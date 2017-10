پاک امریکہ تعلقات۔۔۔پگھلتی برف؟

امریکی مخبری پر پاک فوج کے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں امریکی خاتون کیٹلان کولمن، اس کے شوہر جوشوا اور ان کے تین بچوں کے بازیاب ہونے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ’’پاکستان نے ڈومور پر عمل کیاہے مغویوں کی بازیابی پاک امریکہ تعلقات کے لئے مثبت لمحہ ہے‘‘، جبکہ ابھی دو ماہ پہلے اگست میں جنوبی ایشیا پر پالیسی بیان میں ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی تھی۔ دو ماہ سے کم عرصے میں کبھی پاکستان کی سرزنش اور کبھی اس کی تعریف سے ثابت ہوتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات اپنی تاریخ کے عین مطابق سردی گرمی کا شکار ہی ہیں۔ واشنگٹن میں ’’ویلو سمٹ‘‘ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ’’ہم پاکستان کے ساتھ حقیقی تعلقات بنانے جا رہے ہیں‘‘۔ اسی خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان سے ہمیں عزت ملنی چاہے، اگر ٹرمپ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو واقعی ’’حقیقی‘‘ بنیادوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صرف پاکستان سے ہی عزت کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو بھی عزت دینے کی بات کرنی چاہئے۔ کیٹلان اور اس کے خاندان کی بازیابی کے لئے پاکستان نے جو آپریشن کیا اس پر 17 اکتوبر 2017ء کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایڈم گولڈ مین اور ایرک شمٹ کی ایک رپورٹ ۔۔۔Navy SEALs Were Ready if Pakistan Failed to Free Family Held as Hostages۔۔۔کے عنوان سے منظر عام پر آئی کہ جس کے مطابق امریکی خاتون کیٹلان، اس کے کینڈین شوہر جوشوا اور ان کے تین بچوں کو بازیاب کروانے کے لئے امریکی نیوی سیل کی 6رکنی ٹیم کو بھی تیار کیا گیاکہ وہ پاکستان میں آپریشن کرکے اس خاندان کو بازیاب کروائے۔ تاہم بعض اہم وجوہات کی بنا پر اس آپریشن کے منصوبے کو ملتوی کر دیا گیا اور اس کے بعد پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے اہم پاکستانی عہدے داروں سے ملاقات کی اور اس خاندان کے بارے میں آگاہ کیا۔



امریکہ کے اس اہم اخبار’’دی نیو یارک ٹائمز‘‘ کی رپورٹ کو دیکھ کر سوچا جائے تو اگر اس خاندان کو بازیاب کروانے کے لئے امریکی نیوی سیل کو پاکستانی سرزمین میں آپریشن کرنے کے لئے بھیج دیا جاتا تو آج پاکستان میں امریکہ کے خلاف بپھرے ہوئے جذبات کو سمیٹنا شاید کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ ظاہر کر رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ’’حقیقی‘‘ تعلقات کے لئے قطعی طور پر سنجیدہ نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے حوالے سے جس شخصیت کی مشاورت پر بہت زیادہ اعتماد کر رہی ہے، وہ لیزا کرٹس ہے۔ لیزا کرٹس خارجہ امور پر تھنک ٹینکس میں اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں اور انہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنوبی اور وسطیٰ ایشیا کے لئے سینئر ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ لیزا کرٹس نے اس سال کے آغاز میں پاک امریکہ تعلقات پر ایک رپورٹ تیار کی تھی، جس میں واضح طور پر پاکستان کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے پر زور دیا گیا تھا، اس رپورٹ کی کوئی خاص اہمیت نہ ہوتی، اگر لیزا کرٹس کو جنوبی ایشیا پر ٹرمپ کا سب سے اہم مشیر مقرر نہ کیا جاتا۔ لیزا کرٹس نے اس رپورٹ میں کھل کر اوباما انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اوباما نے پاکستان کو رام کرنے کے لئے ’’خوشامدی‘‘ رویہ اپنایا، حالانکہ اس حقیقت کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا کہ پاکستان سے’’ ڈومور‘‘ ’’ڈومور‘‘کا مطالبہ کرنے والوں میں بارک اوباما بھی کسی سے کم نہیں تھے، اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان تب تک حقانی نیٹ ورک اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے خلاف سخت رویہ نہیں اپنایا جاتا، اس رپورٹ میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ’’دہشت گردی کی حمایت کرنے والا‘‘ ملک قرار دیا جائے اور اس کے اہم عہدے داروں کے امریکہ آنے پر بھی پابندی لگائی جائے۔ لیزا کرٹس کی یہ رپورٹ، ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کے بارے میں پالیسی رپورٹ تو ہرگز نہیں، مگر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ جب ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے حوالے سے پالیسیاں بنانے کے لئے سب سے زیادہ انحصار لیزا کرٹس پر ہی کرے گی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹلر سن اگلے ہفتے ایشیائی ممالک کے دوروں کے دوران پاکستان کا بھی دورہ کریں گے اور یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے دورے میں جس شخصیت کے ’’بریفس‘‘ پر سب سے زیادہ انحصار کریں گے، وہ لیزا کرٹس ہی ہوں گی۔



پاکستان میں شاید ہی کوئی حکومت ایسی ہو جس نے امریکہ سے یہ شکوہ نہ کیا ہوکہ امریکہ پاکستان کو اس کا جائز مقام نہیں دیتا۔کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا سبب ہمارے حکمرانوں کی متضاد پالیسیاں بھی رہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی منہ موڑنا ممکن نہیں کہ 9/11کے بعدامریکہ نے اس خطے میں جو پالیسیاں بنائیں ان کے سب سے زیادہ بھیانک نتائج جس ملک کو بھگتنے پڑے، وہ پاکستان ہی ہے، اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے پاکستان پر ہی دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزامات لگائے گئے، اس لئے ایسے تعلقات کو قطعی طور پر ’’حقیقی‘‘ نہیں کہا جاسکتا کہ جن کی بنیاد ہی ’’گاجر اور چھڑی‘‘ کی پالیسی پر استوار کی گئی ہو۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اپنے عزائم کے لئے ’’چھڑی‘‘ کی پالیسی ہی اپناتی ہے، مگر ایک ایسے ملک کو جس کے حکمرانوں نے 1950ء کی دہائی سے لے کر 9/11تک کئی مواقع پر اپنے قومی مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے، امریکی مفاد کو ہی سامنے رکھ کراپنی پالیسیاں بنائی ہوں، ایسے ملک سے بھی دھمکی کی زبان میں بات کرنا ناقابل فہم رویہ ہے۔9/11کے بعد جب سابق امریکی صدر بش، اوباما اوراب ٹرمپ کی جانب سے پاکستان سے ’’ڈومور‘‘ کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ آج کا پاکستان1950ء کی دہائی کے پاکستان کی طرح اپنی ہر طرح کی معاشی اور عسکری امداد کے لئے صرف امریکہ پر ہی انحصار نہیں کرتا۔ (وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی چند روز قبل اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا تھا)۔ دنیا کے کئی اور ممالک کی طرح پاکستان بھی سرد جنگ کے محدود تقاضوں سے نکل کر اب صرف امریکی امداد پر ہی نہیں چل رہا۔ آج پاکستان، چین، روس، ایران، عرب ممالک اور یورپی یونین کے بہت سے ممالک کے ساتھ بھی کئی شعبوں میں تعاون کر رہا ہے۔



دوسری طرف پاکستان کو بھی کئی تلخ حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ پاکستان کے حکمرانوں نے شروع سے ہی اس ملک میں ٹھوس معاشی اور سیاسی اصلاحات کرنے کی بجائے، بیرونی امداد پر ہی انحصار کیا۔ ہمارے تن آسان جاگیردار، سرمایہ دار اور فوجی حکمرانوں نے اپنے وسائل خود پیدا کرنے اور ان پر انحصار کرنے کی بجائے پاکستان کی جغرافیائی اور حربی اہمیت کا استعمال کرتے ہوئے، اسے امریکہ جیسی بڑی طاقتوں کے لئے ایک ’’رینٹل‘‘ ریاست بناکر رکھ دیا، تاکہ کسی بھی طرح کی معاشی اور سیاسی اصلاحات کرنے کی بجائے آرام سے بیرونی امداد پر ہی کام چلتا رہے۔ اس ’’رینٹل‘‘ ذہنیت سے نجات حاصل کئے بغیر عزت پانا ممکن ہی نہیں