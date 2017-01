شہنشاہ عالم ڈونلڈ ٹرمپ کی رسمِ تاجپوشی!

جب عصرِ حاضر کے شہنشاہِ عالم اور ظلِّ سبحانی مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور 45ویں صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ، رسم تاجپوشی کا آغاز ہوا تو20جنوری 2017ء (جمعہ) کو پاکستانی وقت کے مطابق رات کے ساٹھے نو بجے تھے۔ ٹرمپ کہنے کو تو صرف ایک ملک کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے لیکن لگتا تھا وہ ساری دنیا کے تاجدار ہونے کے ناتے صاحبِ غرور و تمکنت بننے کا حلف لے رہے ہیں۔ اس رسم کا آغاز بھی کچھ ایسی ہی طرزِ گفتار سے ہوا۔ پہلے خداوندِ مسیح کی تعریف و تو صیف کی گئی۔ پھر امریکی یہودیوں کے امامِ اعظم (ربیّ) نے بصورتِ وعظ ایک عدد تقریر جھاڑی اور اس میں بھی اپنے دین کی عظمت کا ڈھنڈورہ پیٹا۔ اس کے بعد کانگریس کے ایک رکنِ رکین نے 1789ء سے لے کر آج تک ہونے والی صدارتی تقریبات، رسوم و رواج اور گزشتہ سوا دو سو برسوں (1789ء تا 2016ء) کی امریکی شوکت و سطوت کے گیت گائے اور پھر نازنینانِ ریاستِ میسوری کی طرف سے ایک شاندار غنائیہ پیش کیا گیا۔ یوں یہ افتتاحی معمولات تقریباً 30منٹوں پر پھیل گئے۔ پھر پاکستانی وقت کے مطابق عین دس بجے شب پہلے نائب صدر مسٹر Pence اور پھر صدر مسٹر Trump کو حلف دلوائے گئے۔ اس کے بعد صدر نے 20منٹ کی ایک مختصر سی تقریر کی جس میں مجھے تین چار باتیں غیر معمولی طور پر انوکھی لگیں۔۔۔



پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ماضی میں امریکہ کو بھلادیا گیا جبکہ دوسرے ملکوں کو بہت یاد رکھا گیا۔ امریکہ کو کمزور اور غریب بنایا جاتا رہا جبکہ دوسرے ملکوں کو طاقتور اور امیر بنانے کا عمل جاری رہا۔۔۔ دوسری بات یہ کہی کہ میرا نعرہ ہے ’’سب سے پہلے امریکہ‘‘۔۔۔ (برسبیلِ تذکرہ،اپنے جنرل مشرف کو یاد کیجئے!)۔۔۔ تیسری بات یہ تھی کہ امریکہ صرف واشنگٹن ہی کا نہیں سارے امریکیوں کا ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ماضی کے صدور نے اپنے حکومتی ایوانوں اور اپنے عمائدین کو مضبوط بنایا جبکہ ٹرمپ عام شہروں اور شہریوں کو ثروت مند اور توانا کر دکھائیں گے۔۔۔ چوتھی بات یہ کہی کہ میرا سلوگن ہوگا ’’امریکی مال خریدو اور امریکیوں ہی کو نوکریاں فراہم کرو‘‘۔۔۔ اور پانچویں بڑیہ ہانکی کہ میں دنیابھر سے اسلامی انتہا پسندی اور ٹیررازم (Radical Islamic Terrorism) کا خاتمہ کرکے ہی دم لوں گا۔



جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ٹرمپ کی اس تقریر میں کچھ بھی نیانہیں تھا۔۔۔ بش جونیئر نے اسلامی انتہا پسندی کا نام لے کر ہی 2001ء میں جس اسلام دشمنی اور مسلم کشی مہم کا آغاز کیا تھا اور عراق، افغانستان، لیبیا اور شام میں جو ہلاکت آفرینیاں مچائی تھیں اور ان کے بعد اوباما نے آکر اپنے 8سالہ دور حکومت میں اس مہم کا عروج و زوال دکھایا اور دیکھا تھا، وہی کچھ ٹرمپ بھی کرنے اور آزمانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ نجانے ان کی نگاہ میں اسلامی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مفہوم کیا تھا(اور کیا ہے) لیکن اگر وہ آزمائے ہوئے امریکی نسخے کو ایک بار پھر آزمانا چاہتے ہیں اور اگر ایک بار پھر اسلام کے شیدائیوں کو مٹانے کا بیڑا اٹھانے کا عزم لے کر قصرا بیض میں وارد ہوئے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے کہ جس طرح ان کے دو پیشرو صدور (بش اور اوباما) نے شرمناک شکست کھائی تھی، وہ بھی انشاء اللہ ویسی ہی ہزیمت اور بدنامی ء عالم سے دوچار ہوں گے۔ مجھے اقبال یاد آ رہا ہے جس نے نہ صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے پیغمبرانِ برحق کا ذکر کرکے اسلام کے نام لیواؤں کو لازوال قرار دیا تھا بلکہ یہ بشارت بھی دی تھی کہ اس دین کا بول بالا ہو کر رہے گا جس کو ٹرمپ نے ’’ریڈیکل اسلام‘‘ سمجھ رکھا ہے:

مٹ نہیں سکتا کبھی مردِ مسلماں، کہ ہے

اس کی اذانوں سے فاش سّرِ کلیمِ و خلیل

اگرچہ یہ بات درست ہے کہ امریکہ آج دنیا کی واحد سپرپاور بنا ہوا ہے لیکن یہ بھی نا درست نہیں کہ روس اور چین مل کر اس سپرپاور کے ایسے حریف ہیں جن کے ہوتے ہوئے امریکی صدر حقیقی ’’شہنشاہِ عالم‘‘ ہونے کا خواب نہیں دیکھ سکتے!۔۔۔ اور انہوں نے امریکی عوام کو امریکی ساختہ خریدو (Buy American) اور امریکیوں کو ملازمتیں دو (Hire American) کا جو نعرہ دینے کی کوشش کی ہے وہ براہِ راست چین اور ان ممالک کی طرف کھلا اشارہ ہے جو امریکہ کواپنی مصنوعات اور افرادی قوت بہم پہنچاتے ہیں۔



ٹرمپ نے قبل ازیں اپنی صدارتی مہم کے دوران بھی یہی باتیں کہی تھیں کہ چینی مال کی جگہ امریکی ساختہ مال خریدو اور دنیا بھر سے مختلف سماجی شعبوں میں نوکری کرنے کے لئے جو غیر ملکی لوگ بھرتی کئے جاتے ہیں ان کی جگہ امریکیوں کو بھرتی کرو اور ملازمتیں دو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے گلوبل ویلج میں یہ دونوں باتیں ممکن نہیں۔ چین اور امریکہ کا توازنِ تجارت اگر دیکھنا ہو تو امریکہ کے طول و عرض میں گھوم پھر کر دیکھ لیجئے۔ روزمرہ استعمال کی ہر چیز پر ساختہ چین (Made in China) کا سٹکر لگا ہوگا۔ میرے درجنوں عزیز و اقارب اور دوست احباب جو امریکی شہری ہیں وہ سال میں کئی بار پاکستان آتے ہیں اور میرے اور اپنے دوسرے اعزا و اقربا کے لئے جو چھوٹے بڑے تحائف لے کر آتے ہیں، وہ سب کے سب Made in China ہوتے ہیں۔ مجھے روس کا تو علم نہیں لیکن بھارت، مشرق وسطیٰ، افریقہ، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ کی آبادیوں کی بیشتر درآمدات کا منبع چین ہی ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے بھی برسراقتدار آکر Make in India کی راگنی چھیڑی تھی جس کا حشر آج یہ ہے کہ بھارت کے ہر شعبہ ء زندگی پر چینی درآمدات چھائی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بسیط موضوع ہے اس پر بحث پھر کبھی سہی۔۔۔ اگر ٹرمپ نے بھی مودی کی پیروی میں ’’بائی امریکہ‘‘ اور ’’ہائر امریکہ‘‘ کا نعرہ لگایا ہے تو اس کا کھوکھلا پن جلد ہی ان کے سامنے آ جائے گا!



عام خیال تو یہی کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ ، روسی صدر پوٹن سے دوستی چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے خود اپنے اور ان کے نامز دوزیرخارجہ کے تجارتی مفادات روس سے وابستہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ جو کچھ امریکیوں سے مانگ رہے ہیں، خود اس کے برعکس عمل کررہے ہیں، شائد یہ بھی بھول رہے ہیں کہ وہ روس سے دوستی کرکے چین سے دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی چینی قیادت کی طرف سے ٹرمپ کی اس افتتاحی صدارتی تقریر کی لن ترانیوں کا منہ توڑ جواب آئے گا!



اسلامی انتہا پسندی اور اسلامی دہشت گردی کا نعرہ لگا کر ٹرمپ نے مشرقِ وسطیٰ سے بالخصوص اور دنیابھر کے مسلمانوں سے بالعموم اگر دشمنی نہیں تو بیگانگی ضرورت خریدنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے امریکہ اور ایران کا جوہری معاہدہ اگر معرضِ خطر میں نہ بھی پڑے تو ایران میں ایک ایسی لابی موجود ہے جو اس معاہدے کی مخالف تھی(اور ہے) اگر اس کے ہاتھ ٹرمپ کے اس تقریر سے مضبوط ہوئے تو ایران کو اپنے معاہدے پر نظرثانی کرنا پڑے گی اور چونکہ ایران کا ایک بڑا حریف اسرائیل بھی ہے اور نیتن یاہو نے سابق صدر امریکہ اوباما پر ایران سے ’’ملی بھگت‘‘ کا جو الزام لگایا تھا اگر اس کو ذہن میں رکھ کر صدر ٹرمپ نے اسلامی انتہا پسندی کا شوشہ چھوڑا ہے تو اس کی قیمت ان کو جلد چکانا پڑے گی۔ اوباما اور نیتن یاہو کے مابین مشرق وسطیٰ میں فلسطین اور اسرائیل کی دو خود مختار ریاستوں کے سوال پر جو اختلاف تھا، اس کا فائدہ بھی ٹرمپ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ فلسطین کو ایک الگ آزاد اور خود مختار اسلامی ملک دیکھنا نہیں چاہتے تو مستقبل قریب میں امریکی پالیسی کے اس ناکام ورشن کا پول بھی کھل جائے گا۔ تل ابیب کی جگہ یوروشلم میں امریکی سفارتخانے کی منتقلی پر اگرچہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن شائد نئے صدر کو اپنی اس ’’انقلابی سوچ‘‘ کی بھی قیمت چکانی پڑے گی۔۔۔۔ یہ قیمت وسط مدتی انتخابات کے نتیجے کی صورت میں بھی سامنے آ سکتی ہے۔



صدر ٹرمپ کی اس تقریر نے مشرق وسطیٰ کی عرب ریاستوں کو بطور خاص مغرب کی بجائے مشرق کی طرف دیکھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اگر مستقبل قریب میں ایران اور سعودی عرب اپنے مسلکی اختلافات کو پسِ پشت ڈال کر ایک ہو جاتے ہیں اور کسی نوع کی یکسانی ء فکر و نظر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اپنی ناکامیاں دیکھنے کے لئے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔



ٹرمپ نے وزارتِ دفاع کا قلمدان جنرل میٹس (Mattis) کو دے دیا ہے۔ وہ اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جنرل جوزف ڈن فورڈ مل کر بہت جلد جو بریفنگ اپنے نئے صدر کو دیں گے اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ (اگلا کالم اسی موضوع پر لکھنے کا ارادہ ہے)

ٹرمپ کو آئینِ جہانبانی کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں۔ وہ کسی ریاست کے گورنر وغیرہ نہیں رہے اور نہ ہی کبھی کسی دوسرے انتظامی عہدے پر فائز رہے ہیں، اس لئے دنیا بھر کے سیاسی مبصر ان کو ایک ایسا نو آموز صدرِ امریکہ گردان رہے ہیں جس کو اپنے انتخابی نعروں اور وعدوں کی تکمیل میں بڑی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ جیسا کہ خبروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ٹرمپ کو حلف دلایا جا رہا تھا تو دوسری طرف امریکہ کی کئی ریاستوں (بالخصوص واشنگٹن ڈی سی) میں، ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔مظاہرین نے جی بھر کے توڑ پھوڑ کی اور ری پبلکن پارٹی کے لیڈروں کے خلاف نعرے لگائے۔ یہ بھی خبریں آئیں کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے واٹر کینن کے علاوہ ’’مرچ کینن‘‘ کا استعمال بھی کیا ہے۔ بہت سے مظاہرین کو امریکی پولیس گرفتار کرکے بھی لے گئی۔ مزید یہ خبریں بھی ہیں کہ اگرچہ سابق صدر اوباما اور ان کی اہلیہ کے علاوہ ہارنے والی صدارتی امیدوار ہلیری کلنٹن نے اس رسم حلف برداری میں شرکت کی لیکن ڈیمو کریٹ پارٹی کے درجنوں عوامی نمائندگان نے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا۔



امریکی لوگ گھڑی میں تولہ اور گھڑی میں ماشہ ہو جانے کے فن میں طاق ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ نے بھی اپنی ان قومی روایات کی پاسداری کی تو شائد چار سال نکال جائیں۔ ناٹو سے نکل جانے اور دوسرے متحارب ملکوں سے امریکی افواج کی واپسی پر عمل کر گزریں تو شائد مسلح افواج کی حمایت کی وجہ سے ان کو اپنی مدتِ صدارت پوری کرنے کا موقع میسر آجائے وگرنہ ان کا انجام بخیر ہوتا نظر نہیں آتا۔



یہ کالم میں نے 20جنوری کی شب صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی رسم دیکھنے کے فوراً بعد لکھ دیا تھا۔ 21جنوری کو صبح جب انگریزی اور اردواخبارات پر نظر پڑی تو ان کی جھلکیاں اور شہ سرخیاں نذرِ قارئین کرنا چاہتا ہوں:امریکی دباؤ یا امریکی میڈیا کے ساتھ ہمارے انگریزی پرنٹ میڈیا کی یک جہتی اور ہمدردیاں وغیرہ ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے اس رسمِ تاجپوشی کی شہ سرخیاں کس احتیاط سے لگائی ہیں۔۔۔ روزنامہ ’’ڈان‘‘ کی شہ سرخی تھی۔

Trump pledges to unite world against radical "Islamic Terrorism"

[ٹرمپ نے عہد کیا ہے کہ اسلامی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر کو متحد کریں گے]

روزنامہ ایکسپریس ٹریبون کی شہ سرخی ملاحظہ کریں:

Brave new order

Enter President Trump

Newly Installed President Pledges to put 'America First'. Vows to eradicate 'Islamic Terrorism once and for all'.

[ایک نیا اور دلیرانہ نظامِ نو

تشریف لاتے ہیں صدر ٹرمپ

نئے آنے والے صدر کا عہد ہے کہ ’سب سے پہلے امریکہ‘۔۔۔ ان کا عزم ہے کہ اسلامی دہشت گردی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے۔]

اور روزنامہ ’’ڈیلی ٹائمز‘‘ کی شہ سرخی ملاحظہ کیجئے۔ یہ اخبار پی پی پی کا ترجمان ہے۔ (یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ سابق صدر زرداری بھی اس رسمِ تاجپوشی میں شرکت کے لئے بہ نفسِ نفیس واشنگٹن میں مدعو تھے)

Donald Trump enters White House as 45th President of US. America First

[ڈونلڈ ٹرمپ بطور 45 ویں صدر امریکہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں۔

سب سے پہلے امریکہ

اس پاکستانی انگریزی پرنٹ میڈیا کے مقابل اردو پرنٹ میڈیا میں سب سے آگے نکل کر جس اخبار نے پاکستان کی اور عالمِ اسلام کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے وہ روزنامہ ’’پاکستان‘‘ تھا۔۔۔۔ اس کی شہ سرخی ملاحظہ کریں:

وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج

پولیس سے جھڑپیں ، پتھراؤ، لاٹھی چارج، شیلنگ

اسلامی دہشت گردی کا نام و نشان مٹا دیں گے۔۔۔

ٹرمپ کا حلف اٹھانے کے بعد پہلا خطاب