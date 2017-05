بھارتی فوج کی دہشت گردی، آزاد کشمیر کے طلبہ کا20روزہ احتجاجی تحریک کا اعلان

مظفرآباد( ما نیٹر نگ ڈیسک) مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے طلبہ وطالبات پر تشدد کے خلاف آزاد کشمیر کے طلبہ بھی میدان میں نکل آئے اور20روزہ یکجہتی مہم چلانے کا اعلان کردیا۔ ریاست بھر میں چلائی جانے والی مہم کا سلوگن One Slogan One Track Go India Go Back" رکھ دیا۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ کشمیر وگلگت بلتستان نے ریاست بھر میں یکجہتی کشمیر مہم کا آغاز کردیا ہے۔ مہم کے دوران گلگت ، کوٹلی ، چڑہوئی ، میرپور ، پلندری ، دھیر کوٹ ، راولا کوٹ اور مظفر آباد میں احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ان ریلیوں کی قیادت چئیر مین حریت کانفرنس آزاد کشمیر غلام محمد صفی، امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبد الرشید ترابی ، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ جموں کشمیر و گلگت بلتستان آفتاب احمد اور یگر سیاسی و سماجی شخصیات نے کی۔ریلیوں کے شرکاء نے بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بلند کئے ، جبکہ ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پربھارتی مظالم اور یکجہتی کے نعرے درج تھے۔