انٹیل کے عالمی سائنس اور انجینئرنگ میلے کے طلباکو سراہا گیا

کراچی( پ ر)کراچی میں اس سال کے انٹیل ISEF کے فائنلسٹ اور گزشتہ سال کے سابق طلباء کو انٹیل Innovation in Education Ambassador and Alumni Awards میں سراہتے ہوئے اعزازات سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈز ان اداروں اور افرادکی شاندار کامیابییوں کو تسلیم کرنے کے لیے پیش کیے گئے ہیں جنہوں نے گزشتہ سالوں میں پاکستان میں انٹیل کے تعلیمی اقدامات(Education Initiative) کے ساتھ کام کیا۔ اس تقریب میں ملک کے صف اول کے ماہرینِ تعلیم نے شرکت کی۔2003 سے منعقد ہونے والے Intel Innovation in Education Ambassadors and Alumni Awards نے اس سال مئی میں امریکا کے شہر لاس انجلس میں منعقد ہونے والے عالمی سائنس اور انجینیئرنگ میلے میں شرکت کرنے والے انٹیل ISEF کے فائنلسٹ کی کوششوں کو سراہا۔ گزشتہ سال کے سابق طلباء کو بھی ان کی قابلِ ذکر کامیابیوں اور سائنس میں جدت اور تحقیق کے فروغ کے ساتھ ساتھ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے انضمام کے لیے ان کے مستقل جذبے پر اعزازات سے نوازا۔انٹیل نے ISEF 2017 میں پراجیکٹ اسپانسر کرنے پر دانش پبلک اسکول، پاک ترک انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز اور آغا خان ہائیر سیکنڈری اسکول کی کوششوں کو بھی تسلیم کیا۔انٹیل کے ISEF فائنلسٹ؍سابق طلباء اور سفیروں کے لیے Acknowledgement Awards کا مقصد پاکستان بھر کے تعلیمی نظام کو فائدہ پہنچانے والے سائنس میں جدت کے فروغ کے لیے کیے جانے والے پروگرامات میں اہم اسٹیک ہولڈرز کی مؤثر سپورٹ اور مسلسل کوششوں اور تجدیدی اقدامات کو منظر عام پر لانا ہے۔