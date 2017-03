طارق فتح کی زہر افشانیاں

سردجنگ کے دوران سوویت یونین اور سوشلسٹ ممالک میں کسی ناکام، نااہل اور غیر معروف ادیب، دانشور، شاعر، مورخ یا ناول نگار کے لئے فوری شہرت اور دولت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی طر یقے سے مغرب کے کسی ملک میں جاکر ایسی کتابیں لکھی جائیں، جن میں سوشلزم کو دنیا کی تمام برائیوں کامحورو منبع قرار دیا جائے اور مغربی سرمایہ داری نظام کو انسانیت کی فلاح سے تعبیر کیا جائے تو اکثر اوقات ایسے ادیب اور اس کی کتابوں کو پراپیگنڈے اور مارکیٹنگ کے ذریعے وہ شہرت عطا کردی جاتی، جس کا وہ قطعی طور پر حق دار نہ ہوتا،اگر سرد جنگ کے دوران نوبل انعام سمیت امریکی اور مغربی یورپ میں ادیبوں کو دیئے گئے دیگر انعامات پر تحقیق کی جائے تو ثابت ہوجائے گا کہ ’’ادب کی خدمات‘‘ کے نام پر ایسے ایسے ادیبوں اور ناول نگاروں کو نوازا گیا، جو قطعی طور پر اس اعلیٰ مقام کے حق دار نہیں تھے۔ سردجنگ کے خاتمے کے بعد اور موجودہ دور میں ایسے ادیبوں کی کتابوں کو نوازنے کا عمل جاری ہے، جو اپنی تحریروں میں دہشت گردی کے عوامل کو بے نقاب کرنے کی بجائے اس کا سارا الزام دنیا بھر کے مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں۔ مغربی ممالک میں شہرت حاصل کرنے کی غرض سے ایسے ادیب اپنی کتابوں میں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ سامراج خاص طور پر امریکی سامراج کے خلاف ہر طرح کی فکری مزاحمت کو بھی ترک کرکے ’’پُر امن‘‘ ہو جانا چاہیے، اسی میں دنیا اور انسانیت کی بھلائی ہے۔ ایسے ادیب اس حقیقت کو جزوی طور پر بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ سردجنگ کے دوران امریکہ کو جہاں پر بھی موقع ملا اس نے ’’جہادی قوتوں ‘‘ کو بھر پور طریقے سے استعما ل کیا۔

پڑوسی ملک بھارت میں بھی ان دنوں ایک ایسے ہی نام نہاد ادیب اور دانشور کو نوازنے کا سلسلہ بڑے زورشور سے جاری ہے۔ اس انتہائی متنازعہ شخصیت طارق فتح نے پاکستان میں ہی جنم لیا اور طالب علمی کے زمانے میں اس وقت کی بائیں بازوکی تحریکوں میں حصہ لیا۔1977ء میں پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب چلاگیا، پھر وہاں سے کینیڈا جاکر کینیڈا کی شہریت حاصل کی۔ کینیڈا میں ہی اس نے انتہائی منتازعہ مضامین لکھنے اور لیکچرزدینے کا سلسلہ شروع کیا۔۔۔۔ The Jew Is Not My Enemy۔۔۔جیسی انتہائی متنازعہ کتاب لکھی۔ 2014ء میں مودی کے اقتدار میں آنے تک بھارت میں بہت کم لوگ طارق فتح کو جانتے تھے۔ مگر جیسے ہی2014ء میں مودی اقتدار میں آئے تو طارق فتح کو بھارتی میڈیا میں نمایاں جگہ ملنے لگی۔ بھارت میں انگریزی، ہندی اور اردو کے بڑے بڑے چینلوں میں طارق فتح کو بلایا جانے لگا۔ ان ٹی وی پروگراموں میں طارق فتح نے اسلام، بھارتی مسلمانوں، پاکستان کے وجود اور قائد اعظمؒ کے خلاف ایسے ایسے پراپیگنڈے کرنا شروع کر دیئے ، جس سے واضح ہوگیا کہ اس انتہائی متنازعہ شخصیت کو کسی خاص مقصد کے لئے میدان میں اتارا گیا ہے۔ قائد اعظمؒ کے بارے میں طارق فتح ایسی زبان استعمال کرتا ہے ، جیسی زبان قائد اعظمؒ کے بدترین کانگرسی مخالف بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ معروف بھارتی صحافی رجت شرما کے پروگرام ’’آپ کی عدالت‘‘ میں جب طارق فتح نے پاکستان کے وجود اور قائد اعظمؒ کے خلاف انتہائی نازیبا گفتگو کی تو رجت شرما کو سوال کرنا پڑا کہ ان باتوں کو سن کرلگتا ہے کہ یہ باتیں کوئی طارق فتح نہیں، بلکہ آر ایس ایس کا نمائندہ کررہاہے۔ اس پر طارق فتح نے بے شرمی سے جواب دیا کہ’’اگر میرے اور آر ایس ایس کے نظریات ایک سے ہیں تو اس میں کیا بری با ت ہے‘‘؟ طارق فتح سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو صرف مسلمانوں میں ہی دہشت گرد کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ گائے کا گوشت کھانے کا جھوٹا الزام لگا کر اشتیاق سمیت کئی مسلمانوں کو مارنے والے کیا دہشت گرد نہیں ہیں؟اس پر طارق فتح کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہندو دہشت گردی کر ے گا تو اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہندوستان کو ہی ہوگا، مگرمسلمانوں سے تو پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے، یہ لوگ تو پوری دنیا کو ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں ۔



بھارتی ٹی وی چینلوں میں طارق فتح کی ایک مبصر کے طور پر کار ستانیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اس سال جنوری میں طارق فتح کو بھارتی ٹی وی زی نیوز میں ’’ فتح کا فتویٰ‘‘ نام کا ایک پروگرام دے دیا گیا، جس کی میزبانی وہ خود کرتا ہے۔’’ فتح کا فتویٰ‘‘ پروگرام میں طارق فتح نے اسلام، قرآن، حدیث، بھارتی مسلمانوں، طلاق، پردے اور حلالہ سمیت انتہائی حساس ایشوز پر ایسی ایسی لایعنی باتیں کرنا شروع کردیں جن سے بھارت کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچنا شروع ہوگئی۔ بھارت میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے علمائے کرام نے اپنے فقہی اور فرقہ وارانہ جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے طارق فتح اور اس کے پروگرام کے خلاف شدید احتجاج کرنا شروع کردیا۔ علمائے کرام اس پروگرام کے خلاف بھارتی عدالتوں کا رخ بھی کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ طارق فتح کی باتیں بھارت میں سیکولر ازم اور امن کے لئے خطرہ ہیں۔ کئی مسلم تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے طا رق فتح کا سرقلم کرنے والوں کے لئے لاکھوں،کروڑوں روپے کے انعامات کا اعلان کردیا ہے۔ طارق فتح کی باتوں سے صرف مذہبی مسلمانوں کے جذبات ہی مجروح نہیں ہو رہے،بلکہ سیکولر اور لبرل مسلمان بھی طارق فتح کی مذمت کررہے ہیں۔ برصغیر کی مشترکہ تاریخ میں بہت سے تاریخی کردار ایسے ہیں جن پر ہرکسی کی رائے ایک سی نہیں۔ بہت سے مورخین کے نزدیک یہ تاریخی کردار صرف ڈاکو اور لٹیرے تھے،جبکہ بعض مورخین اور حلقوں کے مطابق یہ تاریخی شخصیات عظیم تھیں۔ برصغیر میں بہت سے مسلمان مورخین کی رائے بھی اس بارے میں الگ الگ ہے، مثلاً عرفان حبیب کا شمار بھارت کے بہت بڑے مورخ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ درجنوں کتابوں کے مصنف ہونے کے علاوہ ان کی بعض کتابیں بھارت کی کئی یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ بھی ہیں۔ عرفان حبیب بھی برصغیر کی بہت سی تاریخی شخصیات کو وہ رتبہ دینے کے لئے تیار نہیں جو مذہبی مسلمان مورخین دیتے ہیں۔ اس کے باوجود عرفان حبیب اور ان جیسے سیکولر مورخین برصغیر کے مسلمانوں کو یہ طعنہ نہیں دیتے کہ وہ کس کی اولا د ہیں اور کس کی نہیں؟



دوسری طرف اگر کسی ٹی وی پروگرام میں بھارت کا کوئی سیکولر مسلمان رہنما یا مسلمان دانشور طارق فتح کے سامنے ان کی باتوں سے اختلاف کرے تو طارق فتح ٹی وی پروگرام کے دوران ہی اس شخص کو یہ طعنے دینا شروع کر دیتا ہے کہ برصغیر کے مسلمان تو ڈاکو اور حملہ آوروں کی اولاد ہیں۔ ایسے پروگراموں میں اگر کوئی بی جے پی اورآر ایس ایس کا رہنما بھی بیٹھا ہو تو طارق فتح کی ایسی باتیں سن کر ان کے چہروں پر خوشی کی جو لہرآتی ہے، اس کو دیکھ واضح ہو جاتا ہے کہ طارق فتح کس کا کھیل کھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کانگرس اور کئی دوسری جماعتوں کے رہنما بھی طارق فتح کو بھارتی سیکولرازم کے لئے ایک بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔میں نے پاکستان میں کئی ایسے افراد سے بات کی جو سیکولر اور لبرل مانے جاتے ہیں اور جنہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں طارق فتح کے ساتھ بائیں بازو کے لئے کام بھی کیا ہے، ایسے لبرل افراد کے مطابق طارق فتح شروع سے ہی سستی شہرت اور دولت کا بھوکا رہا ہے اور سستی شہرت پا نے کے لئے وہ کسی بھی انتہا تک جانے کے لئے تیار رہتا تھا،ا س لئے اب بھارت میں بیٹھ کر وہاں کی شہریت، دولت اور شہرت کے لئے اپنی مادرِ وطن پاکستان کو بھی بدنام کرنے سے باز نہیں آرہا۔پاکستان میں کتنے لاکھوں انسان ایسے ہیں جو موجودہ نظام سے قطعی طور پر مطمئن نہیں اور اس نظام کو استحصالی، رجعتی، غیر منصفانہ اور مٹھی بھر اشرافیہ کے مفادات کوبرقرار رکھنے والا نظام قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ایساشعور رکھنے والے دانشور، صحافی، وکلا، ادیب، شاعر، مورخین، استاد، مزدور اور طالب علم سب اس دھرتی کی لڑائی اپنی ہی دھرتی پر رہتے ہوئے لڑ رہے ہیں۔کسی سماج کو سدھارنے کا کام اسی سماج میں رہتے ہوئے کرناہی اصل بہادری ہے۔ غیر ملکوں میں بیٹھ کر شہرت اور دولت حاصل کرکے اپنے مادرِ وطن کو گالیاں دیناسراسر بزدلی ہے۔