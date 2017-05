’دورہ سعودی عرب،صدر ٹرمپ دکھائی دیتے رہے لیکن ایوانکانے100ملین ڈالر۔ ۔ ۔‘ایسادعویٰ کہ آپ کو بھی کاروباری باپ کی اس بیٹی پر بے حدحیرت ہوگی

اسلام آباد, ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی صدر ڈونلڈٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کرکے اسرائیل پہنچ چکے ہیں جہاں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ان کا استقبال کیا لیکن انکشاف ہواہے کہ صدر ٹرمپ کی بیٹی نے دورہ سعودی عرب کے دوران 100ملین ڈالر کے عطیات بھی جمع کیے۔

نیوزون کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹرشاہدمسعود نے بتایاکہ صدر ٹرمپ کے دورے اور سمٹ کے دوران ایک اور کام بھی ہوا ہے ، سارا دن ڈونلڈٹرمپ دکھائی دیتے رہے لیکن ایوانکا کدھر گئیں؟ ایوانکا نے سارا ہی دن گھومنے میں گزارا، وہ 15سعودی خواتین سے ملیںاور بتایاکہ وہ خواتین کا ایک فنڈبناناچاہتی ہیں کہ خواتین کو حقوق حاصل ہونے چاہیں ، یہ بھی ہونا چاہیے ، وہ بھی ہونا چاہیے اور عبائے میں موجود سعودی خواتین سے 100ملین ڈالر پکڑلیے اور اب وہ بھی چلی گئیں۔ ایوانکا نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ سارا گڈی گڈی چل رہاہے تو وہ بھی کیوں نہ اپنا کام کریں۔

دوسری طرف سعودی خواتین سے ملاقات اور مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کی تصدیق ایوانکاٹرمپ نے بھی اپنے ایک ٹوئیٹ میں کردی اور ساتھ ہی تصویر بھی شیئرکردی۔

Today I met with Saudi Arabian women leaders and learned directly of their accomplishments, challenges & vision for the future. #POTUSAbroad pic.twitter.com/npimDyD95u