عراق کی حکومتی فورسز نے کرد ملیشیا سے کرکوک کے آخری ضلع کا قبضہ بھی چھڑا لیا

بغداد (ڈیلی پاکستان آن لائن) عراق کی حکومتی فورسز نے کرد ملیشیا پیش مرگا کے قبضے سے صوبے کرکوک کے آخری ضلع کا قبضہ بھی چھڑا لیا ہے، دونوں گروپوں کے درمیان تین گھنٹے تک جنگ جاری رہی۔

عراق کے فوجی ترجمان کے مطابق التن کوبری شہر میں حکومتی فورسز نے صبح ساڑھے 7 بجے پیش قدمی کا آغاز کیا۔ کرد جنگجوﺅں کی جانب سے مشین گن، مارٹر گولوں اور راکٹس کے ذریعے سخت مزاحمت کی گئی لیکن وہ حکومتی فورسز کے آگے زیادہ دیر ٹک نہ پائے اور دریائے زاب کے کنارے پر واقع ایک قصبے کی طرف بھاگ گئے۔

’’ جنگ کے دوران پیش مرگا کے جنگجوؤں کی ویڈیو ‘‘

#Rojhelat PAK Peshmerga with KRG Peshmerga earlier today on the outskirts of Kirkuk clashing with Hashd Shaabi pic.twitter.com/9l4ZV0cgqC — Rising Sun (@RojhelatRising) October 20, 2017



تیل سے مالا مال صوبے کرکوک کا یہ آخری شہر تھا جہاں حکومتی فورسز نے رٹ بحال کردی ہے۔ واضح رہے کہ اس شہر پر عراق کی حکومتی فورسز نے پیر کے روز حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کے درجنوں لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ بھاری جانی نقصان ہونے کی وجہ سے جنگ روک دی گئی تھی تاہم جمعہ کے روز حکومتی فورسز نے بھرپور حملہ کیا اورصرف تین گھنٹے بعد ہی پیش مرگا کے جنگجوﺅں کے قدم اکھاڑ دیے۔

’’ التن کوبری کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد حکومتی فورسز کی ویڈیو ‘‘



دوسری جانب کرکوک میں حکومتی رٹ بحال ہونے کے بعد اہم آئل فیلڈز ہاتھ لگنے پر آج (ہفتہ) سے عراق نے تیل کی پیداوار میں 2 لاکھ بیرل کا اضافہ کردیا ہے۔ یہ تیل کرکوک کے جنوبی ریجن بسرا سے فراہم کیا جا رہا ہے۔

’’ کرد جنگجوؤں کی حکومتی فورسز پر فائرنگ کی ویڈیو ‘‘