آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس،3قرار دادیں پیش،شہداء کیلئے دائے مغفرت

مظفرآباد(بیورورپورٹ)قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر کا اجلاس جمعرات کو سپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر کی زیر صدارت شروع ہوا۔تلاوت کلام پاک و نعت رسول مقبول کے بعد شاہ غلام قادر سپیکر اسمبلی نے پینل آف چےئر مین کا اعلان کیا جسکے مطابق راجہ محمد صدیق، چوہدری مسعود خالد اور ملک محمد نواز شامل ہیں۔ اجلاس میں سابق ممبر اسمبلی میجر فضائل، چوہدری محمد اسحاق سابق ڈائریکٹرBISPسمیت اُنکے خاندان کے افرادکی حادثاتی موت، سیز فائر لائن کے قریب شہید ہونیوالے افراد اور برما میں ہلاک کےئے جانے والوں کیلئے دُعائے مغفرت کی گئی۔وقفہء سوالات کے دوران ڈاکٹر مصطفےٰ بشیر عباسی ، عامر غفار لون ، عبدالماجد خان ، رفعت عزیز، راجہ محمد صدیق کے نشانذدہ سوالات نمٹائے گئے ۔عبدالماجد خان ایم ایل اے کی جانب سے قلیل المہلت سوال جو کہ محکمہ صحت کے ملازمین کے ہیلتھ الاؤنس سے متعلقہ تھا پر ڈاکٹر نجیب نقی وزیر صحت نے وضاحت کی کہ ہم نے فیڈرل کے Criteriaکے مطابق عملدرآمد کیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن والوں کو نہیں بنتا۔فائزہ امتیاز ایم ایل اے کے توجہ دلاؤ نوٹس بسلسلہ شادی تقریبات میں ہوٹلز میں وقت کی پابندی نہ کرنا وغیرہ پر قائد ایوان راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ اس ضمن میں بہر صورت پابندی کروائی جائے گی ۔ اور قانون پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ چوہدری یاسین گلشن ایم ایل اے کی جانب سے مدارپور، منڈلہ ،ببٹل،دھرمسار،درہ شیرخان وغیرہ میں بھارتی فائرنگ پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا گیا۔شاہ غلام قادر سپیکر اسمبلی نے وضاحت کی کہ قاعدہ کے مطابق صرف 2توجہ دلاؤ نوٹس ہی ایک اجلاس میں پیش کےئے جا سکتے ہیں۔ اجلاس میں تین عنوانات پر مختلف محرکین کی جانب سے قراردادیں بھی پیش ہوئیں جن میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال، میانمارمیں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم اور سیز فائر لائن سے ملحقہ آبادی پر بھارتی فائرنگ۔ ان قرارداد ہا کے محرکین میں چوہدری محمد یاسین قائد حزب اختلاف، عبدالماجد خان ایم ایل اے،عبدالرشید ترابی ایم ایل اے،چوہدری رخسار احمد ایم ایل اے، محترمہ فائزہ امتیاز ایم ایل اے،راجہ جاوید اقبالایم ایل اے،پیر علی رضا بخار ی ایم ایل اے،سردار میر اکبر خان وزیر جنگلات۔ اسکے علاوہ محترمہ شازیہ اکبرایم ایل اے نے متھرانی فتح پور تھکیالہ ضلع کوٹلی میں چوہدری محمد اسحاق سابق ڈائریکٹرBISP اور اُن کے خاندان کے آٹھ افراد کی حادثاتی موت پر قرارداد پیش کی۔اور راجہ نثار احمد خان وزیر قانون و پارلیمانی امور، سردار میر اکبر خان وزیر جنگلات ، راجہ جاوید اقبال ایم ایل اے، کرنل (ر) وقار احمد نُور نے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے حق میں قرارداد پیش کی۔جمعرات کے اجلاس میں کُچھ دیر کے لےئے ڈپٹی سپیکر اسمبلی سردار فاروق احمد طاہر نے بھی صدارت کی۔قرارداد ہا کے ضمن میں سردار صغیر احمد چُغتائی، محمد احمد رضا قادری اور عبدالرشید ترابی پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی آج Redraft کرنے کے بعد قراردادہا کو ایوان میں منظوری کے لےئے پیش کرے گی۔ مسودہء قانون The Azad Jammu and Kashmir Constitution of Shariat appellate Bench of the High Court Act, 2017. کو مجلس قائمہ کے سپرد کر دیا گیا۔اسمبلی کا اجلاس آج 10:00بجے دن شروع ہوگا۔