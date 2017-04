5ویں سی آئی او سمٹ 18پریل کو کراچی میں ہوگی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پانچویں پاکستان سی آئی او سمٹ و آئی ٹی شو کیس پاکستان 2017کراچی کے مقامی ہوٹل میں18اپریل کو منعقد ہوگی۔Solutions Inc کے تحت ہونے والے یہ دونوں ایونٹ سی آئی اوز،آئی ٹی سربراہان،آئی ٹی پروفیشنلز،پالیسی سازوں اور مقامی و بین الاقوامی فیصلہ سازوں کو سالانہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔کراچی کے مقامی ہوٹل میں 18اپریل کو ہونے والی پانچویں پاکستان سی آئی او سمٹ کی تھیم Solutions for Tomorrow: Agility for Digital Enterprise146رکھی گئی ہے ،اس سمٹ میں وژنری اورانڈسٹری لیڈرزکی تقاریر کے ساتھ ساتھ پینل ڈسکشن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جبکہ سمٹ کے ڈیزائن میں سی آئی اوز اور آئی ٹی سربراہان کی تقاریر بھی شامل ہیں۔یہ سمٹ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو آئندہ پانچ برسوں میں ٹیکنالوجی کی شکل میں پیش آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں مدد فراہم کرے گی ۔ملک کی بڑی اور نمایاں آئی ٹی یونیورسٹیاں اس ایونٹ کی نالج پارٹنرز ہیں جبکہ سمٹ کے اسپانسرز میں پی ٹی سی ایل،جی بی ایم،ریپڈ کمپیوٹ،Arcpoinٹیکنالوجیز،Sophos(یو کے)،سی اسکوائر کنسلٹنگ اور یو اے ای کی Yahsat کمپنی شامل ہیں۔اس ایونٹ کو وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کام اور پاکستان سافٹ ویئر انجینئرنگ بورڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن (پاشا)،پاکستان انفارمیشن سیکورٹی ایجنسی،ISACAکراچی چیپٹر،کلاؤڈ سیکورٹی الاؤنس،اوورسیز پاکستانی انٹر پرینیور نیٹ ورک (اوپن)کراچی چیپٹراور پاکستان سائبر سیکورٹی ایسوسی ایشن کا بھی تعاون حاصل ہے۔