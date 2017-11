بچوں کا بگڑا ہوا ستاد الیکٹرانک میڈیا ہے

گزشتہ رات مفتی عبدالقوی صاحب نے ایک معروف چینل کو بیان دیا کہ جیل میں انہوں نے سکون کی نیند پوری کی۔ یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ جیل میں لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے لیکن موصوف کی طبیعت اوروں سے بالکل مختلف ہے ۔میرے آٹھ سالہ بیٹے نے مفتی صاحب کے ریمارکس پر مجھ سے پوچھا’’ پاپا!کیا جیل میں اچھی نیند آتی ہے‘‘ا س معصوم سوال پر میری حیرت دو چند ہوگئی ۔بچہ شاید جیل کو کوئی گھر سمجھ رہا تھا ۔اس کی اصلاح ضروری تھی میں نے بڑے پیار سے صاحبزادے کو جیل کے اصل مفہوم سے آگاہ کیا اور وقتی طور پر وہ سمجھ بھی گیاہوگا ۔میں تھوڑی دیر گومگوں کی کیفیت میں رہا ۔یہ ایک بھیانک حقیقت تھی جس کا مجھے اب ادراک ہوا تھا کہ بچے صرف والدین یا ٹیچر سے ہی نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور خاص کر اس دور کے بچے ٹی وی چینلزسے ٹچ میں رہتے ہیں ۔اگر بچے مدنی چینل دیکھیں گے تو مدنی باتیں سیکھیں گے، اگر وہ ٹین سپورٹ پر گرل ریسلنگ دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ دار ہیں ۔بچے اپنے آئی کیو لیول اور عمر کے حساب سے مفہوم کا ادراک کرتے ہیں۔ جیل کا جو مفہوم بچے نے بتایا تھا وہ اصل مفہوم کا متضاد تھا۔ بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے ۔اس عمر میں بچے کوبڑی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ۔استاد کی تعلیم اپنی جگہ لیکن رہنمائی اور نگہداشت میں والدین کا کردار سب سے اہم اور ضروری ہوتا ہے ۔

راقم نے فیس بک پر ایک گروپ جوائن کر رکھاہے جس میں ایک فی میل ٹیچر نے اپنی کلاس کا ایک عبرت ناک واقعہ یوں پوسٹ کیا ہے ’’آج فری ٹائم میں بچوں سے گپ شپ لگانے کا دل کیا تو ایسے ایسے انکشافات ہوئے کہ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کلاس ششم کی طالبات کے کمرہ جماعت میں موجود تھیں۔ میں نے باری باری سب سے ایک ہی سوال کیا’’آپ بڑی ہوکر کیا بننا چاہیں گی؟‘‘ ٹوٹل 14طالبات تھیں جن میں سے تین کے جوابات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا آخر ہمارا مستقبل کیا ہو گا ؟ایک بچی نے کہا ’’میں سنگر بنناچاہتی ہوں‘‘جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی

’’ Teacher Because I love Music,Music is My Life ‘‘ ۔دوسری بچی نے کہا’’ میں ڈانس سیکھنا چاہتی ہوں لیکن میرے والدین مجھے سپورٹ نہیں کرتے اس لیے وہ جب گھر نہیں ہوتے تو میں کمرہ بند کر کے فل والیم میوزک پر ڈانس کرتی ہوں ‘‘تیسری بچی نے کہا’’ میں قندیل بلوچ بننا چاہتی ہوں ‘‘

’’وہ کیوں؟‘‘پوچھا تو اس نے انکشاف کیا ’’ ٹیچر جی وہ بہت مظلوم تھی نا صرف اس نے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا بلکہ اپنے خوابوں کو بھی پورا کیا‘‘

میں نے پوچھا ’’یہ سب آپ کو کیسے پتا‘‘ تو جواب ملا ’’ٹیچر جی اس کی لائف پر جو ڈرامہ بنا ہے میں نے وہ دیکھا ہے ۔۔۔‘‘

آپ اندازہ کرسکتے ہیں کہ میڈیا ہمارے بچوں کوکیسی تربیت دے رہا ہے۔خدارا میڈیا ایفیکٹس سے بچائیں بچوں کو۔ آپ کی خصوصی نگرانی کی ضرورت ہے۔ بچوں کو دین اسلام کی آگاہی دیں ۔اب یہ سب کچھ نصاب میں تونہیں ہوگا ناں ، بچوں کا ذہنی رویہ رجحان چیک کریں اور اس کے مطابق بچوں کی اصلاح پر توجہ دیں ۔

نوٹ: روزنامہ پاکستان میں شائع ہونے والے بلاگز لکھاری کا ذاتی نقطہ نظر ہیں۔ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔