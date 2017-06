یو اے ای میں واٹس ایپ کے ویڈیو اور وائس کال فیچر کی اچانک بحالی پر شہریوں کی خوشی انتہا کو پہنچ گئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )متحدہ عرب امارات میں رہنے والے غیر ملکیوں سمیت تمام شہریوں کی اس وقت خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ واٹس ایپ کے ویڈیو اور وائس کال فیچر بحال ہو گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق یو اے ای میں واٹس ایپ سمیت کسی بھی کمپنی کو ویڈیو اور وائس کالز کی سہولت فراہم کرنے کی اجازت نہیں اور وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول (وی او آئی پی) کو استعمال کرتے ہوئے کی جانے والی ویڈیو اور وائس کالز بلاک تھیں۔

Whatsapp calls now work in Dubai! Yayyyy! #InternationalCallsOnMe ????



جب یو اے ای کے شہریوں کو معلوم ہوا کہ اب وہ واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کالز بھی کرسکتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اس خوشخبری کو شیئر کیا تاکہ کوئی اس سہولت سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہ رہ جائے۔عرب اخبار کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کے مذکورہ فیچرز بحال ہونے کے بعد یو اے ای کے شہری اتصلات اور دیگر نیٹ ورکس پر ویڈیو کالز کرنے کے اہل ہوگئے جب کہ وائی فائی استعمال کرنے والے صارفین بھی اس سے مستفید ہورہے ہیں۔

