان کے بہترین بینک برائے 2016 ء یو بی ایل نے حال ہی میں حکومت پنجاب سے، حکومت پنجاب کی 'Empowerment of Kissan Through Digital & Financial Inclusion' یعنی ڈیجیٹل اور مالیاتی شمولیت کے ذریعے کسان کو بااختیار بنانے کی اسکیم کے تحت چھوٹے کاشتکاروں کو رعائتی قرض دینے کے لئے معاہدہ کیا ہے۔ اس ضمن میں معاہدے پر دستخط کی ایک تقریب مورخہ 20 اپریل 2017 ء کو حکومتِ پنجاب کے سیکریٹریٹ، لاہور میں منعقد ہوئی ۔دستخط کی اس تقریب میں حکومتِ پنجاب کی وزیر خزانہ؛ محترمہ عائشہ غوث پاشا،حکومتِ پنجاب کے سیکریٹری زراعت برائے ایگری ڈپارٹمنٹ؛محمد محمود،اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایڈیشنل ڈائرکٹر برائے ایگری کریڈٹ اینڈ مائیکرو فنانس ڈپارٹمنٹ؛کامران بخشی اوریو بی ایل کے گروپ ایگزیکٹو برائے ریٹیل بینکنگ؛ضیاء اعجاز اور یو بی ایل کے سربراہ برائے رورل بینک؛چوہدری قیصر اقبال موجود تھے۔مالیاتی اور ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی کے ذریعے اس 'e-Kissan Farm Credit Facility' کی بنیادی توجہ ’’چھوٹے کسانوں‘‘ کو بااختیار بنانے پر مرکوز رہے گی۔یہ امر دیہی عوام کی مالیاتی شمولیت کے مقاصد پورے کرے گا۔یو بی ایل کے ترقی پسند اور جدید برانڈ کی صفات سے مزین ، یو بی ایل کو اس اقدام پر ایسے معاہدے کرنے والا پہلا نجی بینک بنادیا ہے۔اپنے 45,000 ٹچ پوائنٹ کے ساتھ 1,375 شاخوں کے وسیع نیٹ ورک سمیت، یہ معاہدہ یو بی ایل کو فارمنگ کمیونٹی کو سہولت پہنچانے میں معاون ثابت ہوگا۔اس معاہدے سے دیہی عوام کی اقتصادیات کو بلند کرنے اور ان کی مالیاتی ضروریات کے لئے خدمات مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مالیاتی شعبے میں جدید ترین ترقی سے محروم دیہی عوام کی مدد کرنے میں معاونت ہوگی۔