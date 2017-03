اخبارات کی سرکولیشن کیوں کم ہو رہی ہے؟ (1)

میں کافی دیر سے اس مخمصے کا شکار ہوں اور اس الجھن سے نکل نہیں سکا کہ دن بدن اخبارات کی گرتی ہوئی تعدادِ اشاعت پر کنٹرول کس طرح حاصل کیا جائے کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں انفرمیشن ٹیکنالوجی اس قدر وسعت اختیار کر چکی ہے بلکہ غلبہ پا چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی‘ قاری کو اخبار خریدنے اور پڑھنے پر آمادہ کس طرح کیا جائے۔ ویب سائٹس‘ سوشل میڈیا‘ موبائل فون اور انٹرنیٹ کا استعمال اس قدر بڑھ چکا ہے یوں سمجھ لیں اس حوالے سے ایک انقلاب برپا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔



اگر ایک عام سروے کروایا جائے تو اکثر سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ رات 9 بجے کے نیوز بلیٹن اور بعدازاں وقفے وقفے سے ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والی خبروں میں سے 95فیصد خبریں صبح کے اخبارات کی زینت بنتی ہیں‘ جو عوام پہلے ہی دیکھ اور سن چکے ہوتے ہیں لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن کو لائیو رات کو دیکھا جا چکا ہے وہی خبریں پڑھنے کے لیے پیسہ اور توانائی کیونکر خرچ بلکہ ضائع کی جائے۔ قارئین کا کہنا ہے کہWhy should we purchase the News Papers میں خود معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں ملک کے ایک بڑے اخبار میں سات سال اہم پوزیشن پر رہا ہوں‘ لیکن میرے لیے بھی اس اخبار میں دلچسپی اورکشش کا باعث محض ایک دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس بڑے اخبار میں‘ میں گیارہ سال خدمات انجام دیتا رہا کچھ اسی قسم کی صورتحال اس اخبار کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک اخبارکی اشاعت تو ماضی میں صرف لاہور میں 92 ہزار یا ایک لاکھ تھی آج اس کی سرکولیشن /22 ہزار رہ گئی ہے۔اسی طرح ایک دوسرا اخبار بھی کم و بیش اتنی ہی سرکولیشن رکھتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہو گی کہ اخبارات کی سب سے بڑی تنظیم اے پی این ایس اور سی پی این ای کے ساتھ ساتھ اخبار فروش تنظیموں کے نمائندے اور اخبار فروش سب مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور سیمینار منعقد کریں تاکہ اخبارات کی مسلسل گرتی ہوئی سرکولیشن کو بحال کیا جا سکے۔ دوسری اہم بات ڈسٹری بیوشن ہوتی ہے۔ میں اکثر سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم کے ساتھ اخبارات کے سینئر ایڈیٹروں اور صحافیوں کے ہمراہ بیرون ملک جا چکا ہوں اور میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں آپ صبح کے وقت ناشتے کے لئے ڈبل روٹی اور انڈے بھی خریدنے جائیں تو ڈیپارٹمنٹل سٹور ہی سے آپ کو اخبار بھی مل جاتا ہے اور گھروں میں موجود خواتین کو شاپنگ کیلئے جاتے وقت 80/80 صفحات کے کم قیمت اخبارات مل جاتے ہیں جن میں ان کی دلچسپی کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک گزارش جو ضروری سمجھتا ہوں کہ چند سال پہلے اے پی این ایس ہی نے مجھے پرائس کنٹرول کمیٹی کا سربراہ بنایا اور میں نے خود کوشش کر کے اخبارات کی قیمتوں میں اضافہ کروایا۔اس وقت بھی بعض دوستوں کی رائے تھی کہ اخبار کی قیمتیں بڑھائی جائیں شاید وہ ہم سے قدرے ذہین لوگ تھے لیکن میری رائے اس سے مختلف تھی، میرا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم اخبارات میں خبریت پیش کریں۔



کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں دو دو تین تین سو الیکٹرانک چینلز کی موجودگی کے باوجود اخبارات کی ریڈر شپ میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ان کا انداز صحافت بامقصد اور بامعنی ہے۔ وہ پریس ریلیز نہیں چھاپتے ہماری طرح پبلک ریلیشنگ نہیں کرتے۔ خبر میں خبریت ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو خبر ٹی وی پر آ جاتی ہے اسے وہاں کے اخبارات نہیں لیتے۔



میں ماضی میں صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ امریکہ کے دورے پر گیا، وقت کے صدر بش سے سوال کرنے کا اعزاز میرے حصے میں آیا، سوال جواب کی نشست کے بعد ایک غلط فہمی میرے ذہن میں پیدا ہوئی اور میرا خیال تھا کہ اگلی صبح امریکہ کے تمام اخبارات نے دنیا کی سپر طاقت یعنی امریکہ کے صدر اور پاکستانی صدر سے ملاقات کی تفصیلی خبر دی ہو گی لہٰذا تمام دستیاب اخبار خرید لئے جائیں تاکہ وہ میرے ریکارڈ اور’’ خبریں‘‘ کی لائبریری کا حصہ بن سکیں۔ یاد رہے کہ میرا سوال اور جواب معہ تصویر’’ خبریں ‘‘کے صفحہ اول پر شائع ہوا تھا۔ مگر میں حیران تھا کہ صبح جب اخبارات کا مطالعہ کیا تو تمام غلط فہمی دور ہو گئی کیونکہ تمام بڑے امریکی اخبارات میں دونوں صدور کی ملاقات کے حوالے سے ایک لفظ بھی شائع نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہاں کے پانچوں بڑے اخبارات ایسی خبریں لیتے ہی نہیں اور اپنی الگ دنیا تلاش کرتے ہیں۔وہ He said She Said کے تکلف میں نہیں پڑتے۔ وہ ہماری طرح صدر پاکستان، وزیراعظم اور وزرائے اعلیٰ کو خوش نہیں کرتے بلکہ اپنے قارئین کو مطمئن کرتے ہیں اور وہ Out of the Way جا کر حکومتوں کا تختہ الٹنے کی ہمت رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، انٹر نیٹ اور موبائل سروس سے بچ بچا کر ایک الگ بیٹ تلاش کرنا ہو گی، ہمارا مستقبل اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے۔ مگر مقام اطمینان ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان دستیاب ہیں جو عصر حاضر کے چیلنجز سے نبردآزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے جو تلوار چلانی تھی چلا لی۔ اب ہماری آئندہ نسلیں ہمارے کاز کو آگے بڑھاتے ہوئے اخبارات کو وسعت اور ترقی دیں گی۔



جہاں تک اخبار فروشوں کے مسائل کا تعلق ہے اس سے ہم بے بہرہ نہیں بلکہ پوری طرح آگاہ ہیں کہ گرمی کی حدت اور سردی کی شدت کی پروا کئے بغیر علی الصبح لوگوں کی دہلیز پر اخبار پہنچانا بہت مشکل کام ہے انہیں اخبارات کے بلز وغیرہ کی وصولی کے لئے بھی بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور پٹرولیم مصنوعات کی آئے روز بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ان کی مالی مشکلات بھی مزید بڑھ جاتی ہیں اور ایک مزید خرابی یہ بھی ہے کہ لاہور میں محض ایک ہی اخبار مارکیٹ ہونے کے باعث اخبار فروشوں کو لاہور کے دور دراز علاقوں سے آکر صبح صبح اخبار حاصل کرنا بعض اوقات موسم کے تغیر و تبدل کے باعث بڑا مشکل ہوتا ہے میں خود ایک نہیں بلکہ دس بارہ مرتبہ یہ پیش کش اخبار فروش تنظیم کے عہدیداروں کو کر چکا ہوں کہ ہم حکومت سے استدعا کر کے آپ کو لاہور کے مختلف علاقوں میں جگہ لیز پر لے کر دے دیں لیکن نہ جانے کیوں میری معروضات پر غور نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ایک عامل ہے اخبارات کی سرکولیشن کم ہونے کا۔

یہ بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اخبار کا سارا فرنٹ پیج بیک پیج اشتہارات سے بھرا ہوتا ہے اور جہاں لیڈ یا سُپر لیڈ ہونی چاہئے وہ جگہ بھی اشتہار کی نذر ہو جاتی ہے یہاں ہماری اپنی مجبوریاںآڑے آ جاتی ہیں کہ لاکھوں کا اشتہار کیوں مس کریں حالانکہ سرکاری اشتہار ہو یا نجی اس سے عام لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن ہمیں قارئین کے ذوق اور طلب کو ایک لمحے کے لئے الگ رکھ کر سوچنا ہوتا ہے۔ (جاری ہے)