حلب میں اسدی افواج کے علاقے سے ہجرت کرنے والے عام شہریوں کے قافلے پر کار بم حملہ، 60 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

دمشق (ڈیلی پاکستان آن لائن) شام کی خانہ جنگی کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر حلب نے ایک اور بم دھماکے کا زخم اپنے سینے پر سہہ لیا ہے جس کے نتیجے میں 60 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد زخمی ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق حلب میں اسدی افواج اور باغیوں کے زیر تسلط علاقوں میں 30 ہزار کے قریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں جنہیں ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جانا ہے تاہم اسدی افواج کے نرغے سے نکلنے والے گاڑیوں کے بڑے قافلے پر بم دھماکہ کردیا گیا۔



مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک کار میں نصب تھا جو باغیوں کے علاقے کی طرف ہجرت کرنے والے قافلے سے ٹکرا ئی گئی۔ اس خوفناک دھماکے کے نتیجے میں ہر طرف بچوں اور خواتین کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق اس کار بم حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 22 افراد جاں بحق جبکہ 48 زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے اکثر زخمیوں کی حالت سخت تشویشناک ہے۔

دوسری جانب انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 60 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ آج حلب کے قریب ہونے والے دھماکے کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے اور اس میں اضافے کا خدشہ ہے۔



اس دھماکے کے بعد اسدی افواج کے زیر تسلط علاقوں سے ہجرت کرنے والے 5 ہزار اور باغیوں کے علاقے سے مہاجرت اختیار کرنے والے 2200 افراد پھنس گئے ہیں۔

.@SARC_Aleppo Special source to #A24: "Initial estimate 60 civilians from Kafraya and Foa killed in the explosion"