سامراجی قوتیں کشمیریوں کو حق سے محروم کررہی ہیں ،حافظ نعیم الرحمن

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ بھارت اور سامراجی قوتیں کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم کررہی ہیں ، امریکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کی سرپرستی کررہا ہے،سید صلاح الدین اقوام عالم کے چارٹر کے مطابق جدوجہد کررہے ہیں ،عالم ارباب جہاد اور دہشت گردی میں تفریق کریں ،8جولائی 22سالہ شہید مظفر وانی کویوم شہادت کے موقع پر خراج تحسین پیش کرتاہوں جنہوں نے آزادی کی تحریک چلائی اور 8لاکھ بھارتی افواج کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہوگئے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے لبرٹی چوک پر سوشل میڈیا گروپ I am Wani I am Pakistani کے تحت جذبہ حریت سے سرشار 8لاکھ بھارتی افواج سے برسرپیکار برہان مظفر وانی کے یوم شہادت کے موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ ریلی میں اسلامی جمعیت طلبہ اور خواتین یوتھ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔شرکاء نے حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے زبردست نعرے لگائے ،شہید برہان مظفر وانی سے اظہار یکجہتی کے لیے چہرے پر ان کی تصویر والے ماکس اورI am wani I am pakistani کے نا م کی شرٹ بھی پہنی ہوئی تھیں۔ریلی سے ناظم اسلامی جمعیت طلبہ کراچی حمزہ صدیقی ، مرزا ثوبان بیگ اور دیگر نے بھی خطاب کیا ۔حافظ نعیم الرحمن نے سوشل میڈیا گروپ کے نوجوان یوتھ کے عزم کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہید برہان مظفر وانی سے اظہار یکجہتی کے لیے تاریخی ریلی کا انعقادکیا ۔انہوں نے کہا کہ نریندر مودی گجرات میں لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے آج سیکولرزم کا راگ الپنے والے کو انڈیا کا سربراہ بنادیا گیا ہے ، امریکہ پوری دنیامیں دہشت گردی کی سرپرستی کررہا ہے اور عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی کوشش کررہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سید صلاح الدین جہوری عمل کے نتیجے میں حقوق کی بات کررہے تھے لیکن عالمی بھارت اور سامراجی قوتوں نے اقوام عالم کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دے کر دہشت گردی کے لیول کو مزید بڑھایا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج کی جانب سے 30سالوں میں ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور کشمیری ماؤں بہنوں کی عزتیں ، عصمتیں داغ دار کی گئیں ۔ کشمیریوں کا کوئی مد د کرنے والا نہیں ،حکومت کشمیری بھائیوں کی مدد کرنے کے بجائے آلو پیاز کی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ آزاد کشمیر بھی قبائلوں نے ازخود جہاد کر کے آزاد کرایا تھا ان شاء اللہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھی آزاد کرائیں گے ۔ 18سالہ برہان مظفر وانی شہید نے جذبہ حریت سے سرشار نوجوان نے مقبوضہ کشمیر میں ازخود آزادی کی تحریک کو شروع کیا اور آج پورے کشمیر میں آزادی کی تحریک جاری ہے اور ہر ایک برہان مظفر وانی ہے ،کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ آزادی کی جدوجہد میں شامل ہوں اور اس بات کا عزم کریں کہ ہم جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کے لیے عوام کو صحیح راہ دکھائیں گے اور کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک میں اپنا کردار ادا کریں گے ۔#