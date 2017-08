آئندہ کشمیر لبریشن سیل ملازمین کی ریکورٹمنٹ رولز کے مطابق ہوگی ،فاروق حیدر

مظفرآباد (بیورورپورٹ)آزاد جموں وکشمیر کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کی زیر صدارت جمعرات کے روز کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزراء راجہ نثار احمد خان ، ڈاکٹر نجیب نقی ، راجہ مشتاق منہاس ، چوہدری محمد عزیز، نورین عارف ، بیرسٹر افتخار علی گیلانی ، سردار میر اکبر خان ، سید شوکت شاہ ، سردار فاروق سکندر ، چوہدری محمد سعید ، ناصر حسین ڈار ، چیف سیکرٹری ڈاکٹر اعجاز منیر ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیات سید آصف حسین شاہ ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل فرحت علی میر ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو فیاض علی عباسی کے علاوہ سیکرٹری صاحبان ، انسپکٹر جنرل پولیس اور دیگر متعلقہ احکام نے شرکت کی ۔ اجلاس میں انسپکٹر جنرل پولیس نے آزاد کشمیر میں امن و امان کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ آزاد کشمیر میں امن وامان کی صورت حال انتہائی تسلی بخش ہے پولیس کو جدید آلات سے لیس کرنے اور جدید تقاضوں کے مطابق انکی ٹریننگ کیلئے ایک جامع پروگرام شروع کیا جارہا ہے ۔ انہوں نے پولیس کے مسائل اور ان کے وسائل کے حوالے سے بھی بریفنگ دی ۔ اجلاس میں Jammu & Kashmir liberation Cell Amendment Act 2017کی بھی منظور ی دی گئی اور یہ طے کیا گیا کہ آئندہ کشمیر لبریشن سیل میں ملازمین کی ریکورٹمنٹ رولز کے مطابق ہوگی ۔ اجلاس میں The Azad Jammu & Kashmir Maternity Benifit Act 2017کی بھی منظوری دی گئی ۔ اجلاس Amendment in Ajk Civil Servents Act 1976 میں ترمیم کی بھی منظوری دی گئی اجلاس میں The Pro Hibition (Enforcemnet of Hadd)( Amendment) Ordinance . ، ٓ2017۔آزاد جموں وکشمیر اسلامی ( تعزیراتی ) قوانین نفاذ( ترمیمی ) آرڈیننس 2017، The Offences Against Property (Enforcement of Hudood)( Amendment) Ordinance , 2017، The Offences of Zina ( Enforcement of Hudood) ( Amendment ) Ordinance , 2017،The Offences Of Qazaf ( Enforcement Of Hudood ) ( Amendment ) Ordianance , 2017 The Azad Jammu and Kashmir Family Courts ( Amendment) Ordinance , 2017میں ترمیم کی بھی منظور ی دی گئی ، کابینہ اجلاس میں The Azad Jammu & Kashmir Amendment Ordinance 2017میں ترمیم کی بھی منظوری دی گئی ۔ اجلاس میں The Azad Jammu & Kashmir Shariat Court Amendment Ordinance 2017میں بھی ترمہم کی منظوری دیتے ہوئے شریعت کورٹ کی تشکیل نو کی گئی اور چیف جسٹس اورسینئر ججز شریعت کورٹ کے ساتھ ایک عالم دین سکالر مستقل جج بھی ہوں گے ۔ اجلاس میں The Azad Jammu & Kashmir Court and Laws Code Amendment Ordinance 2017 اور The Azad Jammu & Kashmir Service Tribunals Amendment Ordinance 2017کی بھی منظوری دی گئی ۔ اس ترمیم سے سروس ٹربیونل سنگل بینج ، ڈویژن بینچ اور لارجربینچ کیسوں کی سماعت کریں گے ۔اجلاس میں The State Judical (Policy making) Committe Ordinance 2017کی بھی منظوری دی گئی جبکہ سرکاری اکاموڈیشن کیلئے زمین خریداری کیلئے پالیسی مرتب کرنے اور اس کی قانون سازی کرنے کے لیے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی جبکہ سیکرٹری قانون اور ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے موسمیاتی تبدیلوں کے حوالے سے سیل بنانے اور اس کے لیے پالیسی مرتب کرنے کے لیے بھی منظوری دی گئی ۔ اجلاس میں کابینہ نے وفاقی حکومت اور واپڈا کے ساتھ خرید بجلی کے لیے ٹیرف واٹر یوز چارجز اور دیگر حل طلب معاملات کے لیے چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ یہ معاملات طے کرنے کے لیے پوری کوشش اور اقدامات کریں ۔ اجلاس میں بلدیاتی ادارا جات کے ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن کے معاملات کے حل کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری مالیات کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی سیکرٹری فنانس اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اس کے ممبر ہوں گے ۔ کا بینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزادکشمیر راجہ محمدفاروق حید ر خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں امن وامان کی صورتحال بہت بہتر ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہماری ترجیحی اور پولیس کا فرض ہے ۔ اس سلسلہ میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی ۔ انہوں نے انسپکٹر جنرل پولیس کو ہدایت کی کہ وہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروائیں، حادثات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے آئے روز ہونیو الے حادثات میں اضافہ باعث تشویس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے اور موٹر سائیکل ڈرائیوروں کے لائسنس اورہلمنٹ کو سختی سے چیک کیا جائے۔وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ نے شریعت کو رٹ کی تشکیل نوکی ہے کچھ لوگ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد شریعت کورٹ زیادہ بہتر انداز میں کا م کرسکے گی۔ اب چیف جسٹس شریعت کورٹ اور دوسرے ججوں کے علاوہ ایک سکا لر عالم دین بھی شریعت کورٹ کے مستقل جج ہوں گے ۔جبکہ قبل ازیں شریعت کورٹ میں کوئی عالم دین جج نہیں ہوتا تھا ۔وزیراعظم نے کہا کہ چیف سیکر ٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈویلپمنٹ کو ہدایت کی کہ وہ حکومت پاکستان اور واپڈا کے ساتھ آزادکشمیر حکومت کے خرید بجلی کاٹیرف ،واٹر یوز چارجز اور دیگر حل طلب معاملات کو یکسو کرنے کے لیے موثر اقدامات کریں۔ا نہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ایڈہاک ازم پر یقین نہیں رکھتی ہے ۔ ہمیں اپنے معاملات قانون ضابطے کے مطابق میرٹ پر حل کروانے ہونگے۔ وزیر اعظم نے محکمہ برقیات آزادکشمیر کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ بجلی کی سپلائی اور بلنگ کے نظام کو درست ،فعال اور اپ گریڈ کرے۔انہوں نے بجلی لاسز کی شرح پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انکو ٹھیک کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حکومت آزادکشمیر کے وفاقی اداروں کے ساتھ حل طلب معاملات طے کروائے ہیں اور انہوں نے آزادکشمیر کے تعمیروترقی کے لیے نہ صرف آزادکشمیر کا ترقیاتی بجٹ دوگناکیا ہے بلکہ وفاقی ترقیاتی بجٹ سے آزادکشمیر میں میگا پراجیکٹس بھی شروع کیے ہیں جس پر حکومت آزادکشمیر اور کشمیری قوم انکی شکرگزار ہے۔