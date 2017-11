پولیس اصلاحات

کسی ملک کی ترقی میں امنِ عامہ کا تحفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نیو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا فاضل مقالہ نگار تحریر کرتا ہے: ’’دورِ جدید کے معاشرے میں پولیس کے فرائض گونا گوں ہیں۔‘‘ ایک مغربی سکالر (Arthur Niederhoffer) اپنے مقالہ (Police) میں رقمطراز ہے: ’’پولیس انصاف کے حصول کے اداروں میں بڑی اہمیت کا حامل ادارہ ہے۔

‘‘(ملاحظہ ہو: مقامی پولیس: دی انسائیکلو پیڈیا امریکانا، جلد نمبر 22)۔ برطانیہ کے ایک اور سکالر (D.W.P. Varwell) اپنی شہرہ آفاق کتاب (Police and the Public) میں لکھتے ہیں کہ پولیس کی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ مثلاً عوام الناس کی اور جائیداد کی حفاظت، امن عامہ کا تحفظ، جرائم کی روک تھام اور تفتیش، مجرم کو عدالت میں پیش کرنا وغیرہ وغیرہ۔E.M. Horsley تحریر کرتا ہے کہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا پولیس کا فرض ہے۔ (ملاحظہ ہو: The New Hutchinson 20th Century Encyclopedia)۔ بقول (Trilok Nath) پولیس کئی اقسام کی ہے۔ مثلاً سپیشل پولیس، دیہی پولیس ، ٹریفک پولیس، ہوم گارڈز وغیرہ۔ تفصیل کے لیے ان کی کتاب ملاحظہ ہو: (Indian Police Administration: A Guide for Police Officer)۔

اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو پولیس کا نظام ویسے تو بہت قدیم ہے مثلاً قدیم رومیوں، مصریوں اور یونانیوں کے ہاں پولیس کا نظام رائج تھا مگر ہندوستان میں سلاطینِ دہلی (1210-1526) نے فوج کے ذریعے اس نظام کو چلایا۔ اکبر نے کوتوالِ شہر کا ایک مؤثر عہدہ قائم کیا۔ مغلوں کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کا انتظام سنبھالا۔

Oxford History of Modern India کے مطابق: ’’پولیس کا جدید نظام کارنوالس (Cornwallis) نے شروع کیا۔‘‘پاک و ہند میں پولیس ایکٹ 1861ء کے تحت پولیس کا نظام چلایا گیا۔ یہ فرسودہ نظام ابھی تک چل رہا ہے۔ صدیاں بیت گئیں پولیس کا وہی نظام چلتا رہا ہے۔

البتہ جنرل پرویز مشرف نے اس میں کچھ تبدیلیاں کیں اور تفتیش کا شعبہ الگ کردیا۔ دورِ جدید کے ایک مغربی سکالر Schult اپنی کتاب (Modern Police Administration) میں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ: ’’کئی ممالک میں پولیس کی تاریخ ظلم کی تاریخ ہے۔‘‘



پاکستان کی پولیس کے بارے میں میرے اُستادِ مکرم سابق انسپکٹر جنرل پولیس جناب حافظ ایس۔ ڈی جامی نے بھی اپنے مقالہ Police Administration میں انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق پولیس کی وردی دہشت اور خوف کی علامت ہے۔ عوام پولیس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔

ان کا یہ مقالہ جمیل الرحمن خان کی کتاب (Public Administration: Government and Administration in Pakistan) میں شائع ہوچکا ہے۔ انڈین پولیس کے ایک سابق چیف (Mr. Rebeiro) اپنی آپ بیتی (Bullets for Bullets) میں لکھتے ہیں کہ ان کے تجربے کے مطابق دو چیزیں سامنے آئی ہیں:(1) آج کل کی پولیس سیاسی پریشر کے تحت کام کررہی ہے۔

(2) عدلیہ کا ادارہ بھی تنزل کا شکار ہے۔پاکستان کے حوالے سے ہمیں اپنی پولیس کو سیاست سے الگ رکھنا ہوگا تاکہ قانون کی بالا دستی ہو۔ اس طرح جرائم کی بیخ کنی ہوگی۔



Thomas Johnson, Minser and Brown اپنی کتاب (The Police and Society) میں کہتے ہیں: ’’ہم پولیس سے انسانی اور غیر انسانی رویوں کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اسے خود ہی رشوت دیتے ہیں اور خود ہی اسے راشی کہتے ہیں۔‘‘ہمیں پولیس کے رویے کو بدلنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا۔

ہم کیوں پولیس کو رشوت دیتے ہیں؟ اِسی طرح دورِ جدید میں اس وقت تک جرائم کی روک تھام ممکن نہیں جب تک ہم پولیس کو جدید اسلحہ اور جدید طریقہ ہائے تفتیش سے نہ لیس کرلیں۔ ان خیالات کا اظہار مغربی ماہرین (Cuncliffe and Piazza) نے اپنی کتاب (Criminalistics and Scientific Investigation) میں کیا ہے۔ پاکستانی پولیس فورس کو جدید سائنسی طریقہ ہائے تفتیش سے روشناس کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

دورِ جدید میں پولیس کو معاشی جرائم مثلاً کمپنیوں وغیرہ میں جرائم کے لیے سپیشل ٹریننگ اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ (Richard Quinney) نے ان خیالات کا اظہار اپنی شہرہ آفاق تصنیف (Criminology) میں کیا ہے۔ پاکستانی پولیس کو بھی اس شعبہ میں ٹریننگ کی ضرورت ہے۔



Col. M. J. Fitzgerald اپنی کتاب Handbook of Criminal Investigation میں تحریر کرتے ہیں کہ پولیس کو زیرک ہونا چاہیے اور اپنے علاقوں میں طریقہ ہائے واردات سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ پاکستان میں بھی ان خطوط پر ہمیں اپنی پولیس کو چلانا ہوگا تاکہ جرائم کم ہوں اور فوری تفتیش ہو۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے جرائم اس حقیقت کی غمازی کررہے ہیں کہ ہمیں اپنی پولیس کی تنظیمِ نو کرنا ہوگی اور جرائم کے معاشی و معاشرتی اسباب کو ختم کرنا ہوگا

۔پاکستان میں 1999ء میں یکم جنوری سے 31 مارچ تک جرائم ملاحظہ ہوں۔ مثلاً قتل کے مقدمات 2238 تھے اور زنا بالجبرکے مقدمات 272 تھے۔ یہ اعداد و شمار وفاقی وزیر پارلیمانی امور نے دیئے ہیں۔ بیری ٹرنر (Barry Turner)نے The Statesman's, Yearbook 1998-1999 کے صفحہ نمبر 1095 پر پاکستان میں جرائم کی صورت حال پر یوں روشنی ڈالی: 1993ء میں کل جرائم 290,255 تھے۔ 1994ء میں کل جرائم 320,807 تھے۔



Dr. K.M Mathur اپنی تصنیف (Administration of Police Training in India) میں لکھتے ہیں کہ انڈین پولیس کے حوالے سے یہ اعداد و شمار ہیں: کل تھانے9653 تھے جبکہ انڈیا کی تمام ریاستوں میں پولیس کی نفری 9,52,272 تھی۔ یہ اعداد و شمار کئی سال پرانے ہیں۔ J.C. Curry نے 1929ء میں انڈیا کے بارے میں اپنی کتاب (The Indian Police) کے صفحہ نمبر 340 پر تحریر کیا تھا کہ اُس دور میں پنجاب میں کل تھانے491 تھے۔

سرحد میں کل تھانے84 تھے۔ قتل کے مقدمات 679 تھے۔ جرائم ڈکیتی کے مقدمات 99 تھے۔ پنجاب میں پولیس کی نفری 21,360 تھی جبکہ پنجاب میں افسران کی تعداد 1285 تھی۔



نظامِ پولیس میں انقلابی اصلاحات کی ضرورت

سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس سید اظہر حسن ندیم نے اپنی کتاب (The Punjab Police) میں پولیس کے نظام اصلاحات کے لیے مفید تجاویز دی ہیں۔ ان کے خیالات کے مطابق پولیس کے نظام میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ سید اظہر حسن ندیم نے اپنی ایک اور کتاب ’اپنی پولیس‘ میں بھی انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پولیس کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا حکومت کا فرض ہے تاکہ یہ فورس بطرزِ احسن کام کرسکے۔



پاکستان کی پولیس سروس میں ڈاکٹر شعیب سڈل، طارق سلیم ڈوگر اور ذوالفقار احمد چیمہ جیسے قابل اور دیانت دار انسپکٹر جنرل رہے ہیں۔ ان افسران پر ہمیں فخر ہے۔ ذوالفقار احمد چیمہ نے اپنی تصنیف ’دو ٹوک باتیں‘ میں انصاف کے متعلق کہا تھا کہ نہ صرف تھانوں، پٹوار خانوں بلکہ ایوانوں، عدالتوں اور زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کی ضرورت ہے۔ پولیس کی کار کردگی میں سیاسی مداخلت بند کی جائے۔ وگرنہ وطنِ عزیز میں انصاف کا خون ہوتا رہے گا۔

پولیس کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور انہیں مؤثر بنایا جائے۔ اس لحاظ سے پاکستانی پولیس پاکستانی معاشرے کی ہی عکاس ہے۔ اگر عوام الناس کے حقوق کی پاسبانی درکار ہے اور امن عامہ کا تحفظ درکار ہے تو ہمیں اپنی پولیس میں انقلابی اصلاحات لانا ہوں گی جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔