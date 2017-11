شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر کے 36 ویں ایڈیشن کا رنگا رنگ تقریب سے آغاز ہو گیا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر کے 36 ویں ایڈیشن کا آغاز ہو گیا ہے جس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ایکسپو سنٹر میں ہوئی جس میں شارجہ کے فرمانروا اور سپریم کونسل کے ممبر ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی سمیت دیگر شاہی مہمان بھی شریک ہوئے۔

یہ کتابی نمائش دنیا کی تیسری بڑی نمائش ہے جس میں سائنس فکشن سے لے کر سیاسی جغرافیہ سمیت تمام شعبوں سے متعلق 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ کتابیں نمائش کیلئے پیش کی گئی ہیں۔ اس سال کی نمائش کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کتابوں کے شوقین افراد تو اس میں شریک ہوں گے ہی مگر ان کے علاوہ 48 ممالک کے 393 لکھاری بھی یہاں آئیں گے اور 2 ہزار600 مختلف تقریبات میں شریک ہو کر مقامی اور غیر ملکی افراد کو محظوظ کریں گے۔



اس نمائش کا موضوع ”اے ورلڈ ان مائی بک“ (میری کتاب میں ایک دنیا) قلم سے لکھے گئے لفظ کے لامحدود امکانات پر روشنی ڈالے گا خواہ وہ فکشن، سائنس سے متعلق ہو یا فلسفہ، تاریخ اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہو۔ جبکہ اس مرتبہ ’کامک بکس‘ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

Dr. Sheikh Sultan inaugurates the 36th edition of the #SharjahInternationalBookFair #sibf2017 https://t.co/M9FlkSi7dG

Video: M.Sajjad/KT pic.twitter.com/nEw0LXskDO