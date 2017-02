کیا بھارت سندھ طاس معا ہدے کو منسوخ کر سکتا ہے؟

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے27 جنوری کو بھارتی پنجاب کے شہر جالندھر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب سندھ طاس معا ہدے کے تحت پاکستان کو ملنے والا پانی بھارتی پنجاب کو ملے گا۔ مودی اس سے پہلے بھی پا کستان کا پانی روکنے کی بات کر چکے ہیں۔ 2016ئکے اُڑی حملے کے بعد مودی نے بیان دیا تھا کہ بھارت ، پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے۔ اسی طرح 22ستمبر 2016ء کو بھارتی وزارت خارجہ کے ترجما ن وکاس سوارپ نے بھی بیان دیا کہ اگر بھارت چاہے تو سند طاس معاہدے کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ اس کے بعد 25نومبر کو بھارتی پنجاب کے ہی شہر بٹھنڈہ میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران مودی نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کی بات کی۔سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کرنے کے بیانات کو پاکستانی میڈیا میں بھی پیش کیا جا رہاہے، مگر اس سارے معاملے کا سب سے اہم نکتہ یہی ہے کہ ستمبر 1960ء میں ورلڈ بینک سمیت کئی عالمی اداروں کے ایما پر ہونے والے اس معاہدے کو کیا بھارت محض اپنی خواہش کے مطابق منسوخ کر سکتا ہے؟۔۔۔یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بھارت ایک عرصے سے سندھ طاس معا ہدے کے کئی حصوں کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے، سندھ طاس معا ہدے کے مطابق تین مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ کے پانیوں پر پاکستان،جبکہ تین مشرقی دریاوں راوی بیاس اور ستلج پر بھارت کا اختیار ہو گا۔چونکہ ان تمام چھ دریاؤں کاپانی بھارت سے ہی آ رہا ہے، اس لئے بھارت تین مغربی دریاؤں کے پانیوں سے صرف 3.6ملین ایکڑ فٹ پانی ہی زراعت اور توانائی کے لئے استعمال کر سکتا ہے،اس سے زیادہ نہیں۔ ابھی بھی بھارت چناب کے پانی پر 850 میگا واٹ اور 330میگا واٹ کے دو ہائیڈرو پاور پراجیکٹس تعمیر کر رہا ہے۔اس سے چناب اور نیلم کے پانی کا بہاؤ شدید طور پرمتا ثر ہو رہا ہے۔



’’انڈس ریور سسٹم اتھارٹی‘‘ کے ما ہرین کے مطابق بھارت اپنے حصے کے تین نہیں، بلکہ تما م چھ دریاوں کے پانیوں پر ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ جیسے چناب پر بگابیار سے 450میگا واٹ اور سلال پر 690میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔سیٹلائٹ سے ملنے والی معلومات کے تحت بھارت ان چھ دریاؤں پر لگ بھگ 60منصوبوں کی تعمیر کر رہا ہے۔ پاکستان متعدد مرتبہ سندھ طاس معا ہدے کی ان خلاف ورزیوں کو عالمی اداروں کے سامنے بے نقاب کرتا رہاہے۔اسی سال26جنوری کو وزیر اعظم نواز شریف نے ورلڈ بینک کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کرسٹیلائنا جارجیوا سے ملاقات کے دوران بھی پاکستان کے حصے کے پانیوں پر بھارتی ڈیموں اور ہا ئیڈروپاور پراجیکٹس پر اپنے تحفظا ت کااظہار کیا۔ مگر اس سب کے باوجود بعض عوامل ایسے ہیں، جن کے با عث بھارت سند ھ طاس معاہدے کو مکمل طور پر منسوخ نہیں کر سکتا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دُنیا میں 20,000معا ہدے ایسے ہیں، جن کو عالمی معاہدے کہا جاتا ہے اور سند ھ طاس معاہدے کو ان عالمی معا ہدوں میں بہت نما یاں مقام حاصل ہے۔ سند ھ طاس معا ہدے کو ورلڈ بینک کے ایما پر کیا گیا ہے، اگر بھارت اس معا ہدے کو منسوخ کرنے کا اعلان کرے گا تو اسے عالمی سطح پر زبر دست تنقید کا سامنا کر نا پڑے گا۔اس صورت میں اگر پا کستان عالمی سطح پر قانونی راستہ اختیار کر ے گا تو اسے یقینی طور پر ورلڈ بینک سمیت کئی عالمی اداروں کی حما یت حاصل رہے گی۔ بھارت غیر وابستہ تنظیم کا بہت فعال حصہ رہا ہے اور اسے اس پر فخر بھی ہے۔ بھارت نے ۔۔۔ Law of the non navigational uses of international watercourses 1997, Helsinki Rules 1966اورBerlin Revision of 2004

۔۔۔ جیسے پانی کے عالمی قوانین مرتب کرنے میں بھی انتہائی اہم کر دار ادا کیا ہے۔اگر وہ سند ھ طاس معا ہدے کو منسوخ کر ے گا تو بھارت کی نام نہاد اخلاقی ساکھ دُنیا کے سامنے بری طرح سے متاثر ہوگی۔



اسی طرح اگربھارت سند ھ طاس معاہدے کو منسوخ کرتے ہوئے پاکستان کے حصے کے پانی کو روکے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پانی کا سارا بہاؤ فطری راستہ نہ ملنے کے با عث واپس بھارت کی جانب مڑ جائے گا،جس سے شمالی ہندوستان میں پانی کے بہاؤ میں بہت زیا دہ اضا فہ ہو جا ئے گا اور پانی کے ما ہرین کے مطابق اس سے بھارتی پنجاب اور کشمیرکے بڑے شہروں میں بڑے پیما نے پر سیلاب بھی آسکتے ہیں۔ان عوامل کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم عامل یہ بھی ہے کہ اگر بھارت سندھ طاس معا ہدے کو منسوخ کر تا ہے تو اس سے خطے کے دوسرے ممالک کے لئے بھی ایک نظیر قائم ہو جائے گی۔ جیسے بھارت کا چین کے ساتھ پانی کے انتظام کے حوالے سے کوئی بڑا یا با قاعدہ معاہدہ نہیں ہے۔ بھارت پہلے ہی پریشان ہے کہ چین دریائے برہماپترا پراس کے حصے کی طرف آنے والے پانی پر ڈیم بنا رہاہے، جس سے پانی کے بہاؤ میں کمی آتی ہے اور بھارت کو کم پا نی ملتا ہے۔ اگر چین بر ہما پترا پر مزیدڈیم بنانا شروع کر دے تو اس سے بھارت کو پانی مزید کم ملے گا،جس سے بھارتی ریاست آسام کی زراعت ایک طرح سے تباہ ہوکر رہ جائے گی۔



یہ ہیں وہ چند بڑے عوامل جن کے باعث بھارت کے لئے قطعی طور پر ممکن نہیں کہ وہ سندھ طاس معا ہدے کو سرے سے ہی منسوخ کر دے۔ یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ اگر بھارت ان عوامل کے با عث سندھ طاس معا ہدے کو منسوخ نہیں کر سکتا، تو پھر بھارتی وزیرعظم مودی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس معا ہدے کو منسوخ کر نے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟۔۔۔ اس سوال کے جواب کے لئے ہمیں بھارت کی اندر کی سیاسی صورت حال کی جا نب رجو ع کر نا پڑے گا۔ بھارت میں اگلے ماہ ما رچ میں چار ریاستوں اتر پردیش، اتر اکھنڈ،منی پور اور پنجاب میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ان چاروں ریاستوں میں مختلف اور الگ طرح کے سیاسی مسائل ہیں ۔ یوپی اور دوسری دو ریاستوں میں انتخابات لڑنے کی حکمت عملی مختلف ہے، مگر جہاں تک بھارتی پنجاب کی سیاست کا تعلق ہے تو اس ریاست میں گزشتہ دس سال سے اکالی دل پارٹی کی حکومت ہے جو اپنے آپ کو سکھوں کے حقوق کی علمبر دار جما عت کہلواتی ہے اور بی جے پی کئی عشروں سے پنجاب میں اسی جما عت کی اتحادی رہی ہے۔پنجاب میں بر سر اقتدار اکالی دل، اس کے وزیراعلیٰ پر کاش سنگھ بادل اور ان کے بیٹے نائب وزیراعلیٰ پنجاب سکبھیر سنگھ با دل نے گزشتہ دس سال کے عرصے میں لوٹ ما ر کا با زار اس قدر گرم رکھا کہ آج بھارت سمیت عالمی انتخابی جا ئزے بھی ثابت کررہے ہیں کہ مارچ کے انتخابات میں اکالی دل کو پنجاب کے ووٹر بری طرح سے مستر د کرنے جا رہے ہیں۔ اکالی دل سے پنجابیوں کی نفرت کا فا ئدہ کانگرس اور عام آدمی پا رٹی کو ہونے جا رہاہے۔ ظاہر ہے بی جے پی ، اکالی دل کی اتحادی جما عت ہے اور ہر صورت پنجاب میں ایک مرتبہ پھر کا میا بی حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔اب بھارتی وزیراعظم مودی پنجاب میں ووٹ ما نگنے کے لئے اکالی دل کی انتہائی خراب کارکردگی اور کرپشن کی بنا پر تو ووٹ نہیں ما نگ سکتے، اس لئے وہ پنجاب میں سکھ ووٹروں ،جن کی اکثر یت کسانوں کی ہے، ان کو یہ جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں کہ وہ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے کا پا نی بھی بھارتی پنجاب کے کسانوں کو دے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے یوپی میں جتنے بھی انتخابی جلسے کئے کسی ایک جلسے میں بھی سندھ طاس معا ہدے کو ختم کرنے کی بات نہیں کی،کیونکہ اس معا ہدہ سے یو پی کے لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں، مگر مودی جب بھی پنجاب کے شہروں جیسے جا لندھر اور بٹھنڈہ میں انتخابی جلسے کر رہے ہیں، ان میں بڑے زور و شور سے سند ھ طاس معا ہدے کو منسوخ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔اس کے با وجود پنجاب میں اس مرتبہ اکالی دل اور بی جے پی اتحاد کے جیتنے کا کو ئی امکان نظر نہیں آرہا ۔یہ ہیں وہ بنیادی عوامل جن کے باعث بھارتی وزیراعظم مودی بڑھ چڑھ کر سند ھ طاس معا ہدے کو منسوخ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں،مگر ان دھمکیوں سے کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلنا اور یہ دھمکی بھی ما رچ میں بھارتی پنجاب کے انتخابات کے بعد اپنی موت آپ مر جائے گی۔