دائیں جانب کھڑے اس شخص نے دو روز قبل پرنس ولید بن طلال سمیت ان تمام سعودی شہزادوں کو گرفتار کر لیا ہے ،یہ شخص کون ہے ،یہ تصویر کب اور کہاں لی گئی ؟جان کر آپ کی حیرت کی انتہانہ رہے گی

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن )سعودی عرب میں کرپشن اور منی لانڈرنگ پر 11 شہزادوں، 4 وزرا اور درجنوں سابق وزرا کو گرفتار کرلیا گیا ہے ، گرفتار کیے گئے شہزادوں میں سعودی عرب کے امیر ترین شخص شہزادہ ولید بن طلال بھی شامل ہیں۔

تفصیلات کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریوں کے بعد مملکت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے تاہم ولید بن طلال کی گرفتاری دنیا بھر کے کاروباری افراد کیلئے پریشان کن ثابت ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی اس پیش رفت نے سوشل میڈیا پر بھی ہنگامہ برپا کر دیاہے اور ہر کوئی اس پر بحث کرتا ہو نظر آ رہاہے اور اپنا نقطہ نظر پیش کر رہاہے ۔اس صورتحال کے پیش نظر ٹویٹر پر ایک تصویر وائر ل ہوئی ہے جس میں 16سے زائد افراد موجود ہیں ۔

