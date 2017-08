سعودی پولیس نے سڑک پر ڈانس کرتے ہوئے 14سالہ لڑکے کو گرفتار کر لیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)جدہ کے ساحلی علاقے پر واقع سڑک پر نوجوان لڑکے نے 1990 کے مشہور گانے پر ڈانس کرنے کی ویڈیو ٹویٹر پر ڈالی جو کہ وائرل ہو گئی جس کے بعد سعودی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیاہے ۔

خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 14سالہ لڑکا ( جس کا نام اور قومیت ظاہر نہیں کی گئی) پولیس کی حراست میں ہے ۔مکہ پولیس حکام کے مطابق غیر معمولی عوامی رویہ اپنانے اور ٹریفک کی بحالی میں مداخلت کی وجہ سے اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا اس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ نہیں۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پٹی نما شرٹ پہنے، گرے سپورٹس نیکر اور چمکدار شوز پہنے سڑک کے عین وسط میں ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ ٹریفک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔

ویڈیو دیکھیں:

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF