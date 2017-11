حکومت تو اِن ہی کی رہے گی

جمہوریت یونان کی City-states سے بھی قدیم ہے یعنی ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے بھی قبل Democracy کا تصوّر تھا۔ بلکہ ڈیمو کریسی لفظ ہی لاطینی زبان کا ہے جس کے لفظی معنی ’’عوام کی حکومت ‘‘ہے۔

حالانکہ یونانی جمہوریت کا اَنداز کچھ کچھ فیلڈ مارشل ایوب خان کی بنیادی ڈیموکریسی (BD)کا سا تھا۔ خواتین اور عام آدمی، غلاموں کو ووٹ کا حق میّسر نہیں تھا۔ صرف اشرافیہ ہی ووٹنگ میں حصہ لے سکتی تھی۔

چونکہ اُس زمانے میں اِنسانی آبادی قلیل تھی، معیشت اور معاشرت بھی بہت ہی سادہ تھی۔ ووٹ پرچی کے ذریعے نہیں بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے دیا جاتا تھا۔ باہمی مشاورت کا تصّور یونانی ڈیمو کریسی سے بھی بہت پہلے موجود تھا۔ اُن دِنوں اِنسانی معاشرہ قبائلی نظام پر مشتمل ہوتا تھا۔ پورے قبائلی معاشرے کی سادہ سی تقسیم ہوتی تھی۔

سب سے پہلے قبیلہ ہوتا تھا پھر اُس کے نیچے کنبہClan اور اُس کے نیچے خاندان اور اُس کے نیچے افراد۔ قانون سازی Elders کی مشاورت سے زبانی کلامی ہی ہوتی تھی۔ حکومتی فرائض بھی بڑے سادہ سے ہوتے تھے۔ قبیلے کا بیرونی حملہ آوروں سے دفاع، اجتماعی زراعت کی ترقی اور گھریلو مویشیوں کی دیکھ بھال۔ بس اِتنی سے گورننس (Governance) تھی۔



16 ویں صدی میں تجارت اور تاجر معاشرے (Mercantilism) کی اِبتداء ہوئی۔ اُن دِنوں ملکوں کے سیاسی بارڈر نہیں ہوتے تھے۔ بادشاھتیں اپنے کرّوفر سے تمام دنیا میں ابھی قائم تھیں۔ تاجر طبقہ نے دنیا کے کمزور ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لئے بڑی بڑی کمپنیاں بنا لیں۔

برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی برِصغیر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ویسے تو وقتاً فوقتاً ڈچ، پرتگیز اور فرانسیسی تاجر بھی ہندوستان پر طبع آزمائی کرتے رہے لیکن بالاخِر کامیابی برطانوی تجارتی کمپنی کو ہی ملی۔

برِصغیر کے قدرتی وسائل دھڑا دھڑ برطانوی صنعتوں کا خام مال بنتے رہے۔ جس کی وجہ سے برطانوی معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ ملکہ وکٹوریہ کی تاجپوشی تک برٹش ایمپائر 5 براعظموں تک پھیل چکی تھی۔



بھاپ کے انجن کی ایجاد نے نہ صرف صنعتی اِنقلاب کو جنم دیا بلکہ آہستہ آہستہ یہ ایجاد بادشاہتوں کے خاتمے کا باعث بھی بنتی چلی گئی سرمائے کا جن بوتل سے باہر آگیا تھا۔ کچھ عرصے تو سرمایہ دار طبقے نے بادشاھتوں کو برداشت کیا لیکن وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ صنعت کاری بھی پھیلتی چلی گئی۔

دیہی آبادی جو اَب تک منصب داروں، جاگیرداروں اور شاہی قرابت داروں کے کنٹرول میں تھی، وہ اَب صنعتی مزدور کی شکل میں شہروں میں منتقل ہو گئی یعنی فیوڈلز کے قبضے سے نکل کر سرمائے کی غلامی میں آگئی۔ یہ ہی دو ، تین صدیوں کی بات ہے کہ سرمائے کی فِکری مدد کے لئے بڑے بڑے فلاسفر اور سرمایہ کار بھی میدان میں آگئے۔

جان لاک، آدم سمِتھ، جان اسٹورٹ مِل، راتھ چائلڈ، Bethmann اور تھامس مالتھس مادر پدر آزاد معیشت (Laissez Faire)کے نہ صرف حامی تھے۔ بلکہ جمہوریت کے جدید ماڈل کا ہرا دل دستہ بھی تھے۔



پاکستانی برانڈ جمہوریت کو سمجھنے کے لئے اوپر دیا ہوا پس منظر بیان کرنا اشد ضرو ری تھا کیونکہ ہم برِصغیر کے رہنے والے عوام کو بادشاہت کے فرسودہ نظام سے چھٹکارہ دلانے میں برطانیہ کی سامراجی حکومت کا اہم کِردار تھا۔

برِصغیر کا وہ خطہ جسے ہم پاکستان کہتے ہیں یہاں کی جمہوریت کی بنیاد برٹش راج نے اپنے خصوصی مقاصد حاصل کرنے کے لئے ڈالی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برطانیہ نے ہندوستان میں جو بھی ترقیاتی ، معاشی اور سیاسی کام سر انجام دیئے اُن کا اصل مقصد ہندو ستانی عوام کی خدمت کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی حکمرانی کو طول دینا تھا۔

1852ء تک پنجاب، سندھ، سابقہ NWFP اور کوئٹہ / قلّات کمپنی بہادر کے زیراثر آ چکے تھے۔ 1858 میں تمام ہندوستان انگریزی راج کے ماتحت باضابطہ طور پرآگیا تھا۔ انگریز کو اپنی حکومت کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لئے مقامی قبائل اور زمینداروں کی حمائت کی ضرورت تھی۔

ہندو ، سکھ اور مسلمان وفاداروں کی بڑی کھیپ کمپنی بہادر کی کاسہ لیسی کے لئے تیار ہو چکی تھی۔ لاہور کے ممدوٹ، قزلباش، فقیر اور باغبان پورے کا میاں خاندان 1849ء میں ہی انگریز کی غلامی میں آ چکا تھا۔

جنوبی پنجاب کے ٹوانے، نون، کھرل، سیال اورگھیبے اپنے قبیلوں کے جوان انگریزی فوج کو سِکھوں کے خلاف لڑنے کے لئے دے چکے تھے۔

ملتان کے سدّو زئی اور بدّو زئی پٹھان، قریشی اور مخدوم پہلے ہی گوروں کو ’’جی آیاں نو ں‘‘ کہہ چکے تھے۔ پنجابی راجپوت تاریخی طور پر ہر حملہ آور کا ساتھ دیتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو جہلم، راولپنڈی، واہ، چکوال کے راجپوت اور ڈی جی خان کے بلوچ انگریز کے خوشامد کار ہو چکے تھے۔ سوائے رائے احمدخان کھرل اور بھگت سنگھ کے۔ سندھی جاگیرداروں، سیدّوں اور بلوچوں نے 1843ء میں ہی ہتھیارڈال کر کمپنی بہادر کی غلامی قبول کر لی تھی۔

ایسا ہی کچھ NWFP (موجودہ خیبر پختونخوا)کے سرداروں اور خانوں کے ساتھ ہوا۔ جب تمام ہندوستان تاجِ برطانیہ کے زیرِ اثر آگیا تو حکومتِ برطانیہ نے اپنے راج کو طول دینے کے لئے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وظیفہ یافتہ جاگیرداروں اور وڈیروں کو نفسیاتی طور پر مکمل غلام بنانے کے لئے خطابات سے نوازا۔

درجہ بدرجہ خطابات کچھ یوں تھے۔ سب سے نچلا خطاب تھا ’’سفید پوش‘‘ پھر کرسی نشین، خان صاحب، خان بہادر، سردار اور سب سے بڑا خطاب نواب کا تھا۔ نواب زادہ نصّراللہ خاں، نواب کالا باغ، سیال نواب اور لاہور کے قزلباش نواب، انگریز سے خطاب یافتہ تھے۔ اِن کی اپنی کوئی بھی منظور شدہ ریاست نہ تھی۔



1919ء اور 1935ء کے انڈیا ایکٹ جب نافذ ہوئے تو کنٹرولڈقسم کی جمہوریت اس خطے میں بھی جاری کی گئی۔ مقامی حکومتیں (Local Governments) بنانے کے لئے ڈسٹرکٹ بورڈ بنا دیئے گئے اور اِن بورڈز کے عہدوں کا چناؤ خطاب یافتہ جاگیرداروں یا قبیلے کے سرداروںیا اپنے تابعدار اور مکمل وفادار دیہی اور شہری عوام میں سے ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ 1947 تک یوں ہی چلتا رہا ۔



دراصل خطہِ پاکستان میں سنٹرل پنجاب کے صرف 3 اضلاع تھے جو انگریزی راج سے پیشتر سر سبزاور شاداب تھے (لاہور میں اُس وقت شیخوپورہ اور قصور بھی شامل تھا)گوجرانولہ اور سیالکوٹ پاکستانی پنجاب کے مقابلتاً ترقی یافتہ علاقے تھے۔ بقیہ پنجاب ، سندھ، بلوچستان اور سابقہ NWFP پانی کی مناسب نایابی کی وجہ سے بنجر تھے۔

یہاں کے اکثر عوام صدیوں سے مفلوک الحال اور اَن پڑھ تھے۔ وہ اپنے سرداروں، وڈیروں، جاگیرداروں، پیروں اور مخدوموں کے زیرِ اثر رہنے میں ہی اپنی عافیت محسوس کرتے تھے۔ 1947 میں پاکستان کی تشکیل کے بعد بھی ہمارا سماجی ڈھانچہ ویسے ہی برقرار رہا۔

مشرقی پاکستان کے عوام سوائے مسلمان ہونے کے اُن کی سوچ ،ہماری ثقافت، روّیوں اور ہماری دیہاتی زندگی پر Feudals اور پیروں اور درگاہوں کے اثر و رسوخ سے بالکل مطابقت نہ رکھتی تھی۔ میرا یہ مضمون پاکستانی جمہوریت کے بارے میں ہے۔

ہمارے ہاں کی جمہوریت موجودہ دیہی سماجی سٹرکچر کی گرفت میں ہے۔ 1885 میں پنجاب میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام انگریز نے قائم کیا۔ بنجر پنجاب اور سندھ کو یکایک14 لاکھ ایکڑز مین قابلِ کاشت مل گئی۔ یہ تمام رقبہ تاجِ برطانیہ(Crown property) کہلایا گیا۔

اِس خطیر (وسیع) رقبہ کو انگریزی حکومت نے اپنے کاسہ لیسوں میں بانٹ دیا جس کی وجہ سے مزید جاگیردار وجود میں آگئے۔ اِس اِضافی رقبے کی کاشت کے لئے مقامی کِسان نہ ہی تربیت یافتہ تھے اور نہ ہی ذہنی اور جسمانی طور پر چُست و چالاک تھے۔

یہ تو بے چارے صدیوں سے اپنے آقا ؤں کی خوشامد اور جی حضوری کے عادی تھے۔ چنانچہ انگریزی سرکار نے مشرقی پنجاب کے محنتی سکھوں کو اور کچھ اضلاع کے مسلمان کسانو ں کو نہری نظام سے حاصل شدہ رقبہ الاٹ کیا تاکہ اُن کی محنت سے Cash Crops کی کثیر پیداوار برطانوی کارخانوں کا خام مال بن سکے۔



پاکستان بننے کے بعد، ہمارے قومی سطح کے لیڈر دنیا سے رحلت کر گئے۔ مشرقی پاکستان کے بڑے لیڈر، مغربی پاکستان کے مقامی جاگیردار لیڈروں کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گئے۔

انگریز کے پروردہ نواب، سردار، خطاب یافتہ خوشامد خورے،خان اور چوہدری پاکستان کیbody politic پر چھا گئے۔ قومی سطح کی حکومت کاری اور ڈپلومیسی میں غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے اِن نوواردگانِ حکمرانی نے سازشوں میں اپنی بقا سمجھی۔

اُدھر پاکستان کی فوج جو خاص تربیت کی حامل تھی، نظم و نسق کو جانتی تھی، کشمیر کی وجہ سے ہندوستان دشمنی کی بنیاد پڑی جس وجہ سے پاکستان کی پیدائش کیساتھ ہی ہماری فوج کو ایک خاص اہمیت مل گئی۔ ہمارے مقامی لیول کے سیاستدان انگریز کی نظرِالتفات کی پیداوار تھے اور نالائق بھی تھے۔

اپنی بقا کے لئے ایک دوسرے کو مروا رہے تھے۔ گروہ بندی بنتی تھی پھر ٹوٹ جاتی تھی۔ مشرقی پاکستانی وزیروں اور سیاست دانوں کا موئثر کِردار ختم کر دیا گیا تھا۔ ان حالا ت میں پاکستان کا پہلا مارشل لاء نافذ ہوا۔ اِن ہی سیاستدانوں میں سے اکثر مارشل لاء کی عافیت میں آگئے۔

جنرل ایوب خان نے صدارتی نظام اپنایا تو بہت سے’’ نئے نِکور‘‘ سیاستدان مارکیٹ میں آئے اور ایوب خان کے ختم ہوتے ہی وہ بھی سین سے غائب ہو گئے لیکن اُن میں سے کچھ کی اولادوں نے سیاست میں آکر نئے اُدھم مچائے۔ ہر مارشل لاء نے سیاستدانوں کی نئی کھیپ مہیا کی۔

اُن میں کچھ اَب قومی درجے کے سیاستدان تو بن گئے لیکن پاکستان کے مخصوص سیاسی پس منظر کی وجہ سے اور ہمارے عوام کی اکثریت دیہی ہونے کی وجہ سے نئے سیاست دان بھی روائتی سیاسی گھرانوں کی پشت پناہی لینے پر مجبور ہیں۔ پچھلے 40 سال سے ہمیں سیاسی منظر نامے پر پُر انے سیاستدانوں کی اولادیں ہی نظرآتی ہیں۔

اِن سیاسی واثوں کے پیچھے ہمارے بزرگ سیاستدان بھی ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں۔ برِصغیر میں رائج شخصیت پرستی نے ہمارے جاہل عوام میں جہاں پیر مریدی کو جنم دیا وہی جبلّت سیاسی پیری مریدی کا بھی باعث بن گئی۔ سیاسی پیروں کے نوجوان وارثوں کی قدم بوسی تو نہیں ہوتی لیکن اُنھیں ہر حالت میں ووٹ دے کر شخصیت پرستی کا اِظہار ضرور کیا جاتا ہے، صدیوں سے ذہنی غلامی میں رہنے والے عوام نہ تو کسی سیاسی اِدراک کے حامل ہوتے ہیں اور نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے منشور کے تابع ہوتے ہیں۔

شخصیت پرستی کی اِنتہا ہے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک چھوٹا سا جملہ سیاسی مذاق بن گیا تھاکہ بھٹو کھمبے کو بھی بطور اُمیدوار کھڑا کردے تو ووٹ کھمبے کو ملے گا، اِنسان کو نہیں۔ یہ جملہ حقیقت پر مبنی تھا لیکن سیاست کے لئے نہائت شرمناک بھی تھا۔

ہمارے عوام کی وہی سیاسی بت پرستی کی ذہنیت آج بھی رائج ہے۔ ہمارے ملک میں قریباً 3000 نئے اور پُرانے سیاسی خانوادے ہیں جو گھو م گھماکر مختلف سیاسی پارٹیوں میں آتے ہیں اور وہی ہم پر حکومت بھی کرتے ہیں۔

اِن گھرانوں سے باہر کا سیاست دان کتنا ہی قابل اور فطیں ہو، وہ اپنی سیاسی بقا اِن ہی ’’پیدائشی‘‘لیڈروں کے پیچھے دُم ہلانے میں ڈھونڈتا ہے۔ ذرا نظر دوڑایئے اپنے چاروں طرف۔ کتنے سیاسی گوہر ہیں جن کے بارے میں تھامِس ہارڈی 150 سال قبل کہہ گیا تھا Full many a flower is born to blush unseen. ۔ہمارے یہ سیاسی ’’مدّبر‘‘ کس طرح چھوکرے سیاست دانوں کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ بلوچستان،سندھ، پنجاب اور خیبرپختونخوا کے اِن 3000 گھرانوں سے ہی ریاستِ پاکستان کا مستقبل وابستہ رہے گا۔ حکومت بھی اِن ہی کی رہے گی۔ باقی نام رہے اللہ کا۔