شاہد خاقان عباسی 23فروری کوانرجی فورم کا افتتاح کرینگے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر پٹرولیم و قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی 23فروری کو اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں9ویں پاکستان انرجی فورم2017کا افتتاح کرینگے۔اس سال منعقد ہونے والی اس کانفرنس کی تھیم 147Approaching New Frontiers in Energy Efficiency148 رکھی گئی ہے جہاں توانائی کے شعبے کے نئے رجحانات پر گفت و شنید کی جائیگی۔انرجی فورم سے وزارت پانی و بجلی کے ایڈیشنل سیکریٹری عمر مسعود اور ممتاز ماہر معاشیات اور میکرو اکنامک سائٹس کے سی ای او ثاقب شیرانی کلیدی خطاب کرینگے۔Strategic & Regulatory Paradigm for Energy Sufficiencyکے موضوع پر ابتدائی سیشن کو چیئرمین واپڈا جنرل مزمل حسین (ر) چیئر کرینگے جبکہ امریکی سفاتخانے اسلام آبا دکے انرجی افسر اسکاٹ ملر ،پلاننگ کمیشن کے انرجی چیف ارشد مقصود ملک اور خیبر پختواہ آئل اینڈ گیس کمپنی کے سی ای او محمد رضی الدین اس سیشن سے خطاب کرینگے