کالا باغ ڈیم ،ہماری ہٹ دھرمی اور شمس الملک کا بیان حلفی

دیہی علاقوں میں ایک لطیفہ عام ہے، ایک کسان دوسرے سے کہتا ہے۔’’نواب دین! تم ہمیشہ میرا پانی چوری کرتے ہو، اب پانی کی میری باری کے وقت کھال نہ توڑنا‘‘ نواب دین چوری کرنے پر بضد ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی تیرے پانی کی باری ہو گی مَیں کھال توڑوں گا۔’’پہلا کسان اپنی ٹانگ اٹھا کر نواب دین کے آگے کرتا ہے اور کہتا ہے۔’’یہ میری ٹانگ نہ سمجھ کھال سمجھ، اب اسے توڑ کر دکھا‘‘نواب دین ٹانگ پر کسی کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے: ’’یہ لے! کھال توڑ لیا۔‘‘



خیر! یہ تو ایک لطیفہ تھا لیکن اس حقیقت سے کسی طور انکار نہیں کہ دیہی علاقوں میں پانی کی باری پر اور پانی چوری پر اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اور کسان اپنی فصلیں پیاسی دیکھ کر ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں لیکن افسوس ہے تو اس بات کا کہ بھارت نے ہمارے دریاؤں کے دریا چوری کر لئے مگر ہم چپ چاپ اس کا منہ دیکھے جا رہے ہیں۔سندھ طاس معاہدہ کے بعد بھارت نے اپنے ملک کے لئے بگلیہارسمیت ایک سو سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم بنائے ہیں۔ ایک بڑے عالمی معاہدے کے باوجود بھارت مختلف ڈیموں اور سرنگوں کے ذریعے پاکستان کا پانی چوری کر رہا ہے مگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔جماعت الدعوۃ کے مرکزی ترجمان یحییٰ مجاہد نے پچھلے دنوں ہمیں اسی موضوع پر ایک تقریب میں شرکت کی دعوت دی اور ہم بروقت جا پہنچے۔ یورپ سے آئے ہوئے ایک 70 سالہ بزرگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔’’میرا گھر پاکستان میں نہیں ہے، میں اپنی جوانی کے دنوں سے یورپ میں مقیم ہوں لیکن میرا بچپن اور لڑکپن میرے پاکستان کے ایک گاؤں میں گزرا ہے۔ ملک چھوڑنا میری مجبوری تھی لیکن مجھے اپنے وطن کے کھیت کھلیان کبھی نہیں بھولے، میں خوابوں و خیالوں میں آج بھی اپنے گاؤں کے باغوں میں پینگ کے ہلارے لیتا ہوں، جوبن پے آئی فصلوں میں مستی کرتا ہوں اور گاؤں کی نہر کنارے بیٹھ کر ونجھلی بجاتا ہوں، مگر میں دکھی ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میرے دیس کے لئے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ بھارت نے ہمارے آبی ذخائر پر ڈاکہ ڈال لیا ہے ہم نئے ڈیم نہیں بنا رہے انرجی کے نئے وسائل پیدا نہیں کر رہے، میرا دیس بنجر ہو جائے گا، باغات اُجڑ جائیں گے، فصلیں برباد ہو جائیں گی ہائے! میرے دریا اور نہریں خشک ہو جائیں گی، میرے پرندے اور مویشی پیاسے مر جائیں گے لیکن یہ سب مجھے قبول نہیں، اسی لئے میں نے اپنا تن من دھن پانی کے ذخائر کے لئے وقف کر دیا ہے۔ میں یورپ چھوڑ آیا ہوں، اب میرا جینا مرنا پانی کے وسائل پر کام کرنا ہے نئے ڈیم بنوانے کے لئے مجھے اب سیاسی و سماجی سطح پر نیا شعور بیدار کرنا ہے۔ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، پانی کے لئے لڑ مروں گا مگر اپنے کھیت کھلیان بنجر نہیں ہونے دوں گا۔ اس قوم کو مزید لوڈشیڈنگ کے اندھیروں میں غرق نہیں ہونے دوں گا، اپنا گھر بار اور جان لڑا دوں گا مگر اپنا مشن مکمل کروں گا‘‘۔



اقبال چیمہ نامی بزرگ کہہ رہے تھے کہ قدرت نے پاکستان کو وہ وسائل دیئے ہیں کہ یہاں بجلی کی کمی نہیں ہونی چاہئے، یہاں بجلی مہنگی نہیں ہونی چاہئے، زراعت کے لئے پانی کی کمی نہیں ہونی چاہئے لیکن یہ سب کچھ ہے اور یہ ان غلط بیانیوں کی قیمت ہے جو کئی سال سے پاکستان کے حکمران اور سیاسی حلقے بول رہے ہیں۔ بد قسمتی سے اس کی قیمت غریب عوام کو چکانا پڑتی ہے کیونکہ حکمرانوں کے لئے نہ تو بجلی کی کمی ہے اور نہ ہی بھاری بل ادا کرنا ان کا پرابلم ہے، ان کو لوڈشیڈنگ کے دورانیہ کے لئے جنریٹر میسر ہیں، یہ حکمران طبقے نہ تو سیلاب کی زد میں آنے والے علاقوں میں رہتے ہیں اور نہ ہی ان کی زمینوں کے برباد ہونے کا کوئی خدشہ ہے، یہ طبقات غریب اور کمزور کاشتکاروں کے حصے کا پانی غصب کر کے اپنی زمینوں کو شاد آباد کرنے کا گر بخوبی جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے یہی کہا جا سکتا ہے :



"All is well in the state of Pakistan"

کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بھارت اس ڈیم کو روکے رکھنے کے لئے ایم کیو ایم، بعض سندھی وڈیروں اور عوامی نیشنل پارٹی کو باقاعدہ فنڈنگ کرتا ہے تاکہ یہ لوگ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے رہیں اور کسی بھی طرح یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکے، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ کالا باغ ڈیم سے خیبرپختونخوا ڈوب جائے گا اور سندھ بنجر ہو جائے گا۔ یہ سب جھوٹا، بے ہودہ اور من گھڑت پروپیگنڈا ہے جس کا مقصد صرف کالا باغ ڈیم کے بننے میں رکاوٹیں ڈالنا ہے۔ انہوں نے سابق چیئرمین واپڈا شمس الملک کے تاریخی مضمون ’’سچ کے قحط‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا ’’بیان حلفی‘‘ بھی پڑھ کر سنایا جس میں شمس الملک نے بطور جنرل مینجر کالا باغ ڈیم کہا تھا کہ میری جائے پیدائش خیبرپختونخوا ہے، میرا ذاتی گھر، زمین جائیداد، رشتے دار عزیز سب خیبرپختونخوا میں ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم سے میرا صوبہ ڈوبتا ہے تو کیا میں بطور جی ایم کالا باغ ڈیم، اس ڈیم کو بنا کر اپنا گھر اپنے بڑوں کی قبروں، اپنی زمین جائیداد اور عزیز رشتہ داروں کو ڈبونا چاہتا ہوں؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ سب افواہ سازی ہے جھوٹا پروپیگنڈا ہے بطور پراجیکٹ ڈائریکٹر کالا باغ ڈیم میں جانتا ہوں کہ اس ڈیم میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ علم مجھے ثانوی طریقے سے نہیں ملا بلکہ براہ راست حاصل ہوا ہے کیونکہ میں کالا باغ ڈیم کا جنرل مینجر اور پراجیکٹ انچارج رہ چکا ہوں۔ دوسرا صوبہ سندھ ہے جس کے ساتھ قائداعظم محمد علی جناح کا خاندانی رشتہ ہے۔ مزار قائد بھی اسی صوبہ میں ہے کیا میں سندھ کو بنجر کر کے اپنے قائد سے غداری کروں گا؟ویسے تو ہر صوبے کا اور پورے پاکستان کے ذرے ذرے کا مجھ پر حق ہے لیکن ان دو صوبوں کا حق تو بہت خاص ہے، میں کیوں ایسے منصوبے کی تکمیل چاہوں گا جس سے میرا ذاتی صوبہ ڈوب جائے اور میرے قائد کا صوبہ بنجر ہو جائے گا‘‘؟



قارئین کرام! یہ زہریلا پروپیگنڈا بھی بہت عام ہے کہ کالا باغ ڈیم حکومت پنجاب نے اپنے زور سے حکومت پاکستان کے ڈویلپمنٹ پروگرام میں ڈال رکھا ہے، جبکہ حقائق کچھ اور ہیں۔ ستمبر 1960ء میں پاکستان اور بھارت نے سندھ طاس معاہدے پر دستخط کئے اور یوں عالمی بینک نے پاکستان کو مختلف آبی منصوبے بنانے کے لئے فنڈز فراہم کئے منگلا اور تربیلا ڈیم بنانے کے لئے کام شروع ہوا لیکن آبی ماہرین ان منصوبوں سے مطمئن نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے مسائل اور مستقبل کی ضروریات کے لئے یہ منصوبے کافی نہیں، اس حوالہ سے صدر ایوب خان کو ایک بھرپور بریفنگ بھی دی گئی ا ور جب 1963ء میں ایوب خان واشنگٹن گئے تو انہوں نے عالمی بینک کے صدر سے ملاقات کی اور انہیں ان خدشات سے آگاہ کیا اور تجویز دی کہ ورلڈ بینک اس مسئلے کی پوری طرح تحقیق کرے اور پاکستان کو ایک ڈویلپمنٹ پروگرام دے جس پر تربیلا کی تعمیر کے بعد عمل کیا جائے، ورلڈ بینک نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے پاکستان کے لئے ’’انڈس سپیشل سٹڈی‘‘ کے نام سے ایک پروگرام کا اعلان کیا،بھر ایسے لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم تیار کی جو مختلف شعبوں میں گنے چنے ماہرین کے طور پر مشہور تھے، اس ٹیم نے ساڑھے 3 سال کی محنت کے بعد حکومت پاکستان کو ایک رپورٹ پیش کی اور اس رپورٹ میں کالا باغ ڈیم بنانے کی سفارش کی گئی۔



جی ہاں! یہ ہے کالا باغ ڈیم کا اصل قصہ، اس میں نہ کوئی پنجاب ’’چودھری‘‘ کا کردار ادا کر رہا ہے نہ سندھ بنجر ہوتا ہے، نہ خیبرپختونخواڈوبتا ہے، ہاں البتہ ہماری ضد اور جھوٹی انا کا قتل ضرور ہوتا ہے،لیکن افسوس کہ ہم اپنی ضد، ہٹ دھرمی، جھوٹی اناء اور وقتی مفادات کی خاطر اتنے بڑے منصوبے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اپنی دھرتی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، نئی نسل کو سرسبزی، شادابی سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، بھوکے پیاسے مرنے کا بندوبست کر رہے ہیں اور قوم کو اندھیروں میں غرق کرنے کے لئے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ کاش! ہماری حکومت آج اور ابھی کالا باغ ڈیم پر کام شروع کر دے اور ہم سب حکومت کی سپورٹ میں دیوار بن کر ساتھ کھڑے ہو جائیں، کاش!!