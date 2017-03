صدرِ مملکت اور وزرائے کرام

صدر ممنون حُسین گاہے گاہے کسی بیان کے ذریعے قصرِ صدارت میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے۔ وُہ زیادہ دیر چُپ رہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی ’’پریزیڈنٹ فری‘‘ مُلک میں رہ رہے ہیں۔ اِن کا ہر بیان ہومیو پیتھک خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو فائدہ نہ پہنچائے تو نقصان کا باعث بھی نہیں بنتا۔ اُن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے محسنوں کی شان میں قصیدہ نہیں پڑھا نہ کبھی خوشامد کی۔ حکومت اِس طرح کے کاموں کے لئے مرکز میں وزیر رکھ لیتی ہے۔ صدر صاحب کے بیانات اپوزیشن کے لئے بھی اتنے ہی بے ضرر ہوتے ہیں، جتنے حکومت کے لئے۔ اپوزیشن والوں کا طرزِ عمل بھی اِتنا ہی بے ضرر ہے۔ یعنی نہ وُہ صدر صاحب کی تعریف کرتے ہیں (نواز شریف کی وجہ سے) اور نہ اُن پر تنقید کرتے ہیں۔ صدر صاحب ایسی بات ہی نہیں کرتے، جِسے ہدفِ تنقید بنایا جاسکے۔ روز مرّہ کی ہنگامہ خیز اور ہنگامہ پرور سیاست سے بالاتر ہوکر وُہ ایک اُصولی بات کردیتے ہیں، جس سے حکومت اور اپوزیشن دونوں ، اگر چاہیں تو مستفید ہوسکتے ہیں، ورنہ آسانی سے نظر انداز کرسکتے ہیں۔



اکثر لوگ ان کی خاموشی پر معترض ہوتے ہیں۔ ممکن ہے انہیں چپ کرانے کے لئے ہی صدر صاحب ایک آدھ بیان داغ دیتے ہوں۔ انہی لوگوں کومیڈم مریم اورنگ زیب، طلال چودھری، دانیال عزیز اور سعد رفیق وغیرہ سے شکایت ہے کہ یہ لوگ بولتے بہت ہیں۔ در اصل زیادتی ہر چیز کی بُری ہوتی ہے۔ صدر صاحب چُپ زیادہ رہتے ہیں اور مذکورہ بالا حضرات بولتے زیادہ ہیں۔بہرحال آج کل یہ لوگ زیادہ بولتے سُنائی نہیں دے رہے، کیونکہ پانامہ کیس کی سماعت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ فارغ ہیں۔ اِن کی وزارتوں کا تھوڑا بہت کام حسبِ معمول ان کے سیکرٹری کررہے ہیں۔ ہوسکتا ہے یہ حضرات کہیں پکنک منا رہے ہوں یا وُہ ضروری کام کررہے ہوں، جنہیں عمران خان کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑ گیا تھا۔ ویسے اِن دنوں بھی ہماری وزیرِ مملکت میڈم مریم اورنگ زیب بات کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی موضوع ڈھونڈ ہی لیتی ہیں، لیکن جب وُہ عمرانیات کے علاوہ کسی اور موضوع پر بول رہی ہوں تو ان کا بیان پھیکا پھیکا سالگتا ہے اور سامعین یا قارئین پر کوئی تاثر نہیں چھوڑتا۔ایسے بیان میں ان کا مخصوص رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ لگتا ہے یونہی چلتے چلتے ایک بات کہہ دی ہے ،جسے کسی نے قابلِ غور نہیں سمجھا۔ مثلاً اگلے روز انہوں نے کچھ اِس قسم کی بات کی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب اِس بیان میں کیا نئی بات ہے۔ بس خانہ پُری کے لئے ایک بات کہنی تھی سو کہہ دی۔ محترمہ نئی بات اُس وقت کرتی ہیں جب عمران کے بارے میں کوئی ہوشرُبا انکشاف کر رہی ہوں۔ عمران خان کے بارے میں ان کے بیانات پڑھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے وزیر بننے سے پہلے عمرانیات میں پی۔ایچ۔ ڈی کی ہوئی تھی، جسے میاں نواز شریف کو دکھا کر انہوں نے انعام میں وزارت پائی۔ جن دنوں پانامہ کا کیس چل رہا ہوتا ہے، بی بی صاحبہ عمران خان کے بارے میں روزانہ کسی نئی بات کا انکشاف کرتی ہیں، جسے سُن کر قوم انگشت بدنداں رہ جاتی ہے۔ اگر ان کے اب تک کے تمام بیانات جمع کرلیے جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے اور اِس کتاب کو ایم۔اے۔ سوشیالوجی (عمرانیات) کے کورس میں لگایا جاسکتا ہے۔ بی بی جی کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وُہ عمران خان کے حامیوں اور مخالفوں میں یکساں مقبول ہیں۔ عمران خان کے حامی انہیں اِس لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کا تازہ بیان سُن کر وُہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوجاتے ہیں اور یوں اُن کا دِن مزے میں گُزر جاتا ہے۔ عمران خان کے مُخالف بی بی جی کا بیان پڑھ کر کہتے ہیں: "ایتھے رکھ۔ ایہہ ہوئی نا گل۔"

بی بی مریم سے پہلے یہ کام پرویز رشید صاحب کے سُپرد تھا۔ وُہ اپنی ہمت ، استطاعت اور قابلیت کے مُطابق بڑی باقاعدگی سے حقِ نمک ادا کررہے تھے، لیکن ان میں ایک خامی یہ تھی کہ ان کے پاس ورائٹی نہیں تھی۔ ان کے پاس بس دو تین باتیں تھیں،جنہیں وُہ دُہراتے رہتے تھے مثلاً یہ بات تو وُہ بلا ناغہ کہتے تھے کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں یہ بات بار بار کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ شاید وُہ سمجھتے تھے کہ لوگ عمران خان کے بجائے مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ چُنانچہ اِس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضروری تھا کہ ہر روز قوم کو بتایا جائے کہ میں نہیں، بلکہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری بات جس کی قوالی وُہ تقریباً ہر روز کرتے تھے یہ تھی کہ عمران خان کرپٹ ہے۔ اِس نے شوکت خانم ہسپتا ل کے فنڈز میں ہیرا پھیری کی ہے۔ ان دو تین باتوں کو بار بار سُن کر عوام کے کان پک گئے تو انہوں نے پرویز رشید سے نجات کی دُعائیں مانگنا شروع کردیں۔ چنانچہ کسی اللہ کے بندے کی دُعا قبول ہوگئی اور پرویز رشید پس منظر میں چلے گئے۔ ان کا جاں نشیں ڈھونڈنے کے لئے میاں صاحب کو خاصی تگ و دو کرنا پڑی، جنہیں متاثر کرنے کے لئے طلال چودھری اور دانیال عزیز بڑھ چڑھ کر عمران کو بُرا بھلا کہہ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ان دو حضرات کا مُقابلہ عمران خان سے نہیں، بلکہ آپس میں ہے کہ کون میاں صاحب کو مُتاثر کرنے کے لئے عمران خان میں زیادہ سے زیادہ کیڑے ڈالتا ہے۔ میاں صاحب کو ان دونوں کی کارکردگی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ دونوں بہت اچھا کام کررہے ہیں، لہٰذا اِن کو ٹرانسفر کرنا مُناسب نہیں ہوگا۔ اور پھر کسی نے اُن سے ایک گوہر نایاب کا تذکرہ کردیا، جس کا اِسم گرامی مریم اورنگ زیب تھا۔چُنانچہ وزارتِ اطلاعات کا قلمدان بی بی مریم اورنگ زیب کے سُپرد کردیا گیا۔ اگرچہ بی بی صاحبہ نے آج تک ہمیں یہ اطلاع نہیں دی کہ یہ اورنگزیب صاحب کون ہیں۔ بی بی نے آتے ہی عمران خان کو آگے دھر لیا اور پھر اللہ دے اور بندہ لے۔ انہوں نے خان صاحب کی ایسی خبر لی کہ لوگ دانیال عزیز، طلال چودھری اور سعد رفیق کو بھول گئے۔ گویا وُہ تھری اِن ون ثابت ہوئیں۔ لوگ میاں صاحب پر تنقید کرتے ہیں کہ وُہ میرٹ کی بنیاد پر تقرریاں نہیں کرتے، لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم اورنگ زیب کا انتخاب کرکے انہوں نے میرٹ کی لاج رکھ لی ہے۔ اِسے کہتے ہیں، رائٹ مین فار دی رائٹ پلیسRight man for the right place))۔