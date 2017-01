گوروں کا لاہوریا ،ایک زندہ کردار

تحریر۔سجاد عزیزخان

کبھی اتفاق ہو لاہور کی سیر کا اور جب آپ کی نظر سجے سنورے تانگے یا ڈسکو کلچرل رکشے پر سوارگوروں کو لاچے کرتے پہنے،پگڑیوں اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتے،گوریوں کو پراندے لہراتے ہوئے دیکھ لیں تو ایک میانہ قامت باریش نوجوان پر بھی نظر ڈالیں جو گوروں اور گوریوں کا پسندیدہ لاہوریا ہے اور وہ اپنے کلچر سے عدل کرتے ہوئے اسکو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔یہ عادل لاہور ہے جس نے لاہور کو اپنے تن من پر سجا لیا ہے۔ایم بی اے کرنے کے باوجود اس نے اپنی ثقافت کے روائتی رنگوں کو جیون رنگ بنا لیاکو خود کو پیا رنگ میں ڈھال لیا۔اسکا پیاپرانا لاہورہے۔

عادل جاوید المعروف عادل لاہوری سے ٹورازم سے تعلق رکھنے والا تقریباً ہر شخص آشنا ہوگا ۔جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ لاہور سے ان کی خاص نسبت ہے اور شاید وہ وقت دور نہیں جب لاہور کی ثقافت کا ذکر ہوگا تو عادل لاہوری کا نام ضرور آئے گا۔گزشتہ چند دھائیوں سے لاہور کی ثقافت زوال پذیر تھی ۔ لوگ آہستہ آہستہ پرانی باتوں کو بھولنا شروع ہوگئے تھے اور ہر طرف کمرشل ازم چھا رہی تھی ۔اندرون لاہور کا کلچر یوں محسوس ہورہا تھا جیسے ماضی کا قصہ ہوگیا ہو مگر ایسے میں اندرون لاہور کے ایک رہائشی کو یہ خیالآیا کہ لوگ اُس خوبصورت کلچر کو چھوڑ رہے ہیں جو اپنے اندر صدیوں کی تاریخ لیے ہوئے ہے ،لہذا کیوں نہ اس کو یوں زندہ کیا جائے کہ دوسرے ملکوں کے سیاح بھی کہہ اٹھیں ’’ لہور لہوراے‘‘وہ پیڑے والی لسی ،کھابے،کلچے، حلوہ پوری اور ہریسے ،ٹانگے اور گھوڑے اندرون کی محفلیں اور اکھاڑے یہ سب جدید دور کی گہما گہمیوں میں گم ہورہے ہیں

ایک وقت تھا کہ پاکستان میں جب بھی ٹورسٹ آتے تھے ان کی سب سے بڑی خواہش لاہوری کلچر دیکھنے کی ہوتی تھی۔ ٹورسٹ ہمارے اس تاریخی ورثہ کو دیکھناچاہتے تھے لیکن انہیں یہ کلچر منظم طور پر نظر نہیں آتا تھا ۔ اس کام کا بیڑا عادل لاہوری نے اپنے سر اٹھایا تو انہیں بہت سے تجربات سے گزرنا پڑا۔ افسوس کہ حکومت کی بے بسی یہاں بھی نظر آتی ہے کہ جب ایک شخص تن تنہا اس کام کے لیے کمر بستہ ہوتاہے تو اس کی حوصلہ افزائی بہت کم ہوتی ہے ۔

گزشتہ دنوں عادل لاہورینے اپنے سیاحتی اور ثقافتی سفر کی داستان سناتے ہوئے بتایا’’ ہمارا خاندان صدیوں سے لاہور میں آباد ہے اور ہم اندرون شہرکے رہنے والے ہیں۔ میرا بچپن اور جوانی گوالمنڈی میں رہتے ہوئے گزر رہی ہے اور اندرون شہرکے ساتھ بہت گہر ا تعلق ہے۔میں نے خود ایم بی اے کیا اور دیکھا ہے کہ اندرون شہرمیں بچوں کی پڑھائی پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور زیادہ رجحان کاروبار کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے ہی بچہ مڈل یا میڑک تک آتا ہے اس کو کاروبار کی طرف لایا جاتا ہے اور کاروبار کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اور بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ نوجوان غلط صحبت کا شکار ہو کر بدمعاشی کرنا شروع کردیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کا امیج خراب ہوجاتا ہے۔ کچھ عرصہ سے زیادہ تر مشہور بدمعاشوں کا تعلق بھی اندرون محلوں اور گوالمنڈی سے رہا ہے ۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی کہ کہاں میں اپنے بڑوں سے اس علاقے کے لوگوں کی محبت اور اخلاق کا سنا کرتا تھا اور کہاں آج میر ا علاقہ بدمعاشی کے لیے مشہور ہے ۔ بس اسی سوچ سے مجھے اس بات کا خیال آیا کہ مجھے لاہور کے خوبصورت دور کو واپس لانا ہے اور اسے محبت امن کا گہوارا بنانا ہے۔‘‘

غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا سوال سن کر بولے’’غیر ملکی سیاح ہماری اندرون شہرکی تہذیب سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں جناح پبلک لائبریری کاتاحیات ممبر ہوں اور اس سلسلے میں پڑھائی کے لیے وہاں جاتا تھا ایک دن صبح دل کیا کہ کچھ کھانے کے لیے پرانی انار کلی چلوں جب وہا ں پہنچا تو دیکھا کہ ایک گور ے کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ کچھ جگہوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھے ۔ لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں آرہی تھی اس لیے گورے کامذاق اڑا رہے تھے ۔میں نے اس سے پوچھا تواس نے اندرون شہرکی گلیوں کے بارے میں پوچھا ۔بس یہیں سے میر ے سفر کا آغاز ہو گیا۔ میں اس انگریز کو لے کر اندرون بھاٹی، لوہاری،قلعے اور گوالمنڈی میں پھرتا رہا اور جب شام کو اس کے ہوٹل چھوڑا تو اس نے شکریہ ادا کیا۔اس نے کہا ’’actualy You are the perfect lahorei اس کے بعد اس کے ملک سے جتنے بھی ٹورسٹ آئے وہ سب میرے مہمان ٹھہرے ۔میں نے پہلے سوٹورسٹوں کو مفت لاہور کی سیر کرائی اور اپنا کلچر دکھایا اور ابھی بھی بہت ہی کم پیسوں میںیہ کام کرتا ہوں میری اس کاوش کی وجہ سے مقامی تاجروں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے جب غیر ملکی سیاح سیر کے لیے اندرون بازاروں میں جاتے ہیں تو ان دکانداروں کی بھی بِکری ہوجاتی ہے ۔‘‘

ایک سوال پر کہنے لگے ’’میرا خیال ہے لاہورکا صحیح کلچر اب ختم ہوتا جا رہا ہے اس ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے لوگوں میں متعارف کرایا جائے کہ لاہوروالے توویسے بھی مہمان نواز کھانے کے شوقین اور اپنی روایات کو برقرار رکھنے والے لوگ ہیں ۔ہم غیر ملکیوں کے لیے جس طرح کے ٹور ترتیب دیتے ہیں اسی طرح مقامی لوگوں کو بھی اپنا بھولا ہو ا کلچر دکھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی طلبہ اور بڑی کمپنیوں کو لاہور کے تاریخی مقامات تانگے رنگین رکشوں کی سیر کرواتے ہیں اور لاہور کے مشہور کھانوں سے ان کی تواضح کرتے ہیں ۔گوریوں کو جب سرمہ لگاتے،بال سنوار کر پراندے اور شلوار قمیض پہناتے ہیں تو بڑی خوش ہوتیں واپس جاکر لاہور کے کلچر کے بارے لکھتی ہیں۔اس سے لاہور کا امیج بڑا ہے اور زندہ قوموں کے لئے یہ اعزاز بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے کہ غیر ملکی ان کے بارے میں کتنا بھلا سوچتے ہیں‘‘

