خاتون ربوٹ کو شہریت دینے پر سعودی خواتین نے احتجاج شروع کر دیا ،لیکن کیوں؟جان کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سعودی عورتوں نے خاتون روبوٹ کو شہریت دینے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ تو اس روبوٹ کو مرد سرپرست کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پر عوامی مقامات پر اپنا سر ڈھانپنے کی پابندی ہے جبکہ یہ دونوں باتیں سعودی خواتین پر وہاں کے قانون کے تحت لاگو ہیں۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقدہ ٹیکنالوجی کانفرنس میں خاتون روبوٹ صوفیہ کو سعودی شہریت دینے کا فیصلہ کیا گیا اور یوں سعودی عرب دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا جس نے کسی روبوٹ کو اپنے ملک کی شہریت دی ہے۔

خاتون روبوٹ کو شہریت دینے کے فیصلے کے ساتھ ہی عوام نے سوشل میڈیا پر حکومت کے اس فیصلے کو تنقید اور مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ ایک روبوٹ کو شہریت دینے کے بعد کیا اس پر بھی وہی قوانین لاگو ہوں گے جو ایک عام سعودی خاتون پرلاگو ہوتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی جاری ہے کہ خاتون روبوٹ کو نہ مرد کی سرپرست کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے عوامی مقامات پر اپنا سر ڈھانپنے کےلیے پابند کیا گیا ہے۔یہ اعتراض اس لیے کیا جارہا ہے کیونکہ کسی بھی خاتون کے سعودی شہریت حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے مرد کے زیرِ سرپرستی ہو جو پہلے سے سعودی عرب کی شہریت رکھتا ہو۔

#صوفيا_تطالب_باسقاط_الولايه

Sofi Since You Became Saudi Now You Are Not Allowed To Walk in Public Without Your Hijab And of course Abaya too pic.twitter.com/HJIXfxDODe