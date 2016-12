صدام حسین کو اقتدار سے بے دخل نہیں کرنا چا ہیے تھا؟

امریکی سنٹرل انٹیلی جنس ایجنسی(سی آئی اے)کے اکثر عہدیداروں کی یادداشتیں یاتو امریکی جنگجویانہ عزائم اور امریکی فتو حات کی مہم جوئی کے قصوں پر مبنی ہوتی ہیں یا اگر کوئی سی آئی اے کا سابق عہدیدار حقائق کو سامنے لانا چاہے تو اس کی کتاب کے ان حصوں یا بعض صورتوں میں پوری کتاب کو ہی سنسرکی نذر ہونا پڑتا ہے۔ سی آئی اے کے سابق عہدیدار جان نکسن کی کتاب۔۔۔ Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein۔۔۔کو یہ اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے صدام حسین کی سزائے موت (30دسمبر2006ء)کے دس سال پورے ہونے پر منظر عام پر آنے والی کتاب میں صدام حسین اور عراق کے حوالے سے ایسے ایسے حقائق کو بے نقاب کیا ہے، جنہوں نے امریکہ کے عراق پر حملے کے حوالے سے کئی اہم سوالات کو جنم دیا ہے۔جان نکسن سی آئی اے کے وہ پہلے عہدیدار تھے،جنہوں نے دسمبر2003ء میں صدام کی گرفتاری کے بعد ان سے انتہائی تفصیلی تفتیش کی ۔مغربی حکمران طبقات کے زیر اثر مغربی میڈیا ، تھنک ٹینکس اور رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے اکثر اداروں کی جانب سے صدام حسین اور ان کے اقتدار کے صرف منفی پہلوؤں کو ہی اجا گر کیا جا تا رہا ہے۔ جان نکسن کے مطابق صدام حسین اور ان کے اقتدار کے حوالے سے اصل حقائق کو چھپانے میں سی آئی اے کا کردار انتہائی منفی رہا ہے۔جان نکسن کے مطابق سی آئی اے کی اہلیت کا معیار اس قدر گر چکا ہے کہ سی آئی اے کسی بھی امریکی صدر کو صرف ایسی انٹیلی جنس اور جوابات فراہم کرتی ہے جو صدر کی خواہشات پر مبنی ہوں۔



جان نکسن کی کتا ب ایسے موقعہ پر سامنے آرہی ہے، جب امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سی آئی اے کے مابین امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے سخت کشیدگی چل رہی ہے۔ٹرمپ ، عراق میں سی آئی اے کی انٹیلی جنس کی ناکامی کا ذکر کر کے اس کی مذمت بھی کر چکے ہیں۔ایسے میں خود ایک سابق سی آئی اے عہدیدار کی کتاب سی آئی اے کی مشکلات میں مزید اضافے کا با عث بنے گی۔ جان نکسن صدام حسین کی گرفتاری سے بہت پہلے صدام حسین اور ان کے اقتدار پر تحقیق کر رہے تھے۔جان نکسن نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں صدام حسین کی شخصیت اور اقتدار پر ہی اپنا تھیسس لکھا تھا ۔نکسن 1998ئمیں سی آئی اے میں شامل کئے گئے۔اور انہیں عراقی قیادت، یعنی صدام حسین پر مکمل تحقیق کرنے کا کام سونپا گیا۔جس وقت صدام حسین کو گرفتار کیا گیا، اس وقت بھی وہ صدام حسین اور عراقی امور پر ہی انٹیلی جنس کی بنیا دوں پر کام کر رہے تھے۔صدام کو گر فتار کرنے کے ساتھ نکسن کو صدام حسین کے پاس بھیجا گیا، تاکہ صدام حسین کو شنا خت کر کے اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ گر فتار ہونے والا شخص حقیقت میں صدام حسین ہی ہے، کیونکہ مغربی میڈیا میں کئی سال تک یہ جھوٹا پراپیگنڈہ کیا گیا کہ صدام حسین نے 2سے3افراد کو پلاسٹک سرجری اور کاسمیٹکس کی مدد سے ہوبہو اپنی ڈمی کے طور پر تیار کیا ہوا ہے۔جان نکسن نے صدام حسین کے دائیں ہاتھ کے پیچھے ان کے قبائل کا ٹیٹو(مخصوص نشان) اور1959ئمیں لگنے والی گولی کے نشان کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ گرفتار کیا جانے والا شخص صدام حسین ہی ہے۔



جان نکسن نے جب صدام حسین سے اپنی تفتیش کا آغاز کیا تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ صدام حسین کے بارے میں ان کی سوچ مکمل طور پر درست نہیں تھی۔جان نکسن کے لئے صدام حسین کا یہ دعویٰ بڑا حیر ان کن تھا کہ جب مارچ 2003ئمیں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس سے بہت پہلے صدام حسین اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں سے الگ ہوکر ایک نا ول لکھنے میں مصروف تھے۔صدام نے اقتدار کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے ساتھیوں، خاص طور پر نائب صدر طحہ یاسین رمضان کے حوالے کر دی تھیں۔جان نکسن کے مطابق طحہ یاسین رمضان کی سوچ کا دائراہ اتنا وسیع نہیں تھا کہ وہ عراق کو عالمی تنہائی سے نکال پاتے۔جان نکسن کے مطابق سی آئی اے کو بھی 2003ئکے حملے سے پہلے ایسی انٹیلی جنس اطلاعات مل رہی تھیں کہ صدام حسین اقتدار کے امور سے بے نیا ز ہو کر ایک ناول لکھنے میں مصروف ہیں،حتیٰ کہ صدام حسین کو مکمل طور پریہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عراق پر امریکی حملے کی صورت میں عراق کے دفاع کا بندوبست کیسے کیا گیا ہے۔جان نکسن کے مطابق 2003ء کے حملے سے پہلے سی آئی اے نے امریکی پالیسی سازوں سے اس ا نتہائی اہم حقیقت کو چھپائے رکھا۔ جان نکسن نے جب صدام حسین سے بڑے پیمانے پر تبا ہی پھیلانے والے ہتھیا روں کے با رے میں دریافت کیا تو صدام نے جواب دیا، ’’عراق کو ئی دہشت گرد ریاست نہیں تھی۔ہما رے اسامہ بن لادن کے ساتھ کو ئی تعلقات نہیں تھے، نہ ہی ہما رے پاس بڑے پیمانے پر تبا ہی پھیلانے والے ہتھیار موجود تھے،مگرتمہارا صدر(بش) کہتا ہے کہ عراق میرے والد(بش سینئر) کو ما رنا چا ہتا ہے‘‘۔۔۔ جان نکسن نے جب صدام حسین سے پوچھا کہ کیا کبھی انہوں نے سعودی عرب میں امریکی افواج پر بڑے پیمانے پر تبا ہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے حملہ کرنے کے بارے میں سوچا؟اس پر صدام نے جواب دیا:’’ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا ۔کیا دنیا میں ذرا سی بھی عقل رکھنے والا کوئی شخص کیمیکل ہتھیا روں سے حملہ کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ہم پر بھی یہ ہتھیا ر کبھی استعمال نہیں کئے گئے تو ہم ایسا کرنے کا کیوں سوچتے‘‘؟



اس پرجان نکسن نے سوال کیا تو پھر امریکہ نے آپ کی بات کیوں نہیں سنی؟صدام نے جواب دیا:’’وہاں (امریکہ میں) سننے اورسمجھنے والا رویہ ہی نہیں پایا جا تا اور میں بھی اپنے آپ کو اس الزام سے بری قرار نہیں دے سکتا‘‘۔جان نکسن کے مطابق یوں صدام حسین نے اعتراف کیا کہ ان سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں۔ایران اور عراق کی جنگ کے دوران کرد شہر حلابجامیں کیمیکل ہتھیاروں کے استعما ل اوراس کے نتیجے میں ہونے والی تبا ہی پر صدام حسین نے کہا: ’’یہ فیصلہ قطعی طور پر میرا نہیں تھا ‘‘ ۔۔۔جان نکسن کے مطابق صدام حسین کے اس دعوے کو اس لئے مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ سی آئی اے کی اپنی بہت سی رپورٹس کے مطابق حلابجامیں کیمیکل ہتھیاروں کے استعما ل کا فیصلہ صدام کے افسروں کا تھا۔ کیمیکل ہتھیاروں سے جو تبا ہی ہوئی، اس پر صدام حسین نے ان افسروں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی۔صدام حسین نے جان نکسن کو بتا یا کہ انہیں قوی امید تھی کہ9/11کا واقعہ امریکہ کو عراق کے قریب لائے گا، کیونکہ عراق بھی اسلامی انتہا پسندی کا سخت مخالف تھا ،اس لئے صدام حسین کے دور میں عراق کے اندر انتہا پسندی نہیں تھی۔جان نکسن کے مطابق صدام حسین کے حوالے سے ان کی تفتیش اور اس کے نتیجے میں بر آمد ہونے والے حقائق کو وائٹ ہا ؤس اور سی آئی اے کے سینئر عہدیداروں نے سرے سے نظر انداز کئے رکھا،کیونکہ وائٹ ہا وس اور سی آئی اے کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ عراق پر امریکی حملے کو ایک غلطی کے طور پر تسلیم کیا جا ئے۔



وائٹ ہاؤس قطعی طور پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کو لایا جائے کہ صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانے کے لئے جھوٹ پر مبنی الزامات گھڑے گئے۔سی آئی اے کے اسی رویہ کے باعث نکسن نے 2011ء میں سی آئی اے چھوڑ دی۔جان نکسن کے مطابق انہوں نے صدام حسین سے تفتیش کے بعد جو ٹھوس نتا ئج اخذ کئے، وہ یہ تھے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانا ضروری تھا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہرگز نہیں۔جان نکسن کے مطابق بے شک صدام حسین ایک آمر تھے، مگر ان کو اقتدار سے ہٹانے کے نتیجے میں جو تبا ہی ہوئی، یہ تبا ہی ان کی آمریت کے مقابلے میں بہت بڑی تبا ہی ہے۔ نکسن کے مطابق اگر صدام حسین کو یوں حملہ کرکے اقتدار سے نہ ہٹایا جا تا تو آج عراق میں داعش اور القاعدہ سمیت کسی انتہاپسند تنظیم کا وجود نہ ہو تا۔۔۔ اب آخر میں صدام حسین کے جان نکسن کو کہے ہوئے انتہائی اہم الفاظ:’’تم لوگ(امریکہ) عراق میں ناکام ہوگے۔تم لوگوں(امریکہ)کو بہت جلد یہ معلوم ہو گا کہ عراق پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے ،کیونکہ تم لوگ عراق کی زبان، تا ریخ اور عرب ذہن کو نہیں جانتے۔ عراق کو اس کے موسم اور تا ریخ جانے بغیر جا ننا بہت مشکل ہے‘‘۔۔۔ صدام حسین نے یہ الفاظ جان نکسن کو عراق کے تنا ظر میں کہے تھے،لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ الفاظ ہر اس سامراجی طاقت کے لئے صادق آتے ہیں، جو دنیا کے مختلف ممالک کی تا ریخ، تہذیب، رسم و رواج اور سما جی رویوں کی پروا کئے بغیر ان ممالک پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر ایسی ہی ناکامی اور تبا ہی کا با عث بنتے ہیں، جیسے امریکہ ، عراق میں تبا ہی کا سبب بنا۔