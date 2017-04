دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم نے تلو ر اور انڈوں کو بچانے کیلئے پراجیکٹ دوسرے مقا م پر منتقل کرنے کا حکم دیدیا ، سوشل میڈیا پر لوگوں کا خراج تحسین

قصه "نفق" أشارككم بما عرفته في دبي بالأمس،، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "الله يحفظهم" وأثناء لقاءهم قبل أسبوع في دبي، وخلال تجوالهم في إحدى الغابات كانت المعدات تعمل على إنجاز نفق لممارسة الرياضة. وعندها لاحظوا وجود "حبارى" ترقد على بيضها في موقع الإنشاء. فأمروا بتحويل موقع العمل بالمشروع إلى الطرف الآخر من الموقع حتى يفقس بيضها. كم نحن محظوظين برعاية الخالق عز وجل في هذا الوطن الغالي ومن ثم حرص قيادته الاستثنائية

A post shared by سيف بن زايد (@sbzalnahyan) on Apr 18, 2017 at 5:33am PDT