’اس سعودی نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں تم میری لونڈی بن جاﺅ، سعودی قانون کے تحت مجھے 11 لونڈیا ںاور 3 بیویاںرکھنے کی اجازت ہے اور جب تک تم۔۔۔‘ معروف امریکی ماڈل نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا، یہ سعودی کون تھا؟ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

جدہ(مانیٹرنگ ڈیسک) سعودی عرب کے کھرب پتی اسلحہ ڈیلر عدنان خشوگی کا نام1980ءمیں بننے والے کئی بدنام زنامہ سیاسی سکینڈلز کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اب ایک امریکی ماڈل نے اس کے متعلق ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر آپ ششدر رہ جائیں گے۔ نیویارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق جل ڈوڈ (Jill Dodd)نامی یہ ماڈل عدنان کی لونڈی رہ چکی ہے اور اس نے اس کے ساتھ تعلق کے متعلق اپنی کتاب “The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within,” میں کئی انکشافات کیے ہیں۔

عدنان کے ساتھ تعلق کی ابتداءکے متعلق بتاتے ہوئے ڈوڈ نے لکھا ہے کہ ”ماڈل ہونے کے ناطے مجھے کئی پارٹیوں میں جانا ہوتا تھا۔ ایسے ہی میں ایک پارٹی میں شریک تھی اور شراب پی رہی تھی۔ تب میںنے نوٹس کیا کہ ایک شخص مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی عمر مجھ سے زیادہ تھی اور اسے دیکھ کر مجھے میرے باپ کے ایک دوست کی یاد آ گئی۔ اچانک وہ شخص اٹھا اور ایک کرسی پکڑ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ چھوٹے قد اور بھاری جسم کا مالک تھا اور اس کے کافی بال جھڑ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں خوش تھی کہ وہ کوئی نوجوان لڑکا نہیں تھا۔ کیونکہ لڑکے ہمیشہ آتے ہی جسمانی تعلق استوار کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔پارٹی میں شورشرابا بہت تھا چنانچہ ہم دونوں کا بات کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ رقص کرنے لگا۔“

’آج میری منگنی ہے اس لئے۔۔۔‘ سعودی ٹیچر نے امتحان کے پرچے پر ایسی بات لکھ دی کہ ملک میں ہنگامہ برپاہوگیا

”ایک گھنٹہ رقص کے بعد میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے میری کلائی پکڑی اور اس پر اپنی انگلی سے سرخ رنگ میں ’آئی لو یو‘ لکھ دیا۔ فوراً ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اس نے یہ فقرہ اپنے خون سے لکھا تھا۔ اس نے کہیں سے ٹوٹے شیشے کے ساتھ اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔“



پارٹی کے بعد میرے ایک دوست نے اس شخص کا تعارف کروایا۔ اس نے بتایا کہ یہ امیر کبیر سعودی شخص عدنان خشوگی ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اگلی صبح مجھے ایک فون کال آئی۔ دوسری طرف عدنان کا کوئی آدمی بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عدنان مجھے ملنا چاہتا ہے اور اس نے مجھے ملنے کے لیے چھوٹے بحری جہاز پر بلایا ہے۔ میں کچھ نروس تھی لیکن وہاں چلی گئی۔ڈنر کے بعد ہم ایک جگہ اکیلے بیٹھ گئے۔ عدنان نے میرا چہرا اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے اسے بوسہ دینا چاہا لیکن اس نے روک دیا اور کہا کہ ”تم میری لونڈی بن جاﺅ۔ سعودی قانون کے تحت میں 3قانونی بیویاں اور 11لونڈیاں رکھ سکتا ہوں۔ جب تک تم میری لونڈی نہیں بن جاتیں، بوسہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔“ میں نے اسی وقت لونڈی بننے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی رات ہم نے جسمانی تعلق قائم کر لیا تھا۔“