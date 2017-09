نہرو کا ایک صفحہ نواز شریف کے لئے

جواہر لال نہرو کی کتاب The Discovery of Indiaکا صفحہ نمبر 499 پڑھ کر مجھے نواز شریف یاد آ گئے جو نظام بدلنے کے لئے نا اہل ہو ئے ہیں۔ نہرو 1942ء میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد خطے کی بدلتی صورتِ حال میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ کا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں:

ُ’’ہندوستان میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ آنے والے مسائل کی دھمک سن رہی تھی اور راجدھانی چلانے والوں کے ذہنوں میں خوف اور فکر مندی جگہ پا رہے تھے،لیکن برطانوی اسٹیبلشمنٹ ہندوستان میں کچھ اس طرح پنجے گاڑ ے ہوئی تھی کہ خوف کے باوجود اس کی سرگرمیاں جوں کی توں تھیں۔کارِ سرکار میں کسی جلد بازی یا فکر مندی کا شائبہ تک نہ ملتا تھا اور ہر کام ایک لگی بندھی روٹین کے مطابق ہو رہا تھا۔ برطانوی فوج ہو یا سول سروس، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح ہندوستان پر تسلط کو برقرار رکھا جائے اور ہندوستانیوں کی جانب سے شروع ہونے والی کسی بھی تحریک آزادی کو کچل دیا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تیزی سے تبدیل ہو تی صورت حال کے باوجود ان کے لئے اس مقصد کی تکمیل ہی ان کا اصل ایجنڈا تھا۔ وہ ہر حال میں ہندوستانی حب الوطنی کو دبا کر رکھنا چاہتے تھے اوربرما اور ملائشیا میں برطانوی ایڈمنسٹریشن چاروں شانے چت ہونے کے باوجود وہ سبق سیکھنے کے لئے تیار نہ تھے۔ برما پر بھی ویسی ہی سول سروس مسلط تھی جیسی ہندوستان پر تھی،بلکہ چند سال پہلے تک وہ بھی ہندوستانی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہی تھی۔برما اور ہندوستان میں ایک ہی طرح کا طرز حکومت تھا ۔ اب اگرچہ وہاں میں اس موری بند نظام کی قلعی پوری طرح کھل چکی تھی، مگر یہ ٹوٹتا پھوٹتا نظام اس کے باوجود ہندوستان میں اپنے آپ کو گھسیٹے چلا جا رہا تھا اور ہندوستانی وائسرائے اور اس کے افسران جلیل ہندوستانی عوام کو اسی طرح ہانک رہے تھے، جس طرح وہ کئی دہائیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے، بلکہ برما میں ناکامی کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے بھی ہندوستان کا رخ کر لیا تھا اور شملہ کی پہاڑی پر ایک اور Excellency براجمان تھا۔ ہندوستان میں برطانوی افسروں کی فوج ظفر موج دندناتی پھررہی تھی۔ وہ نظام سلطنت کے ساتھ دستانوں کی طرح چپکے ہوئے تھے اور حکومتی سٹیج پر سائیوں کی طرح ایکٹ کرتے ہم ہندوستانیوں کو اپنے شاہانہ طور اطوار،شاہی تقریبات، درباروں میں عہدوں کی بندر بانٹ، جاذبِ نظر پریڈوں، شاہی کھانوں اور شام کوپہنے جانے والے پروقار لباسوں اور اپنے شاندار لہجوں سے متاثر کرنے کی کوشش میں جتے ہوئے تھے۔ نئی دہلی میں وائسرائے کی رہائش گاہ کی حیثیت اس مہان مندر کی تھی، جہاں سب سے بڑا گروبراجمان ہوتا ہے ، ایسے اور بہت سے برطانوی مندر اور گرو ہندوستان میں جگہ جگہ موجود تھے اوران کی تمام تر سرگرمیوں کا مقصد سادہ لوح ہندوستانیوں کو متاثر کئے رکھناتھا، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی تھے ‘‘۔

ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی گزشتہ ستر برسوں سے اسی برطانوی سوچ اور ذہنیت کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ کس طرح وہ پاکستانی عوام کو متاثر کئے رکھے اور ان کے اندر اسٹیٹس کو سے آزاد ہونے کے محرکات کو دبائے رکھے۔ تب کے ہندوستان اور آج کے پاکستان میں فرق یہ ہے کہ تب کیا ہندو کیا مسلم ، ساری قیادت اس پر متفق ہوگئی تھی کہ برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے تسلط سے پیچھا چھڑوانا ہے ۔ آج پاکستان میں اگر دو بڑی سیاسی جماعتیں میثاق جمہوریت پر دستخط کرتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی شکل میں تیسرا گھوڑا میدان میں لے آتی ہے اور پھر کیا ایڈمنسٹریشن، کیا عدلیہ ، کیا میڈیا اور کیا سول سوسائٹی۔۔۔ ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمنواسادہ لوح پاکستانیوں کا جذبہ آزادی ٹھنڈا کر نے کے درپے ہو جاتے ہیں ، اس دوران کہیں سے خفیہ ہاتھ حرکت میں آتا ہے اور کہیں سیاسی لیڈر بھرے مجمع میں قتل ہوتا ہے تو کہیں کسی کو پھانسی ، کسی کو گولی اور کسی کو نااہلی کا ٹھپہ لگا کر اقتدار سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔

نواز شریف کہتے تو ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان میں خرابی ہے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتی تو کیا سترہ وزرائے اعظموں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا، جس کی اسٹیبلشمنٹ سے بن پاتی اور وہ اپنی آئینی مدت پوری کرپاتا،مگر وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ہم پاکستانیوں کو اپنے شاہانہ طور اطوار،شاہی تقریبات، درباروں میں عہدوں کی بندر بانٹ، جاذبِ نظر پریڈوں، شاہی کھانوں اور شام کوپہنے جانے والے پروقار لباسوں اور اپنے شاندار لہجوں سے متاثر کرنے میں جتی ہوئی ہے، جس طرح 1942ء کے ہندوستان میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ جتی ہوئی تھی ۔

عوام کی اکثریت نواز شریف کے ساتھ ہے ، دیکھنا یہ ہے کہ اس اکثریت کے بل بوتے پر وہ اسٹیٹس کو میں تبدیلی لا سکتے ہیں یا پھر اس اکثریت کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی کے لئے استعمال کرنے کو ترجیح دیں گے۔ واضح رہے کہ نہرو نے The Discovery of Indiaجیل میں بیٹھ کر لکھی تھی!