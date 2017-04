سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کے کارپوریٹ آفس میں عالمی دن ’’اوکئپشنیل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک پلیس2017ء ‘‘ کا انعقاد

لاہور(خبرنگار) سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈنے امریکن سوسائٹی آف سیفٹی انجینئر ز اور ڈیپارٹمنٹ آف کیمیکل انجینرنگ، یونیورسٹی آف انجینئر نگ اینڈ ٹیکنالوجی ،لاہور کے تعاون سے اپنے کارپوریٹ آفس میں عالمی دن ’’Occupational Health and Safety at workplace 2017‘‘کا انعقادکیا ۔مذکورہ دن کے حوالے سے ملازمین میں بیداری کو فروغ دینے کیلئے ہیڈ آفس میں منعقدہ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر انجینئر نوید رمضان ،چیئرمین کیمیکل انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ، یوای ٹی ،لاہور کا ایک بریف سیشن بھی شامل تھا۔اے ایس ایس ای کی جانب سے میڈم مدیحہ شفیق ہیڈ کارپوریٹ ایچ ایس ای مینجر ڈسکان کو بھی خصوصی اظہار خیال کیلئے مدوح کیا گیا تھا۔جناب طفیل ڈپٹی ایم ڈی سروسز ایس این جی پی ایل نے اختتامیہ کلمات پیش کرتے ہوئے اِس دن کے حوالے سے اہم پیغام پیش کیا ۔’’Day for Safety and Health at Work 2017‘‘کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ایس این جی پی ایل کے لئے باعث اعزاز ہے،کام کے دوران ملازمین کی جانب سے پیشہ وارانہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کیلئے ایس این جی پی ایل پُرعزم ہے ۔