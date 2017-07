ایک متوالا ہونے کی حیثیت سے میں خوش ہوں کہ میرے لیڈر جناب نواز شریف نے بڑے دبنگ انداز میں استعفا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے دوٹوک انداز میں اعلان کیا ہے کہ وہ نہ تو استعفا دیں گے اورنہ جمہوریت فروش سازشی ٹولے کی باتوں کی پرواہ کریں گے اور آخری وقت تک حالات کا مقابلہ کریں گے ۔ اﷲ کے فضل اور کرم سے ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں اور بوجھ ہو بھی تو کیوں۔بوجھ کا تعلق تو احساس سے ہوتا ہے اور احساس ہو بھی توکیوں۔ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے استعفے کا مطالبہ کرنے والے تمام لوگوں کے مجموعی ووٹوں سے زیادہ ووٹ لئے تھے۔اتنے ووٹ تو بادشاہ بھی نہیں لے سکتے مگر بادشاہ ہونے کے باوجود موجودہ حالات میں انہیں عوام پوری طرح یاد آنے لگے ہیں اور ان کے خیال میں ان کے بارے صرف عوام کا فیصلہ ہی قابل قبول ہو سکتا ہے۔انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ا ن کے ذاتی کاروبار کے بارے میں مفروضوں، الزامات اور بہتانوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے خاندان نے سیاست سے کمایا کچھ نہیں البتہ کھویا بہت کچھ ہے۔



میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے چار سالوں میں اتنا کام ہوا ہے کہ پچھلے بیس سال میں نہیں ہوا۔ ہم نے اندھیروں کو اپنی بستیوں اور اپنے کارخانوں کا رخ نہیں کرنے دیا۔یہاں اربوں کے منصوبے لگ رہے ہیں۔ میں حیراں ہوں کہ اپوزیشن کیوں ہاتھ دھو کر میرے محبوب لیڈر سے استعفا مانگنے کے درپے ہے۔

اربوں کے منصوبے جو لگ رہے ہیں ان میں بدعنوانی کہاں سے آسکتی ہے ،کیونکہ جو ثابت نہ ہو سکے جس کا کسی تیسرے کو پتہ ہی نہ چلے وہ بدعنوانی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے لیڈر کی موجودگی میں اندھیروں نے کارخانوں اور بستیوں کا رخ نہیں کیا، کیونکہ ان کی اعلیٰ قیادت نے مینجمنٹ سائنس کو استعمال کرتے ہوئے اندھیروں کا لوڈ شیڈنگ کی مدد سے قلع قمع کر دیا ہے۔سچ تو یہی ہے جو میرے لیڈر نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی نے رپورٹ بد نیتی کی بنیاد پر دی ہے۔انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ماضی میں بھی ایسے تماشے ہوتے رہے ہیں جس کی پاکستان نے بہت قیمت چکائی ہے۔ اب بھی اگر ایسا تماشہ ہوا اور قیمتوں اور لین دین کے معاملات کو اچھالا گیا تو قیمت پاکستان ہی کو چکانی ہو گی۔



ویسے یہ بھی میرے لیڈر کا کمال ہے کہ ان کے دور میں ان کی بادشاہت سے جمہوریت چھلکتی ہے اور ان کی جمہوریت بادشاہت کو مات کرتی ہے۔انگریزی کی ایک کہادت ہے۔۔۔

(Good impression is the best thing which you

can wear.)

ایک اچھا تاثرآپ کا بہترین لباس ہے۔ تاثر کے تناظر میں پہلے سپریم کورٹ اور اس کے بعد جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ پیش کرکے میرے لیڈر کے اس لباس کو تار تار کر دیا ہے۔میاں نوازشریف استعفا دینے سے انکار کر چکے مگر افواہیں اپنی جگہ گردش میں ہیں۔ ان افواہوں کے سبب بہت سے لوگ وزیر اعظم بننے کے لئے منہ سنوار رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا متبادل کون ہو گا۔ کسی کی نظر اس طرف نہیں گئی۔ جو نام لئے جا رہے ہیں، ان کے امکانات کم ہی ہیں۔