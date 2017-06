آئل ٹینکر میں آگ بھڑکنے سے 123افراد کے جاں بحق ہونے پرآرمی چیف کا اظہار افسوس ،پاک فوج نے امدادی کاموں کے لیے ہیلی کاپٹر بھیج دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکر میں آگ بھڑکنے سے 123افراد کے جاں بحق ہونے پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے آفیشل اکاونٹ سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے پیغام جارت کرتے ہوئے کہا کہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کیا ہے ۔جنرل قمر جاوید باجوہ نے زخمیوں کو امداد دینے کے لیے سول اور عسکری اداروں ہدایت جاری کردی ہے ۔پاک فوج نے زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی روانہ کردیا گیا ہے جبکہ ہسپتالوں میں بھی ایمر جنسی نافذ کردی گئی ہے ۔واضح رہے کہ احمد پور شرقیہ میں قومی شاہراہ پر ٹائر پھسلنے سے آئل ٹینکر الٹ گیا ،جس کے بعد مقامی لوگوں نے ٹینکر سے بہتا پیٹرول جمع کرنا شروع کردیا اور اسی دوران دھماکے کے ساتھ ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 123افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ۔

COAS expresses grief on losses in oil tanker incident. Directed provision of full assistance to civil admn in rescue/relief effort (1 of 2).

Army Aviation helicopters sent for evacuation of casualties to hospitals / burn centres. Hospitals placed on high alert. (2 of 2).