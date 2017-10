جدہ میں شاہی محل کے قریب دہشت گردوں کے حملے کی خبریں ،امریکہ کی اپنی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات

جدہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)جدہ میں شاہی محل کے قریب دہشت گردوں کی جانب سے حملے کی خبروں کے بعد سعودی عرب میں امریکہ سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو سرگرمیوں محدود کرنے کی ہدایات کردی ہیں۔

US Mission KSA Security Message - Security Incident at Al Salam Palace in Jeddah 7 Oct https://t.co/EWNU57nFrV