دبئی کے شاہی خاندان کی خاتون نے پائلٹ بن کر ملک کا نام روشن کردیا

My niece @mozahmm our first female pilot from the family on her first assisted flight as a commercial pilot. Proud of you ! The sky is not the limit. As long as you can dream it you can achieve it. موزة مروان. بنت إختي. أول طيار أنثى فالعائلة. اليوم أول يوم تطير كمساعد طيار على طيران الإمارات. نفتخر بك يا موزة. اللهم وفقك في كل الخير الذي تتمنينه.

