مودی کے دورہ اسرائیل کا پس منظر

Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to the English or France to the French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs. What is going on in Palestine today cannot be justified by any moral code of conduct.

فلسطین کے مسئلے پر لکھے گئے یہ تاریخی جملے کسی فلسطینی یا عرب کے نہیں، بلکہ ہندوستان کے’’باپو‘‘ مہاتما گاندھی کے ہیں۔ گاندھی نے فلسطین کے مسئلے پر 26 نومبر 1938ء کو اپنے اخبار’’ہریجن‘‘میں۔۔۔ The Jews In Palestine ۔۔۔کے نام سے مضمون لکھا،جس میں فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کو آباد کرنے کے منصوبے کی سخت مخالفت کی گئی۔ 1930ء اور1940ء کی دہائیوں میں کئی مرتبہ گاندھی اور کانگرسی قیادت نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قیام کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ1947ء کے بعد بھارت دنیا کے ان ملکوں میں شامل تھا ، جنہوں نے اسرائیل کے قیام کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ نہرو، اندرا گاندھی اورراجیو گاندھی جیسے بھارتی راہنماوں نے اپنے ادوار میں خفیہ طور پر جو بھی حکمت عملی اپنائی ہو، مگر اعلانیہ اور سفارتی سطح پر ہمیشہ فلسطینی کاز کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کیا۔ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات 1992ء میں قائم کئے، ان 25برسوں کے دوران دونوں ممالک کے مابین دفاعی اور معاشی شعبوں میں تعاون تو ضرور رہا، مگر اس عرصے کے دوران بھی بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کو گرم جوشی پر مبنی تعلقا ت قرار نہیں جاسکتا۔ اب بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورۂ اسرائیل سے نہ صرف ان تعلقات میں گرم جوشی نظر آرہی ہے، بلکہ مودی نے اسرائیل کے ساتھ جو سات بڑے معاہدے کئے، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مودی نے اس دورے کے دوران فلسطینی علاقوں کا دورہ نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر بھی کانگرس سمیت کئی حلقوں کی جانب سے مودی کے اس دورے کو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔



تاریخ کے طالب علم اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ آزادی کے بعد بھارت نے واضح طور پر فلسطینی کاز کی ہر پلیٹ فارم پر کھل کر حمایت کی تھی۔ بھارتی حکمرانوں کی فلسطینی کاز کے ساتھ ہمدردی کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے ہندوستان نے جب کانگرس پارٹی کی قیادت میں انگریز حکمرانوں سے آزادی حاصل کی،تو اپنے سامراج مخالف کردار کو ثابت کرنے کے لئے یہی موقف اپنایا کہ اسرائیل سامراج کا تخلیق کردہ ملک ہے، جسے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرکے بنایا گیا۔ دوسرا کانگرسی قیادت برصغیر میں مذہبی بنیادوں پر تقسیم کی مخالفت کرتی آئی تھی، اس لئے اب مذہب کے نام پر بنائے گئے، ملک اسرائیل کے لئے وہ کیسے ہمدردی کااظہار کرسکتی تھی؟ اسی طرح آزادی کے بعد بھارتی حکمران واضح طور پر سوویت یونین کی جانب جھکاؤ رکھتے تھے اور اسرائیل واضح طور امریکی حلیف تھا۔ اگرچہ بھارت نے 17ستمبر1950ء کو اسرائیل کے قیام کو کسی بھی طرح کے سفارتی تعلقات رکھے بغیر تسلیم کیا اور تل ابیب کو1953ء میں ممبئی میں قونصل خانہ بنانے کی بھی اجازت دی، تاہم اس کے باوجود بھارت کی فلسطینی کاز کے لئے حمایت جاری رہی۔ بھارت ان چند غیر عرب ممالک میں شامل تھا، جس نے پی ایل او( فلسطینی لبریشن آرگنازیشن) کو فلسطینی عوام کی واحد نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم کیا۔ پی ایل او نے جنوری1975ء میں نئی دہلی میں باقاعدہ اپنا دفتر کھولا اور اس دفتر کو مارچ 1980ء میں باقاعدہ سفارتی حیثیت بھی حاصل ہوگئی۔ راجیو گاندھی کے دور میں بھارت ان چند ممالک میں شامل تھا، جنہوں نے نومبر 1988ء میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا۔ یاسر عرفات کے بھارتی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر نہرو گاندھی خاندان کے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات رہے۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ نٹور سنگھ نے اپنی کتاب۔۔۔Walking with the Lions: Tales from a diplomatic past۔۔۔ میں عرفات کی بھارت کے ساتھ دوستی کو بڑے بھر پور طریقے سے بیان کیا ہے۔ یاسر عرفات اندرا گاندھی کو اپنی بڑی بہن کہہ کر بلاتے تھے۔



یونائیٹڈ پریس انٹر نیشنل(یو پی آئی)کی دستاویزات کے مطابق 1992ء سے پہلے اسرائیل کی کئی مواقع پر یہ کوشش رہی کہ بھارت، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلق قائم کرلے۔ 1971ء کی جنگ میں جب بھارت نے خفیہ طور پر اسرائیل سے پاکستان کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اسرائیل نے شرط عائد کی کہ بھارت اس کو سفارتی طور پر تسلیم کرے، مگر بھارت نے یہ شرط ماننے سے انکار کردیا۔ اسی طرح ’’یو پی آئی‘‘ کی دستاویزات کے مطابق اگست 1977ء میں اسرائیل کے فوجی جنرل اور وزیر خارجہ موشے دایان نے بھی خفیہ طور پر بھارت کا دورہ کیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی استدعا کی،مگر اس مرتبہ بھی اسرائیل کو بھارت کی طرف سے انکار سننا پڑا۔ اس معروض کے باعث 1992ء میں جب نرسیما راؤ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے لئے بڑی گہری چال چلی۔ اس کا انتہائی دلچسپ احوال ونے ستاپتی نے اپنی کتاب۔۔۔ Half Lion: How PV Narasimha Rao transformed India۔۔۔میں بیان کرتے ہیں کہ جب یاسر عرفات نے جنوری 1992ء میں بھارت کا دورہ کیا تو نرسیما راؤ نے عرفات کو قائل کیا کہ بھارت، اسرائیل اور فلسطین کے تنازعہ میں اسی صورت اہم کردار ادا کرسکتا ہے، اگر وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرلے۔ عرفات نے نرسیما راؤ کو یقین دلایا کہ ایسا کرنے کی صورت میں’’پی ایل او‘‘ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عرفات نے اسی دورے کے دوران بھارت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، بھارت سے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے تنازعہ میں اپنا کردار ادا کرے، یوں اس جواز کے تحت نرسیما راؤ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات استوار کرلئے۔



دراصل1990 ء کی دہائی کا عرصہ جہاں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں لے کرآیا، وہیں سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھارت نے بھی اپنی معاشی پالیسیوں میں بہت سی جوہری تبدیلیاں کیں۔ نہروین سوشلزم اور خود انحصاری پر مبنی معیشت کا راستہ چھوڑتے ہوئے، آزاد منڈی اور عالمگیریت کے راستے کو اختیار کیا گیا۔ بھارت کے اندر اس معاشی تبدیلی نے واضح طور پر اس کی خارجہ پالیسی پر بھی اپنے اثرات مرتب کئے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اسٹرٹیجک بنیادوں پر تشکیل دیا گیا۔ آج صورت حال یہ ہوچکی ہے کہ بھارت اس خطے میں امریکہ کے اسٹرٹیجک مفادات کا ایک اہم محافظ بن کرسامنے آرہا ہے۔ خارجہ پالیسی کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کے باعث ہی بھارت اور اسرائیل ایک دوسرے کی ضرورت بننے لگے۔ فروری 2017ء میں’’سویڈن‘‘ کے ایک تھنک ٹینک SIPRIنے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 2012ء سے2016ء تک بھارت کا68فی صد اسلحہ روس سے،14فی صدامریکہ سے اور 7.2فی صد اسرائیل سے آیا۔ اس اعتبار سے اسرائیل کے اسلحہ کا 40فی صدحصہ بھارت کو ہی جاتا ہے۔ اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال ہونے سے، یعنی1992ء کے بعد بھارت اور اسرائیل کے مامین200ملین ڈالرز کی باہمی تجارت تھی۔ اب گزشتہ سال دونوں ممالک کے مابین 4.16ارب ڈالرز کی تجارت ہوچکی ہے۔یہ اعداد وشمار بھارت اور اسرائیل کے مابین گرم جوش تعلقات کا واضح ثبوت ہیں۔بھارتی وزیر اعظم کے دورۂ اسرائیل کے موقع پر پاکستانی میڈیا کا بڑا حصہ یہ ثابت کرتا رہا کہ پاکستان کی مخالفت بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس دعوے کو مکمل طور پر اس لئے رد کرنا ممکن نہیں کہ خود بھارتی میڈیا کے ایسے حصے جو مودی حکومت کے قریب مانے جاتے ہیں،اس میں بھی واضح طور پر یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے تعاون سے نہ صرف پاکستان، بلکہ چین کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اسی آرٹیکل میں ذکر آچکا ہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آچکی ہے۔ ماضی کے حریف آج کے دوست بن چکے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہوچکا ہے کہ ہم بھی اپنے مفادات کے حصول کے لئے دور اندیشی پر مبنی خارجہ پالیسی تشکیل دیں ۔