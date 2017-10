Yayvo کو دوDigi ایوارڈز سے نوازا گیا

کراچی (پ ر) پاکستان کے سب سے تیزی سے ترقی کرتے ای۔کامرس اسٹورYayvo.com نے ،گزشتہ ہفتے مورخہ 07 اکتوبر 2017 ء کو پی ای ایف میوزیم کراچی میں منعقدہ پاکستان Digi ایوارڈز برائے 2017 ء میں دو ایوارڈز حاصل کئے۔Yayvo.com کو جن دو کیٹیگیریز میں یہ ایورڈز دیئے گئے ان میں 'Best SEO Campaign' اور 'Best Digital Marketing Communication' شامل ہیں۔ایک ایوارڈ جو Yayvo.com کو دیا گیا وہ بیسٹ ڈیجیٹل میڈیا کمیونیکیشن ویڈیو کا ایوارڈ 'Best Digital Media Communication Video' کا تھا جو اس کی گزشتہ برس بلیک فرائیڈے پر جاری کی گئی ایک ویڈیو پر تھا جس میں علی گل پیر نے خصوصی طور پر اپنی آواز کا جادو جگایا تھا اور ملک بھر میں مقبولیت حاصل کی،بلیک فرائیڈے انٹر نیشنل آن لائن شاپنگ فیسٹیول ہے جو گزشتہ دو برسوں سے پاکستان میں بھی منایا جارہا ہے۔ Yayvo.com نے پاکستان Digi ایوارڈز میں جس دوسرے ایوارڈ کو اپنے نام کیا وہ 'Best SEO Campaign' کا ایورڈ ہے جو گوگل سرچ انجن میں سرفہرست 10 تلاش کی جانے والی سائٹ میں شمار ہونے کی بناء پر ملا ، Yayvo کی SEO اے متعلق حکمت عملی خصوصاً خواتین کے فیشن برانڈز پر توجہ مرکوز کی گئی ، جس کے باعث Yayvo کی وجہ سے نامور فیشن برانڈز جیسے کہ الکرم، ثناء سفیناز، جے ڈاٹ، گل احمد، امیج فیبرکس، پریسا اور سیفائر گوگل کی ابتدائی رینکنگ میں اپنی جگہ بنا پائے۔ پاکستان Digi ایوارڈز کا اجراء موجودہ برس برانڈ ای ایڈورٹائنگ نے کیا جس کا مقصد ملک کی ڈیجیٹل میڈیا صنعت کی مجموعی کاوشوں کی ستائش اور انڈسٹری سے منسلک ابھرتے ہوئے پیشہ ور افراد ، نئے وپرانے ڈیجیٹل میڈیا کے اداروں کی حوصلہ افزائی ہے۔