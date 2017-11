عجمان کے حکمران نے 2 بچوں کو گود لے لیا، یہ کون ہیں؟ جان کر آپ بھی اس اقدام کی تعریف کئے بغیر نہ رہ پائیں گے

صاحب السمو الشيخ حميد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم #عجمان، يوجّه بإرسال طفلة سورية وأخيها للعيش معه في قصره، وذلك بعد أن فقدا والديهما أمام أعينهما، في الحرب السورية. #مصدر_للأخبار

