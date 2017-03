یوم پاکستان، دنیا کی سب سے بلند قامت عمارت برج الخلیفہ بھی سبز ہلالی رنگ میں رنگ گئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کی سب سے بلند قامت عمارت برج الخلیفہ بھی یوم پاکستان کے موقع پر سبز ہلالی رنگ میں رنگ گئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں وہاں آج قرار دادِ پاکستان منظور ہونے کی یاد میں یومِ پاکستان بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔یومِ پاکستان کے موقع پر جہاں پاکستان میں شاندار تقریبات کا سلسلہ جاری ہے وہیں دبئی میں موجود دنیا کی سب سے طویل القامت عمارت برج الخلیفہ بھی پاکستانی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئی۔ برج الخلیفہ کے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اعلان کیا گیا ہے کہ 77 ویں یوم پاکستان کے موقع پر ایل ای ڈی لائٹس سے برج الخلیفہ کو پاکستانی پرچم کے رنگوں سے مزین کردیا گیا ہے۔

Tonight we celebrate Pakistan's 77th Republic Day with a spectacular LED illumination of Pakistan National flag on #BurjKhalifa at 7:15 pm. pic.twitter.com/JBoavSghzB