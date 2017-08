اینگروکاآئی ایم چینج ایوارڈز 2017کے اجراء کا اعلان

کراچی (اسٹاف رپورٹر) اینگرو نے ترقی کے عمل میں موثر کردار ادا کرنے والے فلاحی اور سماجی اداروں کو سراہنے کیلئے ’’میں تبدیلی ہوں‘‘ (I Am The Change) ایوارڈ کے اجرا کا اعلان کیا ہے۔ان ایوارڈز کا مقصد آرگنائزیشنز کو طاقتور اور بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ بہتر کل کی تشکیل کی انتھک کوششوں میں مصروف قوتوں کی مدد کرنے والے اداروں اور انسٹیٹیوشنز کی مدد کرتے ہوئے پاکستان کے سماجی شعبے میں موثر اور بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کر سکے جہاں یہ تمام آرگنائزیشنز سماجی ترقی اور سماجی انٹرپرائزز کے اہم شعبوں میں طوویل مدتی سرمایہ کاری کے ذریعے تبدیلی کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ آرگنائزیشنز اس ایوارڈ کیلئے ’’I Am The Change‘‘(IATC) کی ویب سائٹ پر 12 ستمبر 2017 تک اپنے امیدواروں کے نام جمع کرا سکتی ہیں۔ جیوری کے فیصلے کے بعد فاتح کو 20 لاکھ روپے کے انعام سے نوازا جائے گا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اینگرو فاؤنڈیشن کے سربراہ امان الحق نے کہا کہ ہم کل میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے تبدیلی لانے اور ایسا کرنے والے دیگر افراد کی مکمل حمایت کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری کاروباری حکمت عملی بھی اینگرو فاؤنڈیشن کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک پائیدار مستقبل کی تعمیر کے ہمارے نظریے سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں اس علاقے کی برادریوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کا بھی مکمل خیال رکھتے ہیں اور ’’I Am The Change‘‘ ایوارڈ کا اقدام پاکستان میں مختلف برادریوں کی بہتری کیلئے کام کرنے والی تنظیموں تک ہماری رسائی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس مہم کے ذریعے ہماری توجہ کا محور تبدیلی لانے والے ان اداروں اور آرگنائزیشنز کی مدد اور انہیں طاقتور بنانا ہے تاکہ وہ اپنے کام کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے معاشرے کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچا سکیں۔اس سال اینگرو فاؤنڈیشن نے IATC کو مزید مضبوط اقدام بنانے کیلئے اس پر ازسرنو کام کیا ہے۔ IATC کے نئے منصوبے میں بہتر ویب سائٹ کی تشکیل کے ساتھ ساتھ عوام میں IATC کا مقام بہتر بنانے کیلئے سوشل میڈیا پر موثر طریقے سے کام کرنا شامل ہے۔ ان میڈیا چینلز کے ذریعے اینگرو کا مقصد ابتدائی طور پر مختلف این جی اوز اور مختلف برادریوں کی خدمت کرنے والے اداروں کو متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ IATC کا حصہ بن سکیں۔ماضی میں مختلف شعبوں میں IATC ایوارڈ جیتنے والی تنظیموں میں ڈریم فاؤنڈیشن، دی گیراج اسکول، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، کراچی ووکیشنل اینڈ ٹریننگ سینٹر، چائلڈ ایڈ ایسوسی ایشن، پشاور کی کھویندوکور اور لاہور کی اخوت شامل ہیں۔