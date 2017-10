موٹروے پولیس کی کارکردگی پر پوری قوم کو فخر ہے ،فاروق حسن

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)موٹروے پولیس کی کارکردگی پر پوری قوم کو فخر ہے ۔ موٹرو ے پولیس کے افسران نے اپنی محنت ، ایمانداری ، خوش اخلاقی ،بے لوث خدمت اور بلاامتیاز قانون کے نفاذ کے ساتھ ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ ترقی یا فتہ ممالک کے بے مثال نظام آمدو رفت میں روڈ سیفٹی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے ۔شاہراہوں پر منظم ٹریفک مہذب معاشرے کی عکاس ہے،موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر محفوظ سفر،ر ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی سے آگاہی کیلئے موٹروے پولیس قابل قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے ۔ان خیالات کا اظہار ملک کے مشہور و معروف ادکار و اینکر پرسن فاروق حسن نے موٹروے پولیس کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی پروگرام An Hour with the Guestمیں کیا۔تقریب میں انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ، ڈاکٹر سید کلیم امام ،ڈی آئی جی ہیڈ کواٹر اشفاق احمد ،اے آئی جی نجیب الرحمن بگوی، ، ڈی ایس پی ہیڈ کواٹر عدیل شہزاد، ڈی ایس پی ڈرائیورز لائسنسنگ اتھارٹی انعام الٰہی کے علاوہ موٹروے پولیس کے دیگر سینئر افسران و ملازمان موجودع تھے ۔فاروق حسن نے مزید کہا کہ روڈ سیفٹی وقت کا اہم تقا ضا ہے جسے اپنائے بغیر ترقی و خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ موٹروے پولیس نے ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے بارے میں نئی سوچ پید ا کی ہے اور روڈ سیفٹی کے میدان میں موٹروے پولیس کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ موٹروے پولیس قانون کا نفاذ بغیر کسی تفریق کے کرا رہی ہے ، جس کی وجہ سے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آرہی ہے اور تمام اداروں کو موٹروے پولیس کی تقلید کرنی چاہیے۔انہو ں نے میڈیا سے خصوصی طور پر اپیل کی کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھ کر روڈ سیفٹی کی آگاہی کو قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ فاروق حسن نے کہا کہ پورے معاشرے، بچوں کے والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہ کریں۔بعد ازاں انسپکٹر جنرل ڈاکٹر سید کلیم امام نے فاروق حسن کو یارگاری شیلڈ پیش کی۔