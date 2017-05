”جلد آرہی ہوں “، ریحام خان نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دیا

ایبٹ آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور اینکر پرسن ریحام خان کی تازہ تصویر منظر عام پر آگئی جس میں وہ ریلوے سٹیشن پر بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ریحام خان نے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ ”میں بالدھر ریلوے سٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہی ہوں اور جلد واپس آرہی ہوں “۔

تصویر میں ریحام خان بالدھرریلوے سٹیشن پر موجود ہیں جو خیبر پختونخوا کے ضلع ہزارہ میں واقع ہے .

Waiting for the train at Baldher Stop. Coming soon #MyPakistan pic.twitter.com/2GjD3rNTal