بھٹو، تاریخ میں واقعی زندہ ہے!

پاکستان پیپلزپارٹی نے گزشتہ روز(جمعرات) پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ منائی۔ تقریبات منعقد کرکے کیک کاٹے گئے اور قرآن خوانی بھی کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو آج زندہ ہوتے تو 89سال کے ہو گئے ہوتے لیکن کاتب تقدیر نے ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت 4اپریل 1979ء کی صبح لکھ دیا تھا، اس غم کی یاد میں بھی پیپلزپارٹی تقریبات کا انعقاد کرتی اور گڑھی خدا بخش میں اجتماع بھی ہوتا ہے۔ بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر ان کے حوالے سے کئی مضمون نگاروں اور کالم رائٹروں نے ان کے بارے میں لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی اور عوامی لیڈر تھے اس لئے ان کی ذات پر تنقید بھی ہو سکتی اور تعریف بھی کی جاتی ہے یوں مخالف اور حمایتیوں نے یقیناًایسا کیا ہے۔



اس سلسلے میں ہمارے دوست سعید اظہر نے تو اپنے کالم میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر ’’قتل کیس‘‘ ری اوپن کرنے کا سوال پھر سے اٹھایا اور توقع کی کہ عدالت عظمیٰ کے روبرو موجودہ اپیل کی سماعت کے لئے کسی وقت کا تعین کردیا جائے گا کہ اسے زیر التوا کئی سال ہو گئے ہیں۔ ذوالفقارعلی بھٹو ایسے رہنما تھے جن کی ذہانت اور اہلیت پر دو آراء نہیں ہیں البتہ حامی و مخالف اپنے اپنے انداز میں حمائت اور مخالفت کررہے ہیں بعض کالم نگار حضرات نے ان میں وہ تمام نقص گن دیئے ہیں جو الزام کے طور پر ماضی میں سامنے آتے رہے ہیں۔ بہرحال ان نقائص سے ان کی اپیل پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے اور اپیل کی سماعت ہونا ضروری ہے۔ بہرصورت یہ الگ موضوع ہے۔ بھٹو کی سالگرہ پر کچھ ماضی کو یاد کرنا چاہیے۔



نقاد حضرات سے معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ بھٹو کوئی فرشتہ نہیں انسان تھے اور انسانوں والی حرکتیں ہی کرتے رہے اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھٹو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ تھے لیکن ان کی ذات کے حوالے سے انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض دوستوں نے ان کی تمام تر کارکردگی کو یکسر فراموش کرتے ہوئے بعض امور میں ان کو رگید ڈالا حالانکہ پس منظر کو جانا جائے تو حقائق ہی مختلف ہیں۔



ہم یہاں ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمہ کے حوالے سے تو صرف یہی کہیں گے کہ وکلاء برادری کو یہ تو بتانا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان کے مقدمہ قتل کی سماعت ہی غلط شروع ہوئی تھی کہ چیف جسٹس مولوی مشتاق نے براہ راست مرڈر ٹرائل سیشن کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ اپنی عدالت سے شروع کیا یوں ایک اپیل کا حق تو مارا گیا۔ اس سلسلے میں یہ واحد مثال ہے کہ براہ راست سماعت ہائی کورٹ میں شروع ہوئی۔ حالانکہ سیشن جج موجود تھے۔ مولوی مشتاق نے خود اپنی عدالت میں ٹرائل شروع کیا۔ یہ یوں بھی الگ موضوع ہے اپیل کی سماعت شروع ہوئی تو کئی امور سامنے آئیں گے۔

یہاں تو مقصد صرف نشان دہی ہے۔ اس سالگرہ کے موقع پر ذوالفقار علی بھٹو کی بہت باتیں یاد آ رہی ہیں(معذرت کے ساتھ نقاد حضرات کی اپنی رائے ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ان کو بھی مخالف نظریہ کے حامل حضرات کے خیالات کا احترام کرنا چاہیے۔)

اس میں کوئی دو آراء نہیں کہ بھٹو بہت ذہین شخص تھے اور پاپولر لیڈر بھی، مخالفت کرنے والے حضرات تلاش کرکرکے نقائص لاتے اور پھر شدید قسم کی تنقید کرتے ہیں۔ اب ایک ایسے ہی دوست نے ممکن حد تک ان میں عیب نکال دیئے ہیں ان سے دوسرے کا متفق ہونا تو ضروری نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو قومی رہنما تھے۔ انہوں نے ملک میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی جو ان کے لئے ڈراؤنا خواب بن گئی اور روائت ہے کہ ان کو نشان عبرت بنانے کا کہا گیا اور ایسا کر بھی دکھایا گیا۔ آج ان کی پارٹی بھی مشکلات سے دوچار ہے، جس کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں باپ بیٹا ایک مقبول اور جیتنے والی جماعت بنانے کی فکر میں ہیں۔



ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ معاہدہ کرکے بھارت کی حراست سے اپنے فوجیوں کو آزاد کرایا اور پانچ ہزار مربع میل علاقہ بھی واگزار کرایا تھا اس کے علاوہ خلق خدا کو زبان و بیان کی ہمت دی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے شہریوں کو غیر ممالک میں بھجوایا جو آج اپنے ملک کو زرمبادلہ کی ترسیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھٹو نے ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کو سنبھال کر اسے استحکام بھی دیا۔ یہ درست کہ ان کے بعض اقدامات پر اب بھی تنقید ہوتی ہے لیکن ایسے حضرات کو ان کی خوبیوں پر بھی تو نگاہ ڈالنا چاہیے کہ ملک کو مستحکم تو کر دیا تھا۔ بھٹو کی وہ بات آج بھی یاد ہے جب ہم نے مساوات ورکرز یونین کے صدر کی حیثیت سے ایک وفد لے کر ان کے ساتھ ملاقات کی ، لاہور کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے کہا، Look I Want To Live In History اور آج بھٹو تاریخ میں زندہ ہے، انہیں برا کہنا ہے کہہ لیں لیکن ان کی اچھائیوں اور کارناموں کا بھی ذکر کر دیں۔