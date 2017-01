دبئی کی شہزادی کی ویڈیومنظرعام پرآگئی، پاکستانیوں سمیت غیرملکیوں کے دل جیت لیے

فخور بابنتي شما التي شاركت اليوم في أول نشاط تطوعي لبنك الامارات للطعام ... مشاريع ومبادرات الامارات الانسانية تهدف الى أحداث فرق حقيقي في حياة الكثيرين Proud of my daughter Shamma who contributed today in the first volunteering activity as part of UAE Food Bank initiative. Our philosophy in the humanitarian work is simple .. Always lead by example.

