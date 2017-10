مردان( بیورورپورٹ) عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے شعبہ باٹنی کے پی۔ایچ۔ڈی سکالرز ڈاکٹر فرزانہ گل جان اور ڈاکٹر حسن آر ا بیگم نے اپنے مقالات کا کامیابی سے دفاع کیا۔ ڈاکٹر فرزانہ گل جان کے تھیسز کا عنوان ۔ 'Plant growth promotion and salt stress alleviation by IAA producing endophytic fungi' ۔ جبکہ ڈاکٹر حسن آر ا بیگم کے تھیسز کا عنوان "Biological activities and phytochemocal analysis of selected medixinal planta of KP" تھا ۔ ڈاکٹر فرزانہ گل جان کے سپر وائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایون اور کو سپروائزر ڈاکٹر انور حسین تھے جبکہ ڈاکٹر حسن آر ا بیگم کے سپر وائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایون اور کو سپر وائزر ڈاکٹر خیر زمان ڈیپارٹمنٹ آف باٹنی تھے ۔ ڈاکٹر ندیم احمد اور پروفیسر ڈاکٹر سراج الدین ڈیپارٹمنٹ آف باٹنی یونیورسٹی آف پشاور بیرونِ ممتحن تھے۔پبلک ڈیفنس کے دوران دونوں سکالرز نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیئے۔ اس موقع پر وائس چانسلر عبدالولی خان یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خورشید خان ، ڈائریکٹر IBL پروفیسر ڈاکٹر قادر بخش بلوچ، پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ چئیرمین باٹنی ڈیپارٹمنٹ ، پروفیسر ڈاکٹر وحید مراد، چئیرپرسن بائیوکیمسٹری ڈاکٹر نوشاد، فیکلٹی ممبران ، مختلف شعبوں کے سربراہان اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آخر میں وائس چانسلر عبدالولی خان یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خورشید خان نے کہا کہ میری پہلی ترجیح کلاس رومز اور لیبز کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تحقیق اور تحقیق کا معیار کسی بھی ادارے کی پہچان بنتا ہے اور تحقیق ہی کی بدولت یونیورسٹیاں پہچانی جاتی ہیں۔پی ایچ ڈی سکالر پر منحصر ہے کہ وہ تحقیق کی کوالٹی کا خیال رکھیں تاکہ یونیورسٹی اور ملک کے لئے سود مند ثابت ہو۔ وائس چانسلر عبدالولی خان یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خورشید خان نے دونوں سکالرز کو مبارکباد دی اور ان کے تحقیق کو سراہا۔