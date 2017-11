سعودی دارالحکومت پر حوثی باغیوں کا میزائل حملہ، سکیورٹی فورسز نے ناکام بنادیا

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی سکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دارالحکومت کی طرف داغے جانے والے میزائل کو کامیابی کے ساتھ راستے میں ہی تباہ کردیا۔ اس میزائل حملے کی ذمہ داری یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے قبول کرلی ہے۔

سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کرنل ترکی المالکی کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات کو 8 بج کر 7 منٹ پر یمن سے سعودی عرب کی جانب میزائل داغا گیا۔ ترکی المالکی نے کہا کہ فضا سے فضا میں مار کرنے والا پیٹریاٹ میزائل استعمال کرکے حوثی باغیوں کا داغا گیا میزائل راستے میں ہی تباہ کردیا، یہ میزائل ریاض کے شاہ خالد ایئر پورٹ کے مشرق کی جانب تباہ کیا گیا ہے۔

یہ خبر بھی پڑھیں: سعودی عرب، اینٹی کرپشن کمیٹی کی کارروائیاں،11 شہزادے، 4 موجودہ اوردرجنوں سابق وزرا گرفتار، امیر البحر برطرف

یمن کے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مقامی سطح پر تیار کیا گیابیلسٹک میزائل برقان 2ایچ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر داغا ہے جس نے 800 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں ایئر پورٹ کے قریب دھویں کے بادل اڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں جبکہ لوگوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

ویڈیو دیکھیں

Yemen’s Air Force targets airport in #Riyadh with a ballistic missile. Saudis claim they intercepted it. @CNN Footage via a friend pic.twitter.com/DDHcdloTiE

دوسری جانب حوثی باغیوں کے اس میزائل حملے کے جواب میں سعودی فوجی اتحاد کے طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں شدید بمباری کی ہے جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے تاہم ان حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران صنعا میں یہ سعودی فوجی اتحاد کی صنعا میں پہلی بڑی کارروائی ہے۔

اس خبر کو بھی پڑھیں: سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف کریک ڈاﺅن، گرفتار شہزادوں میں ولید بن طلال بھی شامل

خیال رہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب سعودی عرب کی نئی اینٹی کرپشن کمیٹی نے 11 شہزادوں، 4 وزرا اور درجنوں سابق وزرا کو گرفتار کرلیا ہے ، گرفتار کیے جانے والے شہزادوں میں دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل شہزادہ ولید بن طلال بھی شامل ہیں۔

ویڈیو دیکھیں

1) explosion wasn't 'heard' in the airport, it was 'seen' in #Riyadh 2) Saudis attempted to intercept but they failed : video #KSA #الریاض pic.twitter.com/o1nObjHbC1