کرکٹ کا خسارہ

3مارچ 2009، لاہور کی ایک بڑی شاہراہ پر ایک بڑی لگژری کوچ رواں دواں ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے سکیورٹی کی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ کوچ میں پاکستان کے دورے پر آئی سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں اور ان کی منزل قذافی سٹیڈیم ہے‘ جہاں انہوں نے پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل کھیلنا ہے۔ اچانک بارہ بندوق برداروں نے سری لنکن ٹیم کی کوچ پر حملہ کر دیا۔ وہ اے کے 74‘ پی آر جیز اور ہینڈ گرنیڈوں سے مسلح تھے۔ ڈرائیور کوچ بھگا کر قذافی سٹیڈیم لے گیا‘ جہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سری لنکن ٹیم کو نکال کر محفوظ جگہ لے جایا گیا‘ جہاں سے وہ میچ اور سیریز ادھورے چھوڑ کر سری لنکا واپس چلی گئی۔ اس حملے میں چھ پولیس افسر اور دو سویلین جاں بحق ہوئے۔ یہ پاکستان میں کرکٹ کے زوال کی ابتدا تھی۔ اس کے بعدسوائے زمبابوے کے کسی غیر ملکی ٹیم نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا اور کوئی کرکٹ سیریز نہیں کھیلی گئی۔ اس دوران پاکستان کے دوسرے ممالک کی ٹیموں کے ساتھ میچز ہوتے رہے‘ لیکن ملک سے باہر۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان آ کر کھیلنے کو تیار نہیں تھی۔یہ سلسلہ اب تک برقرار ہے۔ اس دوران سری لنکا اور بنگلہ دیش نے پاکستان آ کر کھیلنے پر آمادگی ظاہر کی‘ لیکن ان کی ٹیموں کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا۔زمبابوے کی کرکٹ ٹیم وہ واحد کرکٹ ٹیم ہے‘ جو2015میں مختصر دورے(19تا 31مئی) پر پاکستان آئی اور اس نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ تین ون ڈے اور دو ٹی ٹونٹی میچ کھیلے۔ اس جرأت پر اور پاکستان میں کرکٹ کے احیا کے لئے زمبابوے کے عوام‘ حکومت اور کھلاڑیوں کے پاکستانی عوام ممنون رہیں گے۔ اس دورے کے بعد توقع بڑھی کہ دوسرے ممالک کی ٹیمیں بھی پاکستان آکر کھیلنے پر آماد ہو جائیں گی‘ لیکن یہ آس پوری نہ ہوئی اور پاکستان کے کرکٹ کے میدان بدستور ویران ہی رہے اور پاکستانی ٹیم دوسرے ممالک میں اپنی پون سیریز کھیلنے پر مجبور۔

وہی مارچ کا دل آویز مہینہ ہے اور اسی قذافی سٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ کا فائنل کھیلا گیا۔ سکیورٹی انتظامات اتنے شاندار تھے کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہ ہونے دیا گیا۔ اس سے قبل جب یہ اعلان کیا گیا کہ دہشتگرد اور ان کے سہولت کار متحرک ہوئے اور انہوں نے پہلے مال کے روڈ کے چیئرنگ کراس پر خود کش حملہ کیا اور پھر ڈیفنس کے علاقے میں ایک پُراسرار دھماکا کرایا۔ مقصدلاہوریوں کو خوف زدہ کرنا تھا‘ تاکہ وہ لاہورمیں پی ایس ایل کا فائنل کرانے سے بازآ جائیں‘ لیکن انتظامیہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اورفول پروف سکیورٹی انتظامات کیے‘جبکہ زندہ دلان لاہور نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ اسی خطاب کے مستحق ہیں۔ ٹکٹیں مہنگی ہونے کے باجود اس طرح ہاتھوں ہاتھ بکیں ‘جیسے ریوڑیاں مفت میں بٹ رہی ہوں۔ آٹھ سال پہلے اسی مارچ کے مہینے میں اسی لاہور میں پاکستان پر کرکٹ کے جو دروازے بند ہوئے تھے‘ وہ پھر وا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے دوران میچ جو یہ نعرہ بلند کیا کہ پاکستان کی تنہائی کے دن گزر گئے تو یہ بے سبب نہیں۔ٹھنڈی ہوا کا جھونکا یہ آیا ہے کہ پاکستان میں جلد ہی انٹرنیشنل کرکٹ میچ کا انعقاد ہو گا۔ خبر ملی ہے کہ آئی سی سی ستمبر میں ورلڈ الیون کو ٹی ٹونٹی سیریز کے لئے پاکستان بھیجے گی۔ ورلڈ الیون قذافی سٹیڈیم میں چار ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھلے گی۔ اس سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے مزید کھل جائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں عالمی سطح کے کرکٹ میچ نہ ہونے سے محض پاکستان کاامیج اور ساکھ ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑاہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پچھلے سال جولائی میں چیئرمین پی سی بی شہریار خان کو آئی سی سی سے کہنا پڑا کہ چونکہ پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے کرکٹ نہیں ہو رہی ‘ اس لئے پاکستان کے لئے خصوصی فنڈز کا اعلان کیا جائے۔ شہریار خان کی اس درخواست پر آئی سی سی کے سابق صدر احسان مانی نے پی سی بی کو تنقید کا نشانہ بنایا؛تاہم پاکستان اس تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موقف پر قائم ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مقامی میدانوں میں کرکٹ میچ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو شدید مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے تقریباً ایک ماہ پہلے بتایا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین دو طرفہ کرکٹ سیریز نہ ہونے کی وجہ سے پی سی بی کو ہونے والا نقصان 200ملین ڈالر (20کروڑ ڈالر) تک پہنچ چکا ہے۔ اگر ڈالر 105روپے کا ہو تو یہ رقم 21ارب روپے بنتی ہے۔ شہریار خان نے بتایا کہ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی)کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 2015سے 2023تک دو طرفہ کرکٹ سیریزز کھیلنے کا معاہدہ کیا تھا‘ لیکن اب وہ اس معاہدے سے پھر رہا ہے۔ انہوں نے آئی سی سی سے بی سی سی ایل(The Board of Control for Cricket in India) کے خلاف کارروائی کا امکان بھی ظاہر کیا۔ اگر صرف بھارت کے پاکستان آ کر نہ کھیلنے اور جواب میں پاکستان کے بھارت نہ جانے سے اگر پی سی بی کو اتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسری ٹیموں کے پاکستان نہ آنے سے پاکستان کو کتنا مالی نقصان اٹھانا پڑا ہو گا۔2011کا کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان‘ بھارت‘ بنگلہ دیش اور سری لنکا میں مشترکہ طور پر منعقد کی جانا تھا‘ لیکن پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملے سے پیدا ہونے والی سکیورٹی کی مخدوش صورتحال کی وجہ سے اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے حصے میں آنے والے چودہ میچ سری لنکا‘ بنگلہ دیش اور بھارت میں تقسیم کر دئیے گئے‘ جس کی وجہ سے پاکستان کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ان میچوں میں آئی سی سی کی جانب سے فی میچ 750000ڈالر فیس میچ گارنٹی کے طور پر تھی۔ صرف اسی مد میں پاکستان کو 10.5ملین ڈالر یعنی ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈالر نقصان اٹھانا پڑا ‘ جبکہ قارئین اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کرکٹ میچ میں محض ٹکٹیں ہی فروخت نہیں ہوتیں اور آئی سی سی کی جانب سے میچ گارنٹی فیس ہی نہیں دی جاتی بلکہ ٹرانسپورٹ سے اشیائے خوردونوش کی فروخت اور ٹی کمرشلز سے لے کر کاروبار تک ہر چیز پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک کرکٹ میچ نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معیشت کے فروغ کے کئی در بند ہو گئے ہیں۔ لاہور میں پانچ مارچ کے کامیاب انعقاد سے یہ بند دروازے کھلنے کے امکانات روشن تر ہو گئے ہیں۔ ستمبر میں آئی سی سی کی نگرانی میں پاکستان کا دورہ کرنے والی ورلڈ الیون کو بھی اسی طر ح کی فول پروف سکیورٹی فراہم کر دی گئی اور یہ ٹی ٹونٹی سیریز بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان پر کرکٹ کے بند دروازے کھل نہ جائیں۔ اس عرصے میں پی سی بی زمبابوے‘ افغانستان اور یو اے ای کی ٹیموں کو پاکستان آنے اور سیریز کھیلنے کی دعوت دے سکتی ہے۔ زمبابوے 2015میں پاکستان کا کامیاب دورہ کر چکی ہے۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا‘ چنانچہ فول پروف سکیورٹی کی بنیاد پر اسے اگر پاکستان کا ایک اور کامیاب دورہ کرنے پر آماہ ہو جائے تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں یو اے ای اور افغانستان مسلم ممالک ہیں۔ ان کی ٹیموں کے پاکستان آنے اور سیریز کھیلنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ یہ دورے کامیاب رہے تو سری لنکا اور ویسٹ انڈیز سے پاکستان میں سیریز رکھی جا سکتی ہیں۔

.

نوٹ: روزنامہ پاکستان میں شائع ہونے والے بلاگز لکھاری کا ذاتی نقطہ نظر ہیں۔ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔