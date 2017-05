29حکومتوں اور سر براہان مملکت سمیت 40سے زائد ممالک کے حکومتی ترجمانوں اور کئی اہم عالمی کمپنیوں کے نمائندوں کو ون بیلٹ ون روڈ فورم ’’بی آرآئی‘‘ کے تحت اپنی قیادت میں اکٹھا کرکے چین نے بھرپور طریقے سے ثابت کردیا ہے کہ اُبھرتے ہوئے نئے معاشی اور عالمی نظام میں چین کا کردار فیصلہ کن ہوگا۔ اس کانفرنس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہو رہی ہے کہ چین اب اپنی پرانی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر ترک کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت چین عالمی معاملات میں بھرپور مداخلت کرنے سے گریز کرتا تھا۔ ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے پر گزشتہ 4سال سے کام ہورہا ہے۔بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر 68 ممالک ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ ہیں۔ان ممالک کا عالمی جی ڈی پی میں حصہ40فی صد ہے۔ چین ان 68ممالک میں لگ بھگ 150ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کررہا ہے، جبکہ چین کے سرکاری اعداد وشمار کے مطابق1 کھرب ڈالر پہلے ہی ون بیلٹ ون روڈ پرخرچ کئے جاچکے ہیں۔ چین معاشی مقاصد کے علاوہ یقینی طور پر اتنی بڑی سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے سٹرٹیجک اور علاقائی مفادات کا بھی تحفظ چاہتا ہے۔ امریکہ، اپنے حلیف ممالک، مثلاً آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور مشرقِ بعید کے کئی ممالک کے ذریعے چین کے لئے جنوبی بحیرۂ چین میں مشکلات کھڑی کرتا رہا ہے۔ اب چین اپنے مفادات کو بچانے کے لئے ون بیلٹ ون روڈ جیسے منصوبے بنارہا ہے، اس پرمغرب اور بھارت میں حکمران طبقات کا ہمنوا میڈیا اور تھنک ٹینک یہ غلط دعویٰ کررہے ہیں کہ ون بیلٹ ون روڈ جیسے منصوبوں کے ذریعے چین اپنے سامراجی مقاصد کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ مغربی میڈیا سے قطع نظر چینی امورکے ماہر امریکی تھنک ٹینک۔۔۔German Marshall Fund of the United States ۔۔۔(جی ایم ایف)کے معروف محقق اینڈریو سمال کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ایک کتاب۔۔۔ The China-Pakistan Axis: Asia146s New Geopolitics ۔۔۔ کے نام سے منظر عام پر آئی۔ اینڈریوسمال کے مطابق چینی حکومت پاکستان سمیت کئی ملکوں کی معیشت پر اثر انداز ہونے کے لئے بہت بھاری سرمایہ کاری کررہی ہے۔ اینڈریوسمال کے مطابق چین اپنی معاشی اور عسکری ترقی کے بعد اپنا سامراجی کردار بڑھانے کے لئے پاکستان کو ایک کوریڈور، یعنی راہداری کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔



چین نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے ’’سی پیک‘‘ کو ۔۔۔flagship project۔۔۔ یعنی انتہائی اہم پراجیکٹ قرار دیا ہے، اس لئے اینڈریوسمال کے اس دعوے کہ چین، پاکستان سمیت کئی ملکوں کو سامراجی مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو پرکھنے کے لئے ہمیں چینی سرمایہ داری کے مزاج کو سمجھنا ہوگا۔۔۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سمیت دنیا کا کوئی ایک بھی ترقی یافتہ ملک ایسانہیں ہوگا، جس کی سرمایہ کاری دنیا کے اکثر ممالک میں موجود نہ ہو، مگر مغربی ممالک اور چینی سرمایہ کاری کے طریقہ کار میں ایک بہت ہی بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔

نومبر2009ء میں افریقی ملک روانڈا کے صدر پال کیگمے نے۔۔۔ Why Africa welcomes the ۔۔۔Chinese کے عنوان سے ایک مضمون لکھا، جسے برطانوی اور مغربی اخبارات میں بھی شائع کیا گیا۔ روانڈا کے صدر اس مضمون میں ان وجوہات کو بیان کرتے ہیں ، جن کے باعث براعظم افریقہ میں چینی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس مضمون کالب لباب یہی تھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک جب بھی افریقی ممالک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، افریقہ کی بے تحاشا غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مغربی سرمایہ کار ایسی ایسی شرائط رکھواتے ہیں ، جن سے مغربی ممالک تو سراسر فائدے میں رہتے ہیں،مگر افریقہ خسارے میں ہی رہتا ہے۔ دوسرا سامراجی پس منظر رکھنے کے باعث امریکہ اور یورپی ممالک سرمایہ کاری کرنے کے لئے ایسی سیاسی شرائط بھی پیش کرتے ہیں، جن کا حتمی مقصد سامراجی مقاصد کا حصول ہوتا ہے اور ان سیاسی شرائط کو’’جمہوریت‘‘ اور ’’اظہار رائے کی آزادی‘‘جیسے خوبصورت نام دےئے جاتے ہیں، مگر دوسری طرف جب چین یاچینی سرمایہ کار افریقہ میں سرمایہ کاری کے لئے آتے ہیں تو ان کی شرائط میں ایسے جھول نہیں ہوتے۔ وہ سامراجی یا سیاسی مقاصد کے بغیر صرف سرمایہ کاری پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ افریقہ کے ساتھ چین کا تعلق ابھی قدرے نیا ہے، مگر پاکستان کے ساتھ چین کا سفارتی تعلق 1951ء سے ہے اور اس سفارتی تعلق میں 1960ء کے عشرے سے بھرپور معاشی تعلق کا رشتہ بھی استوار ہوگیا۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر، ہیوی میکینکل کمپلیکس (ٹیکسلا)، چشمہ نیو کلےئرپلانٹ، نیلم، جہلم ہائیڈرو الیکٹرک پاور پراجیکٹ، 2002ء میں گوادر میں گہرے سمندر کے لئے پورٹ کی تعمیر، 2008ء میں قراقرم میں ریلوے کی تعمیر کا معاہدہ، اس کے علاوہ دیا میربھاشا ڈیم کی تعمیر میں چین کی 12.6ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، بجلی پیدا کرنے کے درجنوں منصوبے، 2010ء سے2015ء تک 75ارب ڈالر کے منصوبوں پر سرمایہ کاری پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کی صرف چند مثالیں ہیں۔



پاکستان میں چین کی اس تمام ترسرمایہ کاری کے باوجود کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ چین نے کبھی اس سرمایہ کاری کی آڑلے کر پاکستان کے داخلی یا سیاسی معاملات میں دخل دینے یا پاکستان پرکسی بھی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو۔ روانڈا کے صدر پال کیگمے کے اس آرٹیکل کا خوش کن پہلو یہی ہے کہ اب افریقہ سمیت دنیا کے دیگر خطوں میں بھی چین کی زبردست معاشی اور عسکری قوت بننے کے باوجود اس کے غیر سامراجی رویے کو تسلیم کیا جارہا ہے۔گزشتہ تین سوسال سے مغرب سے کیا کوئی ایک بھی ایسی مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ اگر کوئی مغربی ملک معاشی وعسکری اعتبار سے مضبوط ہوا ہو اور اس نے اپنی اس معاشی اور عسکری پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، غریب اور اپنے سے دور دراز کے ممالک میں کسی بھی طرح کی سامراجی مداخلت نہ کی ہو؟ ہنری کسنجر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ رہنے کے ساتھ ساتھ امریکی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں ایک انتہائی اہم شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں۔2011ء میں منظر عام پر آنے والی اپنی کتاب۔۔۔ On China۔۔۔میں ہنری کسنجر یہ موقف اپنانے پر مجبور ہیں کہ چین دنیا کے داخلی سیاسی معاملات میں مداخلت کا بالکل بھی خواہاں نہیں ہے۔



دوسری طرف اگر ہم ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے حال ہی میں پاکستان کے لئے امریکی معاشی امداد کو دیکھیں،جسے کیری لوگربل کا نام دیا جاتا ہے اورجسے 2010ء میں امریکی کانگرس نے منظور کیا۔ اس بل میں پاکستان کے لئے پانچ سال میں مختلف منصوبوں کے لئے 7.5بلین امریکی ڈالر رکھے گئے۔ اس امداد کے وعدے کے ساتھ پاکستان کو جائز وناجائز شرائط کی ایک لمبی چھوڑی فہرست بھی تھمادی گئی۔ یہ پاکستان کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ پاکستان ہی کیا امریکہ، ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے جن ممالک میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے، ان ممالک کی سیاسی، معاشی اور عسکری پالیسیوں میں بھی بھرپور مداخلت کرتا ہے۔ اب سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان، چین کی جانب سے کی گئی، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور اقتصادی راہداری کے منصوبوں سے اسی طرح کے فائدے اٹھا سکتا ہے، جس طرح کے فائدے حاصل کرنے کے دعوے کئے جارہے ہیں؟ یقیناچین کی جانب سے پاکستان میں اس قدر خطیر سرمایہ کاری کے منصوبوں سے پاکستان کے حکمران طبقا ت کے لئے سخت آزمائش کا مرحلہ بھی شروع ہوگیا ہے۔۔۔ اگر ماضی کی روایا ت سے مکمل طور پر اپنے آپ کو الگ رکھتے ہوئے، پاکستانی حکمرانوں نے یہ ثابت نہ کیا کہ وہ نہ صرف اتنے بڑے پیمانے کی بیرونی سرمایہ کاری کو شفاف انداز سے اپنے انجام تک لے جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور شفافیت کے ساتھ ساتھ اس خطیر سرمایہ کاری کے لئے مطلوب اہلیت بھی رکھتے ہیں، کھربوں روپے کی یہ سرمایہ کاری بھی پاکستان سے اندھیرے ختم نہیں کرپائے گی۔